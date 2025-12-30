Google Smartglasses 2026: Zwei Modelle mit Gemini-KI – Audio-only für Tipps ins Ohr oder Display im Glas für AR-Navigation. Comeback nach Google Glass-Fiasko? Leicht, stylish mit Warby Parker. Vs. Meta Ray-Ban: Euer Alltag wird smarter!

Google plant 2026 den Wiedereinstieg in den Smartglasses-Markt, denn es bringt zwei KI-gestützte Modelle, die Euren Alltag diskret smarter machen könnten. Der Wearables-Markt wächst rasant, weil Modelle wie die Ray-Ban-Meta-Gläser führend sind, und er verspricht, Smartphones teilweise zu ersetzen. Deshalb setzt Google genau hier an, um mit Gemini und Android XR neue Standards zu setzen.

Zwei Varianten: Audio-only und Display-Smartglasses

Die Pläne umfassen zwei unterschiedliche Varianten, die beide mit Googles KI-Assistent Gemini arbeiten und über Euer Smartphone verbunden sind. Somit bleiben sie leicht und alltagstauglich. Zuerst kommt eine reine Audio-Variante ohne Display, die auf Lautsprecher, Mikrofon und Kamera setzt, um Funktionen wie Echtzeit-Übersetzungen oder Navigationstipps zu liefern.

Die zweite Variante integriert ein In-Lens-Display direkt ins Glas, damit sie visuelle Inhalte wie AR-Overlays, Video-Wiedergabe oder App-Projektionen zeigt. Zudem ermöglichen beide Modelle Fotoaufnahmen und Live-Hilfen, die nahtlos mit Eurem Android-Gerät kooperieren. Partner wie Samsung, Warby Parker und Gentle Monster sorgen für stilvolles, leichtes Design und Komfort auf der Android-XR-Plattform. Viele erinnern sich an Google Glass von 2013, das als Pionier scheiterte, weil es klobig, teuer und datenschutzschwach war, doch diese Lektionen fließen nun ein. Google hat daraus gelernt und plant deshalb ein starkes Comeback mit Smartglasses 2026.

Was bedeutet das für Euch und den Smartglasses-Markt?

Für Euch bedeutet das: reifere Tech, bei der Smartglasses einfach nutzbar werden, ohne dass Expertenwissen nötig ist. Google tritt an gegen Meta, HTC und Rokid, denn der Sektor boomt stark. Falls Google die Verbesserungen umsetzt, wie Leaks andeuten, kann es, weil es auf Gemini setzt, mit Meta mithalten und dadurch viel Potenzial ausschöpfen.