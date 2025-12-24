Auch in diesem Jahr haben wir wieder unzählige Smartphones für euch getestet und verglichen. Dabei spielt die Kamera stets eine wichtige Rolle. Doch welches Smartphone macht die allerbesten Fotos? Um das herauszufinden, habe ich mich mit den Top-Smartphones des Jahres auf eine Foto-Tour begeben. Mit dabei waren das iPhone 17 Pro Max, das Samsung Galaxy S25 Ultra, das Pixel 10 Pro XL sowie das Xiaomi 15 Ultra. Jedes Motiv habe ich mit allen vier Smartphones fotografiert. Und jetzt seid ihr gefragt: Welches der vier Fotos gefällt euch jeweils am besten? Macht mit beim Kamera-Blindtest 2025.

Foto 1: Portrait bei Tageslicht

Starten wir mit einem Foto im Portraitmodus an einem sonnigen Wintertag. Welches der vier Fotos gefällt euch hier am besten?

Kamera-Blindtest 2025
1A
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
1B
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
1C
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
1D
Quelle: Timo Brauer / inside digital

Foto 2: Im Park

Weiter geht es mit einem Foto im Standardmodus. Also ohne Porträtmodus und mit den Standardeinstellungen der jeweiligen Kamera-App der vier Smartphones.

Kamera-Blindtest 2025
2A
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
2B
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
2C
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
2D
Quelle: Timo Brauer / inside digital

Foto 3: Spiegelungen auf dem Wasser

Bei diesem Motiv spiegelt sich die untergehende Sonne stark auf dem Wasser im Hintergrund und stellt so manches Smartphone vor Herausforderungen. Welches Bild ist am besten gelungen?

Kamera-Blindtest 2025
3A
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
3B
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
3C
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
3D
Quelle: Timo Brauer / inside digital

Foto 4: Landschaftsaufnahme

Die Sonne ist hinter den Häusern verschwunden, doch noch ist es nicht komplett dunkel. Mit den kahlen Ästen der Bäume und der gemauerten Brücke müssen die Smartphones viele Details einfangen.

Kamera-Blindtest 2025
4A
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
4B
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
4C
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
4D
Quelle: Timo Brauer / inside digital

Foto 5: Portrait

Bei einem Portraitfoto versuchen die Smartphones, das Motiv vom Hintergrund zu trennen, um den gewünschten Bokeh-Effekt zu erreichen. Gar nicht so einfach, wenn das Model direkt vor dem Hintergrund steht und es kaum wirkliche Tiefe im Bild gibt.

Kamera-Blindtest 2025
5A
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
5B
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
5C
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
5D
Quelle: Timo Brauer / inside digital

Foto 6: Kunstlicht im Büro

Die Sonne ist untergegangen und wir sind zurück im Büro. Die LED-Beleuchtung stellt den Weißabgleich des Smartphones vor neue Herausforderungen. Welches Foto gefällt euch am besten?

Kamera-Blindtest 2025
6A
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
6B
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
6C
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
6D
Quelle: Timo Brauer / inside digital

Foto 7: Kunstlicht in der Metro

Das grelle Gelb im Neonlicht der Haltestelle und davor die U-Bahn-Schienen in der Dunkelheit. Welches Smartphone fängt die Situation am besten ein?

Kamera-Blindtest 2025
7A
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
7B
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
7C
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
7D
Quelle: Timo Brauer / inside digital

Foto 8: Makro

Ein grauer Wintertag und die meisten Pflanzen haben ihre Blätter verloren. Doch die puscheligen Samen der Waldrebe warten bereits auf das Frühjahr. Jetzt müssen die Smartphones ihre Makro-Fähigkeiten auf die Probe stellen.

Kamera-Blindtest 2025
8A
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
8B
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
8C
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
8D
Quelle: Timo Brauer / inside digital

Foto 9: Frohe Weihnachten!

Ein Foto bei Nacht darf in dem Kamera-Blindtest auf keinen Fall fehlen. Hier passend zur Jahreszeit mit leuchtendem Weihnachtsbaum, Reflexionen der Lichter auf dem Boden und dem neuen Stadtschloss von Potsdam im Hintergrund.

Kamera-Blindtest 2025
9A
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
9B
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
9C
Quelle: Timo Brauer / inside digital
Kamera-Blindtest 2025
9D
Quelle: Timo Brauer / inside digital

Vielen Dank!

Vielen Dank fürs Mitmachen und Abstimmen für eure Favoriten!

Ich bin schon echt gespannt, welches Smartphone den Kamera-Blindtest 2025 gewinnt. Teilt diesen Beitrag doch gerne auch mit Familie und Freunden und lasst sie ebenfalls abstimmen. Die Umfrage ist noch bis zum 8. Januar 2026 verfügbar, anschließend wird der Sieger ermittelt.

So habe ich getestet

Um die Ergebnisse möglichst realitätsnah zu halten, sind alle Aufnahmen im Automatik-Modus entstanden. Ich habe jeweils lediglich zum Fokussieren auf das gewünschte Motiv geklickt und anschließend den Auslöser gedrückt. Bei den Portrait- und Makrofotos habe ich den jeweiligen Modus in der Kamera-App der Smartphones aktiviert, aber ansonsten auch alles bei den Standardeinstellungen belassen.

Bei den Motiven habe ich versucht, ein breites Spektrum abzudecken. Portraits, Personen oder Natur bei Sonne, Kunstlicht oder Dunkelheit. So hat jedes Smartphone die Chance zu glänzen. Übrigens: Schummeln beim Blindtest ist nicht möglich. Zwar verbergen sich in den EXIF-Daten jedes Fotos Informationen über das jeweilige Smartphone-Modell, doch diese habe ich für den Test verändert.