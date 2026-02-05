Xiaomi Robot Vacuum 5 Testbericht

Xiaomi schlägt im Saugroboter-Segment einen neuen Weg ein. Das Unternehmen versucht, viel Technik aus dem Premium-Segment in kostengünstige Modelle zu verpacken. Klappt das auch im Vacuum Robot 5 des chinesischen Tech-Riesen?

Lidar-Turm fährt nicht zuverlässig herunter Der Xiaomi Vacuum Robot 5 ist der mit Abstand beste Saugroboter für unter 500 Euro. In ihm steckt Technik aus 1.500-Euro-Geräten.

Ein absenkbarer Navigationsturm, eine ausfahrbare Seitenbürste und ein schwenkbarer Wischmopp: Xiaomi bietet enorm viel für wenig Geld. Ob der Vacuum Robot 5 des chinesischen Giganten im Alltag überzeugt, verrät der Test.

Design und Einrichtung des Xiaomi Vacuum Robot 5

Der Xiaomi Vacuum Robot 5 orientiert sich an aktuellen Spitzensaugrobotern. Er hat ein zeitloses Design und punktet auch mit technischen Gegebenheiten. Dazu gehören eine ausfahrbare Seitenbürste und ein schwenkbarer Wischmopp. Insbesondere, dass es eine mobile Seitenbürste gibt, überrascht, da das sonst deutlich teureren Modellen vorbehalten ist.

Besonders ist auch der absenkbare Navigationsturm. Damit soll er unter mehr Möbeln gelangen, als gleichhohe Roboter ohne mobilen Turm. Insgesamt misst der Xiaomi-Roboter 8,8 cm.

Xiaomi Vacuum Robot 5

Die Station des Roboters hat den typischen Look einer Wartungsstation für Saugroboter. Sie misst 36,0 × 47,0 × 57,2 cm und bietet das klassische Zwei-Tanksystem. Einen Behälter mit Reinigungsmittel gibt es bei diesem Modell nicht. Folgende Funktionen bietet die Basisstation: eine Absaugfunktion, eine Moppwäsche mit Heißwasser sowie die Heißlufttrocknung der Wischpads.

Um den Roboter nutzen zu können, müsst Ihr die Xiaomi-Home-App herunterladen. Anschließend erstellt Ihr einen Account, ehe es an das Mapping geht. Die Kartierung läuft im Test reibungslos.

Xiaomi-Home-App im Detail

Die Xiaomi-Home-App ist minimalistisch aufgebaut und wird auch Saugroboter-Neulinge vor keine Probleme stellen. Euch stehen vier Saugstufen und drei Modi für die Wasserdurchflussrate zur Verfügung.

Xiaomi-Home-App

In den zusätzlichen Einstellungen habt Ihr zudem Möglichkeiten, die Arbeitsweise der mobilen Einzelteile anzupassen sowie festzulegen, wie der Sauger auf Teppichen arbeiten soll. Im Prinzip bietet die Software alle wichtigen Einstellungen, die man bei der Nutzung eines Saugroboters benötigt.

Xiaomi-Home-App

Saug- und Wischleistung des Xiaomi Vacuum Robot 5

Im Test zeigt der Xiaomi Vacuum Robot 5 ein gutes Saugergebnis. Auch wenn dem Roboter mit 20.000 Pa ein vergleichsweise schwacher Motor zur Verfügung steht, weiß der Roboter auf Hartböden zu überzeugen. Auf Teppichen sinkt die Effizienz. Vor allem auf Hochflorteppichen tut sich der Putzbot schwer. Dafür gelangt er aber dank der schwenkbaren Seitenbürste konsequent in Ecken.

Im Laufe des Tests verheddern sich kaum Haare in der Hauptbürste. Es gibt zwar zahlreiche Saugroboter, bei denen das überhaupt kein Problem mehr ist. Beim Xiaomi-Modell müsst Ihr Euch schätzungsweise einmal im Monat mit dem Entwirrprozess beschäftigen.

Xiaomi Vacuum Robot 5

Zum Wischen stehen dem Xiaomi-Modell zwei herkömmliche Wischpads zur Verfügung. Der rechte Mopp fährt in Ecken und schwer erreichbaren Stellen intuitiv nach außen. Die Wischleistung ist solide. Nicht mehr und nicht weniger. Wer die aktuelle Top-Leistung beim Wischen haben möchte, muss zu Modellen wie dem eufy S2 Omni (Test) oder dem Roborock Qrevo Curv 2 Flow (Test) greifen.

Ist die Arbeit getan, übernimmt die Station das Kommando. Denn hier wird der Staub abgesaugt, die Mopps durchgespült und abschließend mit Heißluft getrocknet. Den aktuellen Vorgang seht Ihr die ganze Zeit in der App.

Navigation und Hinderniserkennung

Was die Navigation und Hinderniserkennung angeht, zeigt der Xiaomi-Saugroboter ein gemischtes Bild. Angefangen mit der Navigation, die in der Praxis gut funktioniert. Hierbei hilft auch der absenkbare Lidar-Turm, den es so in Modellen weit über der 1.000-Euro-Marke gibt. Konkrete Beispiele sind der Saugroboter-Testsieger (Test) oder einer der besten Roborock-Saugroboter (Test). Allerdings senkt er den Turm an einigen Stellen nicht ab, an denen das eigentlich möglich wäre. Deswegen kommt der Xiaomi-Roboter nicht unter einige Möbel.

Xiaomi Vacuum Robot 5

Zeitgleich zeigt er sich aber bei Kabeln stark. Diese umkurvt er konsequent, ohne sie mitzuziehen. Bei Socken sieht es dann wieder anders aus. Diese verschlingt der Roboter gnadenlos.

Fazit: Lohnt sich der Xiaomi Vacuum Robot 5?

Ja, denn es gibt kaum Punkte, die man dem Xiaomi-Saugroboter ankreiden kann. Ja, die Wischleistung ist nicht ganz auf dem Niveau der Flaggschiffe. Aber wir reden hier von einem Sauger von mittlerweile unter 500 Euro, der auch in Ecken wischen kann. Ja, die Saugleistung auf Teppichen ist nicht auf dem Niveau von 1.500-Euro-Saugrobotern. Nochmal: Der Xiaomi Vacuum Robot 5 kostet aktuell keine 500 Euro.

Ansonsten ist es mir absolut unerklärlich, wie dieser Saugroboter für den Preis im Test abliefert. Die Navigation und Hinderniserkennung sind makellos. Die Xiaomi-Home-App bietet alle Funktionen, die man sich wünschen kann. Und die Station verfügt sowohl über eine Absaugfunktion als auch über eine Moppwäsche und -trocknung. Somit ist der Xiaomi Vacuum Robot 5 ein echter Geheimtipp für eine UVP von 649,99 Euro. Der Kaufpreis ist bei Amazon allerdings mehrfach auf unter 450 Euro gerutscht.

