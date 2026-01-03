Was hält dieses noch junge Jahr 2026 für uns bereit? Bekommt Apple sein KI-Problem in den Griff? Und kommt die Elektromobilität in Deutschland endlich voran? Fabi und Casi sprechen darüber im Podcast – und ja: Diese Folge ist irgendwie ganz anders als alles zuvor.

Ich weiß, es ist nicht besonders originell, die erste Podcast-Folge des Jahres mit einem Blick nach vorn zu beginnen. In unserem Fall ist die Ausgangslage aber eine besondere. Mein langjähriger Freund und Podcast-Partner Fabi hat unser Unternehmen verlassen und startet 2026 beruflich noch einmal komplett neu.

Das sorgt schon für einen völlig anderen Jahresauftakt für ihn. Auch die CES – traditionell das erste große Tech-Event des Jahres – wird er nun aus einer neuen Perspektive erleben. Während Ihr das hier lest, dürfte er bereits in Las Vegas angekommen sein und sich auf die ersten Presse-Events vorbereiten.

Hurra, noch ein KI-Jahr

Im Podcast wollte ich natürlich wissen, welche Highlights und Themen er auf der CES erwartet – und darüber hinaus für das gesamte Jahr. Seine erste Antwort kam wenig überraschend: Auch 2026 wird „künstliche Intelligenz“ das allgegenwärtige Schlagwort sein. Auf der CES ganz sicher.

Manchmal steckt dahinter tatsächlich eine Technologie, die unseren Alltag spürbar erleichtern kann. Manchmal ist es aber auch nur ein Aufkleber, den Hersteller ihren Produkten verpassen, um modern zu wirken. Umso spannender wird sein, welche dieser beiden Seiten in Las Vegas überwiegt.

Hier könnt Ihr in die aktuelle Folge der Casa Casi reinhören: 2026: KI, Roboter, und was noch?

Falls Euch heute etwas ungewohnt vorkommt: Das liegt am Format. Aus Termingründen haben wir quasi nebenbei ein neues erfunden – den Sprachnachrichten-Podcast. Wir haben uns einfach per Handy Nachrichten geschickt und diese anschließend wie an einer Perlenkette aneinandergereiht.

Das Jahr der Elektromobilität

Auch die weiteren Themen dieser besonderen Folge kommen nicht zufällig: Robotik wird 2026 eine noch größere Rolle im Tech-Zirkus spielen. Ebenso beschäftigen wir uns wieder mit der Frage, ob Apple seinen KI-Rückstand aufholen kann – oder ob das Unternehmen seinen Höhepunkt womöglich bereits überschritten hat.

Und ja, auch die Elektromobilität bleibt in Deutschland ein zentrales Thema. Während Länder wie China die Weichen längst gestellt haben, wird hierzulande noch immer ein Abwehrkampf geführt, den die Verbrenner-Lobby eigentlich schon verloren hat.

Unterm Strich erwarten Fabi und ich also ein Jahr 2026, das thematisch stark an 2025 erinnert. Warum sich daraus trotzdem etwas Neues und Aufregendes entwickeln kann, wird uns dieses noch junge Jahr hoffentlich schon bald zeigen.

Hört also gerne mal rein, und wie immer freuen wir uns riesig über ein bisschen Podcast-Liebe: Teilt die Folge, empfehlt uns weiter, vergebt Sterne, wo es geht – und schreibt uns Euer Feedback. Lasst uns gern auch wissen, was Ihr für dieses Jahr erwartet. Viel Spaß mit der 174. Ausgabe der Casa Casi!