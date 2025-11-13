Ein Ring, der Eure Brille steuert? Genau das will Even Realities mit der neuen Even G2 Smart-Brille und dem R1 Smart Ring zeigen. Statt Ablenkung setzt das Duo auf dezente Technik, die sich natürlich in Euren Alltag einfügt und Euch hilft, im Moment zu bleiben.

Ein Ring, der Eure Brille steuert? Genau das will Even Realities mit seiner neuen G2 Smart-Brille und dem passenden R1 Smart Ring möglich machen. Statt ständig auf Euer Smartphone zu schauen, genügt eine kleine Handbewegung, um Benachrichtigungen zu lesen, Musik zu wechseln oder sich navigieren zu lassen. Die Brille soll dabei so leicht und unauffällig sein, dass Ihr fast vergesst, dass sie Technik ist. Mit dem neuen Duo will Even Realities zeigen, dass smarte Geräte nicht ablenken müssen – sondern Euch helfen können, im Moment zu bleiben.

Was steckt hinter der neuen Even G2

Die Even G2 ist die zweite Generation der Smart Glasses von Even Realities und baut auf ihrem Vorgänger auf, wurde aber in fast allen Bereichen überarbeitet. Die Brille ist mit 36 Gramm besonders leicht, bietet eine neu entwickelte, optisch klare Anzeige und eine spürbar angenehmere Passform. Das Ziel: Eine Brille, die sich wie eine gewöhnliche Sehhilfe trägt, aber smarte Funktionen unauffällig integriert.

Technisch bringt die G2 einige spannende Neuerungen mit. Neben einer helleren Projektion und präziseren Darstellung kommen erstmals KI-gestützte Tools zum Einsatz. Dazu gehört „Conversate“, eine Echtzeit-Kommunikationshilfe, die 29 gesprochene Sprachen übersetzen oder Kontextinformationen liefern kann. Auch bekannte Funktionen wie „Navigate“ für Orientierung, „Teleprompt“ für Vorträge oder „Quicklist“ für Aufgabenlisten wurden verbessert, um im Alltag schneller zu reagieren.

Der dazugehörige Even R1 Smart Ring fungiert als diskrete Fernsteuerung und Fitnessbegleiter. Hergestellt aus Zirkonia-Keramik und Edelstahl, erkennt er Gesten, trackt Vitaldaten und erlaubt Euch, die Brille zu bedienen, ohne auf einen Bildschirm zu schauen.

Was die Zukunft bringen kann

Mit unter anderem der Even G2 zeigt sich, dass Smart Glasses langsam erwachsen werden. Statt futuristischer Spielerei will Even Realities Technik in den Alltag bringen. Eine Brille, die sich wirklich tragen lässt und dabei nützlich ist.

Wenn das Konzept aufgeht, könnte die G2 den Markt kräftig durchrütteln. Der smarte Ring als Steuerung ist dabei mehr als nur ein Gimmick, er zeigt, wie dezent moderne Technik funktionieren kann. Und vielleicht ist genau das der Schlüssel, damit smarte Brillen endlich ihren Weg aus der Nische in unseren Alltag finden.