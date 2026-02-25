Samsung hat mit der Galaxy-S26-Serie ein Update vorgestellt, das auf den ersten Blick vertraut wirkt. Doch unter der Oberfläche verschiebt sich der Fokus deutlich, weg von der klassischen Hardware-Show, mehr in Richtung Software- und KI-Integration.

Wir konnten alle drei Modelle bereits einen Nachmittag lang ausprobieren. Und auch wenn das Ultra erwartungsgemäß im Mittelpunkt steht, betreffen viele der Neuheiten, über die wir hier sprechen, die gesamte Serie.

Design vom S26 Ultra: Einheitlicher, ruhiger – aber nicht perfekt

Samsung bringt erstmals seit Jahren wieder klare visuelle Konsistenz in die Galaxy-S-Reihe. Das S26, S26+ und S26 Ultra folgen jetzt alle derselben Designlinie mit flacher Vorder- und Rückseite und abgerundeten Ecken.

Auffälligste Änderung ist die neue Kameraeinheit. Statt einzelner, aufs Gehäuse aufgesetzter Linsen sitzen die Kameras jetzt in einer gemeinsamen Insel. Bei S26 und S26+ ergibt das ein harmonisches Gesamtbild. Beim Ultra ist die Integration weniger elegant: Die zusätzliche Teleoptik und der Autofokus-Sensor sitzen etwas verloren neben der Hauptkameraeinheit. Funktional ist das natürlich egal, ästhetisch hätte Samsung hier noch sauberer arbeiten können.

Das Samsung Galaxy S26 und S26+ (rechts) sehen aufgeräumter auf als das S26 Ultra (links). Bildquelle: nextpit

Die Materialqualität entspricht dem erwarteten Flaggschiffniveau. Alle Geräte fühlen sich extrem stabil und hochwertig an. Samsung setzt außerdem bei allen Modellen auf Gorilla Armor 2 über dem Display. Das Ultra bleibt das einzige Modell mit integriertem S-Pen. Der Stylus funktioniert wie gewohnt zuverlässig und präzise, bekommt aber keine neuen Funktionen.

Insgesamt wirkt die S26-Serie erwachsener und konsistenter. Revolutionär ist das Design nicht – aber endlich klarer.

Video: Galaxy-S26-Serie im ersten Test

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube wurde von der nextpit Redaktion ausgewählt und ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung .

Display: Das Galaxy S26 Ultra setzt sich sichtbar ab

Bei den Displays zeigt sich die Hierarchie innerhalb der Serie deutlich. Alle drei Geräte nutzen hochwertige Dynamic-AMOLED-Panels mit FHD+ (2340×1080 Pixel, S26) beziehungsweise QHD+ (3120×1440 Pixel, S26+ und S26 Ultra). Alle Panel schaffen 120 Hz Bildwiederholrate, sehen toll aus und bieten eine starke Helligkeit. Das Ultra bekommt jedoch zwei Funktionen, die es klar vom Rest abheben.

Zum einen gibt’s hier wieder ein reflexionsarmes Display. Im direkten Vergleich mit dem S26 oder S26+ fällt sofort auf, dass das Ultra deutlich weniger spiegelt. Gerade bei hellem Umgebungslicht verbessert das die Lesbarkeit spürbar. Inhalte wirken kontrastreicher, Schwarzwerte tiefer, das gesamte Bild ruhiger.

Das Display des Samsung Galaxy S26 Ultra (links) reflektiert deutlich weniger als jene im S26 und S26+. Bildquelle: nextpit

Zum anderen führt Samsung einen neuen Privacy-Modus ein. Dabei werden gezielt jene OLED-Pixel deaktiviert, die einen breiten Abstrahlwinkel haben. Das Ergebnis: Von vorne bleibt das Display hell und klar, von der Seite kippen Kontrast und Farben deutlich ab. Der Effekt erinnert an ältere LCD-Panels mit schwachen Blickwinkeln – nur eben diesmal bewusst eingesetzt.

Der Modus lässt sich recht granular konfigurieren. Ihr könnt festlegen, für welche Apps er gilt oder zu welchen Zeiten er aktiv sein soll. Und besonders cool: Das Privacy Display lässt sich auch für einzelne Bildbereiche aktivieren, beispielsweise für aufpoppende Notifications, die dann von der Seite schwarz erscheinen. Insgesamt lässt sich so praktisch verhindern, dass Sitznachbarn im Zug oder Flugzeug mitlesen. Nur eine ortsbasierte Aktivierung wäre noch schön.

Fotomontage: Links ist das Private Display abgeschaltet, rechts ist es aktiviert. Bildquelle: nextpit

Insgesamt liefert Samsung hier eines der besten und innovativsten Smartphone-Displays des Jahres – insbesondere im Ultra.

OS und KI-Funktionen: Samsung baut ein KI-Ökosystem

Die größte Veränderung der S26-Serie liegt nicht im Design und auch nicht in der Kamera, sondern im Betriebssystem. Samsung treibt die Integration von KI-Features immer weiter voran, zuletzt auch mit der Partnerschaft mit Perplexity – aber dazu gleich noch mehr.

Viele Funktionen laufen direkt auf dem Gerät. Das bringt niedrigere Latenzen, bessere Datenschutzoptionen und auch Offline-Fähigkeit. Ein Beispiel ist die neue Bildbearbeitung in der Galerie. Fotos lassen sich jetzt direkt per Prompt bearbeiten, Ihr könnt beispielsweise Objekte hinzufügen oder den Hintergrund ändern. Die Verarbeitung erfolgt lokal, genehmigt sich allerdings immer eine spürbare Gedenkpause. Die Ergebnisse wirken im ersten Eindruck erstaunlich gut, müssen sich aber im ausführlichen Test noch gegen Konkurrenten wie Nanobanana & Co. behaupten.

Ebenfalls neu ist ein Screenshot-Analyzer. Wer regelmäßig Screenshots speichert, kennt das Chaos in der Galerie. Das System erkennt Inhalte automatisch und organisiert die Screenshots nach Kategorien wie Aufnahmeort, Social Media, Shopping oder Events. Anschließend lassen sich Inhalte gezielt durchsuchen oder kontextabhängig wiederfinden. Gerade für Power-User dürfte das eines der unterschätzten Features sein.

Der KI-Agent im Samsung Galaxy S26 Ultra kann Euch auch ein Uber bestellen. Bildquelle: nextpit

Samsung geht außerdem stärker in Richtung agentischer Assistenz. Die KI soll künftig auf Wunsch auch Kalender, Nachrichten und Mails durchsuchen, um Aufgaben vorzubereiten. Wenn Ihr etwa eine Fahrt zu einem Termin buchen wollt, müsst Ihr nicht die Adresse im Kopf haben, solange die beispielsweise in Eurem Kalender hinterlegt ist. Auf den Geräten, die uns zum Testen zur Verfügung standen, ließ sich das Feature leider noch nicht aktivieren.

Spannend ist auch die KI-Strategie selbst – und etwas überwältigend. Samsung integriert mehrere Systeme parallel: Perplexity für Recherchen, Gemini für generative und praktische Aufgaben und Bixby für Gerätesteuerung. Im Alltag soll der Nutzer aber nicht ständig zwischen den einzelnen KI-Systemen springen müssen – stattdessen soll das Smartphone automatisch entscheiden, welche KI für eine Aufgabe am sinnvollsten ist.

Eine kleine, aber clevere Neuerung ist „Now Nudge“. Beim Schreiben in Messaging-Apps erscheinen kontextbasierte Vorschläge oberhalb der Tastatur – etwa Kalenderlinks oder Hinweise auf Terminkonflikte. Das wirkt wie ein intelligenter Layer über dem gesamten System und kann im Alltag tatsächlich Zeit und Nerven sparen.

Die Funktion „Now Nudge“ zeigt Euch hier, ob Ihr gerade einen Terminkonflikt riskiert. Bildquelle: nextpit

Dazu kommen Funktionen wie ein Audio-Radierer für Videoinhalte von YouTube, Netflix & Co., ein KI-Anrufassistent für unbekannte Nummern und ein verbesserter Dokumentenscanner. Nicht alles ist revolutionär, aber in Summe entsteht ein sehr dichtes KI-Ökosystem.

Kamera: Starke Basis, bekannte Schwächen

Bei der Kamera setzt Samsung auf Kontinuität. Das gilt besonders für das S26 und S26+, die im Wesentlichen die altbekannte Hardware der Vorgänger weiterführen. Es gibt wieder drei Sensoren mit 50, 12 und 10 Megapixeln als Hauptkamera, Ultraweitwinkel und 3x-Telekamera.

Das Ultra bleibt das Kamera-Flaggschiff. Die Hauptkamera mit 200 Megapixeln wird von zwei 50-Megapixel-Sensoren für Ultraweitwinkel und 5x-Tele unterstützt. Dazu kommt weiterhin eine 3x-Zoomkamera – und genau hier liegt das Problem. Dieser Sensor ist nämlich deutlich schwächer als die anderen Module. Zwischen 3,0- und 4,9-facher Vergrößerung entsteht dadurch ein spürbares Qualitätsloch.

Die drei hochauflösenden Kameras im Samsung Galaxy S26 Ultra mit 200, 50 und 50 Megapixeln haben lichtstärkere Objektive bekommen. Bildquelle: nextpit

Samsung verbessert zudem die Lichtstärken einiger Objektive erheblich, doch ausgerechnet beim 3x-Zoom bleibt alles beim Alten. Rein rechnerisch wie praktisch ist das die größte Schwäche des Kamera-Systems. Gerade im Vergleich zu aggressiven Entwicklungen bei chinesischen Herstellern wirkt Samsung hier etwas zu konservativ.

Im Videobereich gibt es hingegen interessante Neuerungen. Ein neues Feature namens „Horizontal Lock“ hält den Bildausschnitt stabil waagrecht ausgerichtet, selbst wenn Ihr das Smartphone während der Aufnahme wild dreht, beispielsweise weil Ihr mit dem Smartphone in der Hand rennt oder sogar versehentlich beim Filmen vom Hoch- ins Querformat wechselt.

Insgesamt bleibt die Kameraqualität der S26-Serie auf sicherlich sehr hohem Niveau. Ein echter Hardware-Sprung bleibt allerdings leider aus.

Prozessor: Mehr als genug Leistung

Unter der Haube setzt Samsung erneut auf eine Zwei-Chip-Strategie. Im S26 und S26+ arbeitet der neue Exynos 2600, während das Ultra mit einer höhergetakteten „for Galaxy“-Version des Snapdragon 8 Elite Gen 5 ausgestattet ist.

Im Alltag dürfte die Leistungsdifferenz für die meisten von Euch kaum spürbar sein. Alle drei Geräte reagieren extrem schnell, starten Apps ohne Verzögerung und haben auch bei anspruchsvollen KI-Funktionen oder Spielen keinerlei Probleme. Das Ultra bietet theoretisch mehr Reserven, doch selbst die Basisversion wirkt bereits mehr als ausreichend.

Spannend wird sein, wie sich die unterschiedlichen Chips auf Effizienz und Akkulaufzeit auswirken. Das lässt sich im Hands-on noch nicht final beurteilen.

Akku: Endlich schneller beim Ultra

Apropos Akku: Beim Laden macht Samsung kleine, aber wichtige Fortschritte. Das S26 Ultra unterstützt jetzt bis zu 60 Watt und soll in rund 30 Minuten auf etwa 75 Prozent kommen. Damit hat Samsung zwar den größten Rivalen Apple deutlich überholt, doch viele chinesische Android-Hersteller bleiben deutlich schneller.

Das S26 und das S26+ sind insgesamt konservativer. Hier gibt es weiterhin 25 beziehungsweise 45 Watt. Wireless Charging liegt beim Ultra und Plus bei 25 Watt, beim Basismodell bei 15 Watt. Das ist solide, aber auch nicht berauschend. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie viel Ladeleistung Ihr von einem aktuellen Handy erwarten würdet.

[table “1303” not found /]



Erste Einschätzung: Evolution mit klarem Fokus

Die Galaxy-S26-Serie ist kein radikaler Neustart. Design und Kamera entwickeln sich behutsam weiter, echte Hardware-Revolutionen bleiben aus. Stattdessen verschiebt Samsung den Fokus deutlich in Richtung KI, Display-Technologie und Systemintegration.

Das Ultra bleibt das spannendste Modell – vor allem wegen des Displays und der neuen KI-Funktionen. Gleichzeitig profitieren auch S26 und S26+ vom neuen Software-Ansatz. Wer ein klassisches Hardware-Upgrade erwartet hat, wird vielleicht enttäuscht sein. Wer sehen will, wohin sich Smartphones als persönliche Assistenzsysteme entwickeln, bekommt hier einen sehr interessanten Ausblick.

Ob das reicht, um sich gegen die zunehmend starke Konkurrenz aus China zu behaupten, wird sich im ausführlichen Test zeigen – und rund um den MWC in Barcelona erwarten wir ja auch noch die eine oder andere weitere Neuheit.