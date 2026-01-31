Heute sprechen Casi und Blasius zusammen in der Casa Casi und unterhalten sich über Social Media. Ist hier mittlerweile jede Hoffnung verloren? Brauchen wir ein Social-Media-Verbot für Kids? Wir besprechen diese und noch viel mehr Fragen im Tech-Podcast Eures Vertrauens.

Seit wann sprechen wir eigentlich darüber, dass Social Media auf dem absteigenden Ast ist? Allein bei Facebook führen wir die Debatten locker seit einem Jahrzehnt. Seit Elon Musk sich bei Twitter eingenistet hat, geht es auch dort stetig bergab.

Aber wie sieht Social Media heute überhaupt aus? Die Algorithmen befeuern genau die falschen Postings und Meinungen. Zudem unterhalten wir uns immer öfter, ohne es zu bemerken, mit Bots. Mark Zuckerberg versucht, alles aus Facebook herauszupressen und vergrault damit viele der langjährigen Wegbegleiter:innen dieser Plattform.

Dennoch will ich die Plattformen und Social MEdia generell nicht so einfach begraben. Mein Gesprächspartner Blasius, bei inside digital und nextpit so etwas wie unsere News-Allzweckwaffe, blickt komplett anders auf Social Media. Hört am besten selbst rein:

Das zarte Pflänzchen Hoffnung

Ich glaube, im Gespräch konnten wir uns dennoch auf ein paar gemeinsame sehr angenehme Seiten von Social Media verständigen. Klar, das geschieht oft mit der Nostalgie-Brille auf der Nase. Aber auch heute gibt es eben noch unbestrittene Vorteile, wenn wir auf den einschlägigen Plattformen miteinander sprechen. Als Beispiel nenne ich im Podcast die vielen Reaction-YouTuber und ihre Communities. Was es damit auf sich hat? Das erfahrt Ihr, wenn Ihr uns eine Stunde Zeit schenkt und unserer neuen Episode lauscht.

