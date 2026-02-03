Apple hat erneut eine Reihe wichtiger Updates für seine Hardware veröffentlicht. Betroffen sind auch diesmal vor allem ältere Geräte. Ohne die Installation dieser Updates werden wichtige Funktionen künftig nicht mehr verfügbar sein.

Schon vor einigen Tagen hat Apple bewiesen, dass dem Unternehmen auch alte Geräte weiterhin wichtig sind. Damals gab es unter anderem neue Software für das iPhone 5s aus dem Jahr 2013. Nun folgen weitere Aktualisierungen, die sich ebenfalls an Besitzer mittlerweile älterer Hardware richten. Sie beheben damit ein Problem, das – wie beim iPhone 5s – in Zukunft zum Totalausfall führen könnte.

Wie MacRumors berichtet, aktualisiert Apple in den neuesten Updates abermals die Zertifikate, die für eine reibungslose Nutzung der Software notwendig sind. Konkret werden diese Zertifikate ohne die Installation der Updates im Januar 2027 ablaufen. Das wiederum sorgt dafür, dass Funktionen wie FaceTime, iMessage sowie die Aktivierung der Geräte nicht mehr genutzt werden können.

Im aktuellen Fall hat Apple Updates in Form von macOS Big Sur 11.7.11, watchOS 6.3.1, watchOS 9.6.4 und watchOS 10.6.2 veröffentlicht. Für macOS Catalina gibt es ebenfalls ein neues Sicherheitsupdate, das die entsprechenden Zertifikate erneuert. Damit stellt der iPhone-Hersteller sicher, dass unter anderem auch alte Modelle der Apple Watch von der Series 1 bis zur Series 5 weiterhin lauffähig bleiben. Wenn ihr also noch ältere Smartwatches oder Macs benutzt, solltet ihr gezielt nach den entsprechenden Updates Ausschau halten.

Besitzer eines iPhone 8 oder iPhone X sollten ebenfalls nochmal in den Einstellungen ihres Smartphones nach Updates suchen. Apple hat iOS 16.7.14 vorgestellt, das in einigen Regionen Probleme bei Notrufen behoben hat. Dasselbe Update gibt es auch in Form von iPadOS 16.7.14 für ältere iPad-Modelle. Die neuen Versionen ersetzen das erst vor einigen Tagen veröffentlichte 16.7.13.

Alle Updates findet ihr wie gewohnt in den Einstellungen des jeweiligen Geräts. Die Software kann dort direkt installiert werden. Eine Apple Watch muss für die Installation wie gewohnt auf dem Ladepuck geladen werden. Der Akku muss außerdem zu mindestens 50 Prozent geladen sein, bevor das Update startet.