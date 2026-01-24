Wenn Johanna im inside-digital-Podcast überMORGEN mit Peloton spricht, kannst du dir sicher sein, dass es diesmal sportlich wird. Wie helfen dir Hersteller wie Peloton dabei, auch zu Hause sportlich aktiv zu bleiben?

In dieser Folge sprechen wir mit Peloton-Manager Martin Richter über vernetzte Fitness, Trainingsdaten und Motivation. Wir klären, welche Daten beim Training wirklich sinnvoll sind, wie Coaching und Community wirken und wo Technik bewusst an ihre Grenzen stößt. Außerdem werfen wir in unseren Rubriken einen Blick auf aktuelle Digital-Health-Trends und machen den Realitätsabgleich: Was funktioniert heute schon und was ist eher Show?

Fit bleiben in 2026: So klappt es

Peloton, Withings, Apple oder auch Whoop: All diese Hersteller bieten Wearables oder andere Geräte an, um uns dabei zu helfen, fit zu bleiben. Wir beleuchten für dich, welche Geräte wirklich sinnvoll sind und wie du für dich die richtigen Alltagshelfer findest. Hör also unbedingt in die neue Folge unseres Podcasts rein, wenn du wissen willst, was der Zukunftsforscher fürs kommende Jahr 2026 erwartet.

In den Rubriken Tech-Check, Tech-Ticker und Zukunftsrausch spricht Johanna dann mit unserem Redakteur Thomas. Er lässt durchblicken, wo wir bei digitaler Gesundheit derzeit stehen, was eher Hype und was Realität ist und worauf wir uns gefasst machen müssen in den nächsten Monaten und Jahren. Und hier geht es direkt zur Folge bei deinem Podcast-Anbieter:

