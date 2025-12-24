Welches Smartphone hat eigentlich die beste Kamera? Wir haben die Top-Smartphones des Jahres 2025 gegeneinander antreten lassen und jetzt bist du gefragt! Welche Fotos gefallen dir am besten? Stimm ab und wähle die beste Smartphone-Kamera 2025.

Auch in diesem Jahr haben wir wieder unzählige Smartphones für euch getestet und verglichen. Dabei spielt die Kamera stets eine wichtige Rolle. Doch welches Smartphone macht die allerbesten Fotos? Um das herauszufinden, habe ich mich mit den Top-Smartphones des Jahres auf eine Foto-Tour begeben. Mit dabei waren das iPhone 17 Pro Max, das Samsung Galaxy S25 Ultra, das Pixel 10 Pro XL sowie das Xiaomi 15 Ultra. Jedes Motiv habe ich mit allen vier Smartphones fotografiert. Und jetzt seid ihr gefragt: Welches der vier Fotos gefällt euch jeweils am besten? Macht mit beim Kamera-Blindtest 2025.

Foto 1: Portrait bei Tageslicht

Starten wir mit einem Foto im Portraitmodus an einem sonnigen Wintertag. Welches der vier Fotos gefällt euch hier am besten?

1A Quelle: Timo Brauer / inside digital 1B Quelle: Timo Brauer / inside digital 1C Quelle: Timo Brauer / inside digital 1D Quelle: Timo Brauer / inside digital

Normally you should see a Tripetto form over here, but it needs JavaScript to run properly and it seems that is disabled in your browser. Please enable JavaScript to see and use the form.

Foto 2: Im Park

Weiter geht es mit einem Foto im Standardmodus. Also ohne Porträtmodus und mit den Standardeinstellungen der jeweiligen Kamera-App der vier Smartphones.

2A Quelle: Timo Brauer / inside digital 2B Quelle: Timo Brauer / inside digital 2C Quelle: Timo Brauer / inside digital 2D Quelle: Timo Brauer / inside digital

Normally you should see a Tripetto form over here, but it needs JavaScript to run properly and it seems that is disabled in your browser. Please enable JavaScript to see and use the form.

Foto 3: Spiegelungen auf dem Wasser

Bei diesem Motiv spiegelt sich die untergehende Sonne stark auf dem Wasser im Hintergrund und stellt so manches Smartphone vor Herausforderungen. Welches Bild ist am besten gelungen?

3A Quelle: Timo Brauer / inside digital 3B Quelle: Timo Brauer / inside digital 3C Quelle: Timo Brauer / inside digital 3D Quelle: Timo Brauer / inside digital

Normally you should see a Tripetto form over here, but it needs JavaScript to run properly and it seems that is disabled in your browser. Please enable JavaScript to see and use the form.

Foto 4: Landschaftsaufnahme

Die Sonne ist hinter den Häusern verschwunden, doch noch ist es nicht komplett dunkel. Mit den kahlen Ästen der Bäume und der gemauerten Brücke müssen die Smartphones viele Details einfangen.

4A Quelle: Timo Brauer / inside digital 4B Quelle: Timo Brauer / inside digital 4C Quelle: Timo Brauer / inside digital 4D Quelle: Timo Brauer / inside digital

Normally you should see a Tripetto form over here, but it needs JavaScript to run properly and it seems that is disabled in your browser. Please enable JavaScript to see and use the form.

Foto 5: Portrait

Bei einem Portraitfoto versuchen die Smartphones, das Motiv vom Hintergrund zu trennen, um den gewünschten Bokeh-Effekt zu erreichen. Gar nicht so einfach, wenn das Model direkt vor dem Hintergrund steht und es kaum wirkliche Tiefe im Bild gibt.

5A Quelle: Timo Brauer / inside digital 5B Quelle: Timo Brauer / inside digital 5C Quelle: Timo Brauer / inside digital 5D Quelle: Timo Brauer / inside digital

Normally you should see a Tripetto form over here, but it needs JavaScript to run properly and it seems that is disabled in your browser. Please enable JavaScript to see and use the form.

Foto 6: Kunstlicht im Büro

Die Sonne ist untergegangen und wir sind zurück im Büro. Die LED-Beleuchtung stellt den Weißabgleich des Smartphones vor neue Herausforderungen. Welches Foto gefällt euch am besten?

6A Quelle: Timo Brauer / inside digital 6B Quelle: Timo Brauer / inside digital 6C Quelle: Timo Brauer / inside digital 6D Quelle: Timo Brauer / inside digital

Normally you should see a Tripetto form over here, but it needs JavaScript to run properly and it seems that is disabled in your browser. Please enable JavaScript to see and use the form.

Foto 7: Kunstlicht in der Metro

Das grelle Gelb im Neonlicht der Haltestelle und davor die U-Bahn-Schienen in der Dunkelheit. Welches Smartphone fängt die Situation am besten ein?

7A Quelle: Timo Brauer / inside digital 7B Quelle: Timo Brauer / inside digital 7C Quelle: Timo Brauer / inside digital 7D Quelle: Timo Brauer / inside digital

Normally you should see a Tripetto form over here, but it needs JavaScript to run properly and it seems that is disabled in your browser. Please enable JavaScript to see and use the form.

Foto 8: Makro

Ein grauer Wintertag und die meisten Pflanzen haben ihre Blätter verloren. Doch die puscheligen Samen der Waldrebe warten bereits auf das Frühjahr. Jetzt müssen die Smartphones ihre Makro-Fähigkeiten auf die Probe stellen.

8A Quelle: Timo Brauer / inside digital 8B Quelle: Timo Brauer / inside digital 8C Quelle: Timo Brauer / inside digital 8D Quelle: Timo Brauer / inside digital

Normally you should see a Tripetto form over here, but it needs JavaScript to run properly and it seems that is disabled in your browser. Please enable JavaScript to see and use the form.

Foto 9: Frohe Weihnachten!

Ein Foto bei Nacht darf in dem Kamera-Blindtest auf keinen Fall fehlen. Hier passend zur Jahreszeit mit leuchtendem Weihnachtsbaum, Reflexionen der Lichter auf dem Boden und dem neuen Stadtschloss von Potsdam im Hintergrund.

9A Quelle: Timo Brauer / inside digital 9B Quelle: Timo Brauer / inside digital 9C Quelle: Timo Brauer / inside digital 9D Quelle: Timo Brauer / inside digital

Normally you should see a Tripetto form over here, but it needs JavaScript to run properly and it seems that is disabled in your browser. Please enable JavaScript to see and use the form.

Vielen Dank!

Vielen Dank fürs Mitmachen und Abstimmen für eure Favoriten!

Ich bin schon echt gespannt, welches Smartphone den Kamera-Blindtest 2025 gewinnt. Teilt diesen Beitrag doch gerne auch mit Familie und Freunden und lasst sie ebenfalls abstimmen. Die Umfrage ist noch bis zum 8. Januar 2026 verfügbar, anschließend wird der Sieger ermittelt.

So habe ich getestet

Um die Ergebnisse möglichst realitätsnah zu halten, sind alle Aufnahmen im Automatik-Modus entstanden. Ich habe jeweils lediglich zum Fokussieren auf das gewünschte Motiv geklickt und anschließend den Auslöser gedrückt. Bei den Portrait- und Makrofotos habe ich den jeweiligen Modus in der Kamera-App der Smartphones aktiviert, aber ansonsten auch alles bei den Standardeinstellungen belassen.

Bei den Motiven habe ich versucht, ein breites Spektrum abzudecken. Portraits, Personen oder Natur bei Sonne, Kunstlicht oder Dunkelheit. So hat jedes Smartphone die Chance zu glänzen. Übrigens: Schummeln beim Blindtest ist nicht möglich. Zwar verbergen sich in den EXIF-Daten jedes Fotos Informationen über das jeweilige Smartphone-Modell, doch diese habe ich für den Test verändert.