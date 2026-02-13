Dreame L10s Ultra Gen 3 Testbericht

Mit dem L10s Ultra Gen 3 führt Dreame seine altbekannte Saugroboter-Reihe fort. Dabei setzt das Unternehmen auf Verbesserungen an allen Ecken und Enden. Vor allem der Preis überrascht für den geforderten Kaufpreis.

Eine ausfahrbare Seitenbürste, ein erweiterbarer Wischmopp und eine Station, die Euch die Drecksarbeit abnimmt. Und das alles für einen Kaufpreis von unter 500 Euro? Genau das ermöglicht Dreame mit dem L10s Ultra Gen 3. Wir haben den Saug- und Wischroboter getestet.

Design und Einrichtung des Dreame L10s Ultra Gen 3

Dreame bleibt sich seinem Design treu. Der L10s Ultra Gen 3 ist in Weiß erhältlich und sieht aus wie die Vorgänger. Anders als die vorherige Generation, verfügt der Sauger jetzt über eine ausfahrbare Seitenbürste und einen Wischmopp, der in Ecken ebenfalls ausschwenken kann. Zusätzlich gibt es eine Spezialbürste, in der sich keine Tier- und Menschenhaare verheddern. Der Dreame L10s Ultra Gen 3 misst 9,7 cm.

Dreame L10s Ultra Gen 3

Die Station hat ebenfalls das typische Dreame-Design. Sie misst 34,0 x 45,7 x 59,0 cm und hat zwei Wassertanks. Weiterhin gibt es einen 200-ml-Mini-Tank, in dem es Putzmittel für die Mopps gibt. Allerdings wird die Lösung nur bei der Reinigung der Wischmopps nach der Putzarbeit hinzugegeben. An Funktionen mangelt es der Station keineswegs. Sie bietet eine Ansaugfunktion und die Wäsche und Trocknung der Wischausrüstung.

Die Wassertanks in der Station

Dreame-Home-App im Detail

Zur Seite steht Euch die Dreame-Home-App, die alle Einstellungen für den Saugroboter bereithält. Hier stellt Ihr die Saug- und Wischparameter ein und wie die Navigation laufen soll.

Dreame-Home-App

In den weiteren Einstellungen könnt Ihr festlegen, in welcher Häufigkeit die ausfahrbaren Einzelteile eingesetzt werden sollen. Außerdem gibt es Optionen, die Teppichreinigung nach Euren Wünschen anzupassen. Somit könnt Ihr festlegen, ob der Roboter die Mopps anheben oder die Wischausrüstung vorher in der Station absetzen soll.

Saug- und Wischleistung des Dreame L10s Ultra Gen 3

In puncto Saugleistung zeigt der Saugroboter ein gutes Bild. Dreame setzt auf 25.000 Pa, was in der 500-Euro-Preiskategorie ein hoher Wert ist. Umso beeindruckender ist es, weil auch der aktuelle Saugroboter-Testsieger über die gleiche Saugkraft verfügt.

Der L10s Ultra Gen 3 bietet viele Vorteile. Zum einen gelangt der Roboter gut in Ecken und schwer erreichbare Stellen Eurer Wohnung. Zum anderen eignet sich der Putzbot auch ideal für Haushalte mit Vierbeinern. Denn sowohl in der Haupt- als auch in der Seitenbürste verheddern sich keine Haare.

Dreame L10s Ultra Gen 3

Gewischt wird mit zwei rotierenden Wischmopps. Das Wischergebnis ist gut. Einzig bei eingetrockneten Flecken hat der Dreame-Roboter seine Probleme. Hier müsst Ihr den Roboter im Zweifel mehrere Runden fahren lassen, bis alle Unreinheiten weg sind. Dafür sind aber Eure Teppiche vor der Wischausrüstung sicher. Hier könnt Ihr wählen, ob der Roboter die Pads vorab in der Station absetzen oder sie beim Befahren anheben soll. Bei letzterem werden sie um 10,5 cm angehoben.

Navigation und Hinderniserkennung des Dreame L10s Ultra Gen 3

Bei der Navigation und Hinderniserkennung zeigt sich der Roboter in gewohnter Dreame-Manier stark. Kabel erkennt er zuverlässig. Auch bei Tisch- oder Stuhlbeinen fällt es dem Putzbot nicht schwer, diese zu umkurven. Für alle Fälle könnt Ihr dennoch in der gescannten Karte Bereiche als No-Go-Zonen festlegen, damit der Roboter diese meidet.

Dreame L10s Ultra Gen 3

Wenn der Roboter die Arbeit beendet hat, ist die Servicestation dran. Hier wird der Staub abgesaugt, die Wischausrüstung anschließend durchgespült und abschließend mit Heißluft getrocknet. In der App legt Ihr fest, wie lange der Trocknungsvorgang dauern soll.

Lohnt sich der Dreame L10s Ultra Gen 3?

Ja, absolut. Denn der L10s Ultra Gen 3 von Dreame ist der beste Beweis, dass auch Saugroboter für unter 500 Euro mit der Oberklasse mithalten können. Die Saugleistung ist auf einem guten Niveau. Auch auf Teppichen überrascht das Saugergebnis. Nochmal, wir reden von einem Saugroboter für unter 500 Euro.

Wenn es was zu meckern gibt, dann ist es die Wischleistung bei fest eingetrockneten Flecken. Aber ehrlich gesagt ist das ein verkraftbares Manko, das man bei diesem Modell eingehen kann. Wie schon erwähnt liegt der Kaufpreis bei unter 500 Euro. Derzeit kostet der Dreame L10s Ultra Gen 3 bei Amazon 429 Euro.

