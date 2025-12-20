Meta hebt die Funktionalität seiner Smartglasses mit dem Software-Upgrade v21 auf ein neues technisches Niveau. Während klassische Wearables oft nur Informationen anzeigen, greift die neue Firmware durch KI-basierte Funktionen aktiv in die Wahrnehmung Eurer Umgebung ein.

Der Markt für tragbare Technologie befindet sich in einer Phase, in der die Leistungsfähigkeit der Software über den tatsächlichen Nutzen im Alltag entscheidet. Viele von Euch kennen das Szenario, in dem technische Geräte in komplexen Umgebungen an ihre Grenzen stoßen. Meta adressiert dies durch eine tiefgreifende Systemoptimierung der Ray-Ban-Meta und der Oakley-Modelle. Das Ziel ist eine nahtlose Verbindung von Sensorik und künstlicher Intelligenz, die über die bloße Dokumentation des Alltags hinausgeht und Eure Hardware auch ohne Neukauf massiv aufwertet.

KI-Kontext und smarte Shortcuts

Ein technisches Highlight ist die Erweiterung der Sprachsteuerung. Ihr könnt Musikdienste wie Spotify und Apple Music nun mit Befehlen in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch etc. steuern. Diese Funktionen starten zunächst auf Englisch, wobei die Unterstützung für die weiteren genannten Sprachen zeitnah folgen wird. Besonders innovativ zeigt sich die Funktion Look and Play, die Meta AI mit Spotify verknüpft.

Durch die multimodale KI-Erkennung reicht ein Blick auf eine Szenerie und der englische Befehl, einen passenden Song zur Aussicht zu spielen, um eine kontextbezogene Playlist zu starten. Für Nutzer der Oakley Meta Vanguard werden zudem kürzere Shortcuts eingeführt. Ihr könnt jetzt mit Einzelwörtern wie Foto oder Musik Aktionen auslösen, ohne das Aktivierungswort Hey Meta voranstellen zu müssen. Sportler können Garmin-Workouts indessen direkt per Sprachbefehl erstellen und personalisieren lassen.