Die Legenden hinter dem iPhone-Design und ChatGPT schmieden bekanntlich eine geheime Allianz. Ihr Ziel: ein Gerät, das die KI-Interaktion neu definieren soll – und es ist vermutlich nicht das, was Ihr erwartet hättet.

Die Gerüchte verdichten sich: Das geheimnisvolle KI-Gerät, das CEO Sam Altman zusammen mit der Apple-Design-Ikone Jony Ive entwickelt, soll die Form eines KI-gestützten Stiftes annehmen. Intern trägt das Projekt dem Vernehmen nach den Codenamen „Gumdrop“. Es zielt darauf ab, eine völlig neue Art der Interaktion mit künstlicher Intelligenz zu schaffen.

Die Vision: Mehr als nur ein Stift

Der Ansatz von „Gumdrop“ geht dem Leak zufolge weit über das hinaus, was bisherige KI-Devices versucht haben. Statt eines Bildschirms soll die fokussierte und intuitive Nutzung im Vordergrund stehen. Die Kernfunktionen deuten auf ein radikal neues Konzept hin. Das Gerät soll nämlich Eure handschriftlichen Notizen in Echtzeit transkribieren und an ChatGPT schicken können soll.

Darüber hinaus ist von Zwei-Wege-Audiokommunikation integrieren die Rede, das Euch auch ohne Smartphone mit ChatGPT kommunizieren lässt. Laut Sam Altman steht uns ein Gerät ins Haus, dessen Fokus auf Ruhe und die Vermeidung von Ablenkungen liegt. Bei dem Gerücht können wir aber noch nicht mit Bestimmtheit sagen, ob es sich hier um ein Gerät handelt, welches Stift- und Audiofunktionen miteinander vereint, oder ob es sich möglicherweise sogar um unterschiedliche Produkte handelt.

Wer baut das Gerät?

Ursprünglich sollte der Auftrag an den chinesischen Hersteller Luxshare gehen. Da sich jedoch nicht über den Produktionsstandort geeinigt werden konnte, wird das Projekt nun aber voraussichtlich von Foxconn, übernommen. Für OpenAI ist wichtig, die Produktion explizit nicht in China anzusiedeln. Stattdessen laufen Gespräche über eine Fertigung in Foxconn-Werken in Vietnam oder den USA. Jony Ive selbst nannte noch letztes Jahr einen Zeitplan für die Markteinführung von „in zwei Jahren oder weniger“. Möglicherweise bedeutet dieses jüngste Leak, dass es schon in diesem Jahr so weit sein könnte.

Die Kombination aus Jony Ives legendärem Gespür für Design und OpenAIs führender KI-Technologie schürt enorme Erwartungen. Der Markt für eigenständige KI-Hardware ist jedoch ein schwieriges Pflaster. Das zeigten bereits die kommerziell erfolglosen und stark kritisierten Geräte Humane AI Pin und Rabbit R1.

Frage in die Runde: Glaubt Ihr auch, dass ein Stift der nächste „heiße Scheiß“ wird, oder würdet Ihr eher auf Smartglasses tippen?