OnePlus bringt das 15R auf den Markt, ein Budget-Flaggschiff mit einem riesigen Akku und einem schnellen Prozessor. Könnte dies der wahre Flaggschiff-Killer im Vergleich zum 15 sein, und ist es ein klügerer Kauf als 1000-Euro-Android-Smartphones?

OnePlus schließt das Jahr mit der Vorstellung eines neuen Smartphones, einer Smartwatch und eines Tablets ab. Im Mittelpunkt der Ankündigung steht das OnePlus 15R, eine erschwinglichere Variante des Flaggschiffs OnePlus 15. Das Gerät bietet bemerkenswerte Upgrades gegenüber seinem Vorgänger und einen attraktiven Preis von 699 Euro, der viele Flaggschiff-Konkurrenten unterbietet.

Alles am OnePlus 15R ist schnell

Wie das Standardmodell übernimmt auch das OnePlus 15R das aktualisierte Design und entfernt sich vom ikonischen Look der 13er-Serie. Der Rahmen und die Rückseite weisen nun flachere Elemente auf, gepaart mit runderen Ecken. Das Kameramodul ist nun eher quaderförmig und ersetzt den runden Buckel, der die OnePlus-Geräte einst auszeichnete.

Das OnePlus 15R verfügt außerdem über eine keramikähnliche Beschichtung auf der Rückseite, ähnlich wie das teurere Flaggschiff. Der Schutz durch Gorilla Glass 7i bleibt auf der Vorderseite erhalten, während die Widerstandsfähigkeit mit IP68/IP69K Staub- und Wasserschutz (statt IP65) verbessert wurde. Das 6,83-Zoll-AMOLED-Display ist etwas breiter und unterstützt jetzt eine schnellere Bildwiederholfrequenz von 165 Hz, ein großer Schritt nach oben von 120 Hz, obwohl die Spitzenhelligkeit auf 3.600 nits reduziert wurde.

Das OnePlus 15R hat einen höheren IP68/IP69K-Schutz. Bildquelle: OnePlus

Die rückwärtige Kamera besteht aus zwei Sensoren, da das 50-MP-Teleobjektiv weggefallen ist. Die primären 50-MP-Weitwinkel- und 8-MP-Ultraweitwinkel-Kameras bleiben bestehen, während die Frontkamera auf 32 MP mit Unterstützung für 4K-Videos aufgerüstet wurde.

Unter der Haube läuft das OnePlus 15R mit dem Snapdragon 8 Gen 5. Dabei handelt es sich um eine „Lite“-Version des Snapdragon 8 Elite Gen 5, der im OnePlus 15 zum Einsatz kommt, mit niedrigeren Taktraten und weniger GPU-Kernen. Obwohl das 15R bei der reinen Leistung hinter dem Flaggschiff zurückbleibt, sollte es sich dennoch schnell anfühlen, wobei die Unterschiede für die meisten Nutzer kaum spürbar sind.

Größter Akku in einem OnePlus-Telefon

Das herausragende Merkmal des 15R ist sein massiver 7.400-mAh-Akku, der etwas größer ist als der 7.300-mAh-Akku des 15 und weitaus größer als der 6.000-mAh-Akku des 13R. Das Aufladen wird mit bis zu 80 W unterstützt, wobei das kabellose Aufladen ausschließlich den höherwertigen Modellen vorbehalten bleibt.

Das OnePlus 15R beginnt bei 699 US-Dollar für die Basisvariante mit 12/256 GB. Damit ist es teurer als das 13R, schließt aber dank des verbesserten Akkus und Chipsatzes die Lücke zum Flaggschiff. In den USA und den meisten anderen Regionen wird es in den Farben Charcoal Black und Mint Breeze erhältlich sein. Vorbestellungen sind ab heute möglich, die Auslieferung beginnt in der Woche vom 8. Januar 2026.

Neues erschwingliches OnePlus-Tablet und Smartwatch

Neben dem 15R hat OnePlus sein Tablet- und Smartwatch-Angebot mit dem Pad Go 2 und der Watch 3 Lite erweitert.

Das Pad Go 2 ist ein Android-Tablet der Mittelklasse, das als günstigere Alternative zum Pad 2 und Pad 3 positioniert ist. Es ist der Nachfolger des ursprünglichen Pad Go und verfügt über ein schnelleres, helleres 12,1-Zoll-IPS-LCD mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einer Spitzenhelligkeit von 900 nits. Das Panel unterstützt jetzt den Stylo-Stift. Im Inneren arbeitet der MediaTek Dimensity 7300 Ultra, gepaart mit einem größeren 10.050-mAh-Akku. In ausgewählten Märkten verfügt es auch über einen physischen SIM-Karteneinschub. Das Pad Go 2 kann zu Preisen ab 299 Euro vorbestellt werden.

Das OnePlus Pad Go 2 verfügt über ein etwas breiteres 12,1-Zoll-Display, das heller ist und Stylo-Unterstützung bietet. Bildquelle: OnePlus

Die Watch 3 Lite, die monatelang angeteasert wurde, ist nun vollständig als OnePlus‘ dünnste und leichteste Smartwatch enthüllt worden. Sie besteht aus einem Edelstahlgehäuse, ist nur 8,9 mm dick und wiegt 35 Gramm. Das 1,46-Zoll-Display ist etwas größer und erreicht eine Spitzenhelligkeit von 3.000 nits. OnePlus erreichte dieses schlanke Profil durch die Verwendung eines eigenen OxygenOS anstelle von Wear OS, gepaart mit einem leichteren Prozessor. Die Uhr unterstützt sowohl iOS als auch Android, ermöglicht die Synchronisierung mit zwei Telefonen gleichzeitig und bietet Benachrichtigungen. Die Akkulaufzeit wird mit 10 Tagen angegeben, mehr als doppelt so lang wie bei den größeren Modellen.

Die OnePlus Watch 3 Lite ist schlanker und leichter als die Watch 3. Bildquelle: OnePlus

Wie die High-End-Uhren verfügt die Watch 3 Lite über einen 60-Sekunden-Wellness-Check, der einen Überblick über mehrere Messwerte bietet. Sie unterstützt die wichtigsten Gesundheits- und Fitnessdaten wie Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung im Blut, Temperatur und Schlafüberwachung. Dual-Frequenz-GPS und über 100 Sportmodi sind ebenfalls enthalten. Der Preis liegt bei 159 €.

Meinen ihr, dass diese neuen OnePlus-Geräte Ihr Geld wert sind? Für welches würdet ihr euch entscheiden? Sagt es uns in den Kommentaren.