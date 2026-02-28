Alle Jahre wieder sprechen wir früh im neuen Jahr über die neuen Samsung-Handys, die uns durchs Jahr begleiten. In der Casa Casi dreht sich heute also alles umd das Samsung Galaxy S26 Ultra und seine kleineren Brüder S26 und S26+.

Richtig fies, meine Arbeitskollegen! Ich spreche in der Casa Casi heute mit Stefan und Timo, die jeweils auf Reisen sind. Timo ist als unser Smartphone-Experte jetzt schon nach Barcelona geflogen, wo bekanntlich der MWC bald startet. Und Stefan war direkt bei Samsungs Unpacked-Event in San Francisco und mir somit aus Kalifornien zugeschaltet.

Das nicht ganz so große Produktfeuerwerk

Ganz ehrlich: Mir fehlte vorab ein wenig die Fantasie, welchen großen Aufhänger Samsung für seine neuen Smartphones wählen würde – also jenseits von KI. Und in der Tat liegt der Fokus bei der Galaxy-S26-Reihe auf den neuen KI-Features, die Samsung zusammen mit Google entweder neu erdacht oder verbessert hat.

Aber tatsächlich tut sich auch bei der Hardware immer noch was: Der Akku lädt plötzlich mit schwindelerregenden 60 W (okay, ich sollte mir den Zynismus verkneifen). Außerdem erhält das Display ein wirklich praktisches Update, das verhindert, dass Euch Euer Sitznachbar oder der Typ, der neben Euch in der U-Bahn steht, frech aufs Display starrt. Wie dieses „Privacy-Display“ funktioniert, erklären mir und Euch meine beiden Experten im Podcast.

Die Zeit der fetten Produktevents ist vorbei, oder?

Trotzdem muss ich zugeben, dass ich ein klitzekleines bisschen unterwältigt bin. Dabei möchte ich Samsung gar keinen Vorwurf machen. Ja, Unternehmen wie Xiaomi präsentieren sich weniger geizig, was neue Hardware bei neuen Flaggschiff-Modellen angeht. Aber im Grunde ist das Smartphone auserzählt. Der Akku hält ein bisschen länger, das Display ist ein bisschen heller, der Prozessor ein wenig flotter oder effizienter. Das sind nun mal die Updates, die uns erwarten.

Hier könnt Ihr in die aktuelle Folge der Casa Casi reinhören: Die neuen Samsung-Handys: Viel KI, aber nix für Spanner!

Von daher glaube ich, dass Samsung durchaus alles richtig macht, wenn man voll auf die Software-Schiene setzt. Nicht zuletzt haben die Koreaner mit der Galaxy AI den Erzfeind Apple mächtig unter Druck gesetzt.

Wenn Euch interessiert, was Stefan und Timo sonst noch zu den neuen Samsung-Handys zu sagen haben, solltet Ihr dringend in unsere Podcast-Folge reinhören. Wie immer freuen wir uns riesig über ein bisschen Podcast-Liebe. Teilt die Folge, empfehlt uns weiter, vergebt Sterne, wo es geht – und schreibt uns Euer Feedback. Viel Spaß mit der 182. Ausgabe der Casa Casi!

Show Notes 182: