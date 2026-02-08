Berichten zufolge bereitet Apple mit der Vorstellung eines neuen iPhones im Februar eine überraschende Ankündigung vor. Ausgestattet mit einem Flaggschiff-Prozessor und einer schnelleren Ladefunktion könnte dieses so genannte Budget-iPhone eine beliebte Wahl werden. Hier ist, was wir wissen.

Es scheint, dass die großen Android-Marken nicht die einzigen sind, die für den Februar Überraschungen planen. Apple bereitet sich Berichten zufolge darauf vor, das iPhone 17e, den direkten Nachfolger des letztjährigen iPhone 16e (Test), noch in diesem Monat auf den Markt zu bringen. Trotz seiner Positionierung als erschwinglichere Option soll dieses Einsteiger-iPhone Gerüchten zufolge mehrere bedeutende Upgrades enthalten.

Apples überraschende Gerätevorstellung im Februar

Eine von der deutschen Macwelt zitierte Quelle behauptet, dass Apple das iPhone 17e am 19. Februar offiziell ankündigen wird. Dieser Termin liegt genau ein Jahr nach dem Debüt des iPhone 16e. Während die Ankündigung in weniger als zwei Wochen erwartet wird, werden die tatsächliche Auslieferung und die Verfügbarkeit im Handel wahrscheinlich ein oder zwei Wochen später erfolgen.

Berichten zufolge wird Apple das Gerät über eine Pressemitteilung vorstellen und nicht auf einer eigenen Keynote. Diese Vorgehensweise ist typisch für Apples Aktualisierungen in der Mitte des Zyklus, im Gegensatz zu den Flaggschiff-iPhones und Apple Watches, die monatelang vor der großen Enthüllung angeteasert werden. Diese Strategie würde die Einführung des iPhone 16e perfekt widerspiegeln.

Was vom iPhone 17e zu erwarten ist

Neben dem Zeitplan für die Markteinführung sind auch einige wichtige Spezifikationen für das neue Modell durchgesickert. Wenn sich diese Gerüchte bewahrheiten, wird das iPhone 17e ein bedeutendes, wenn auch schrittweises Upgrade gegenüber seinem Vorgänger darstellen.

Äußerlich bleibt das Design weitgehend unverändert, mit einem kompakten Slab-Formfaktor und einem 6,1-Zoll-OLED-Display. Möglicherweise erhöht Apple jedoch die Spitzenhelligkeit des Panels, um die Sichtbarkeit im Freien zu verbessern. Entgegen früheren Spekulationen, dass das Gerät die Designsprache des iPhone 15 übernehmen würde, wird die traditionelle Notch voraussichtlich beibehalten.

Das iPhone 16e hat ein elegantes OLED-Display mit hervorragender Farbwiedergabe. Leider ist die Bildwiederholfrequenz auf 60 Hz begrenzt. Bildquelle: nextpit

Die größten Änderungen finden sich unter der Haube. Der neue A19-Chipsatz wird die interne Architektur anführen und einen deutlichen Sprung in der Verarbeitungsleistung und den KI-Fähigkeiten gegenüber dem vorherigen A18 bieten. Außerdem wird erwartet, dass das Gerät erstmals Apples neue Generation des hauseigenen C1X-Modems für verbesserte Konnektivität enthält.

Eine weitere wichtige Neuerung betrifft das Ladesystem. Das iPhone 17e wird Gerüchten zufolge ein MagSafe-Profil besitzen, das mit dem Standard iPhone 17 identisch ist. Dieses Upgrade würde schnellere kabellose Ladegeschwindigkeiten von bis zu 25 W ermöglichen, eine massive Steigerung gegenüber dem 7,5-W-Limit des iPhone 16e.

Es wird erwartet, dass die Kamera-Hardware konsistent bleibt, wahrscheinlich mit dem gleichen 48MP-Hauptsensor auf der Rückseite. Es wäre jedoch nicht überraschend, wenn Apple neue Funktionen für die computergestützte Fotografie und eine verbesserte Bildverarbeitung einführt, um das Gesamtergebnis zu verbessern.

Welche anderen Funktionen oder Verbesserungen erhofft ihr euch für das kommende iPhone 17e? Verratet uns eure Gedanken in den Kommentaren.