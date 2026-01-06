Las Vegas wird aktuell zum Tech-Paradies. Die CES hat geladen und tausende nehmen an der Messe teil. Auch XGIMI ist hier zu finden. Das Unternehmen hat jedoch eine Ankündigung gemacht, mit der vorab niemand gerechnet hatte.

XGIMI ist bekannt für seine Beamer und Projektoren. Nun soll jedoch neben den Horizon- und MoGo-Modellen eine ganz neue Richtung eingeschlagen werden. Dafür hat der Hersteller eine neue Marke ins Leben gerufen und sie auf der CES 2026 offiziell präsentiert. Was es mit MemoMind auf sich hat und worauf Ihr Euch freuen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

MemoMind – Die Zukunft von KI-Wearables?

KI-gesteuerte Wearables, wie smarte Ringe oder Smartwatches, gibt es zuhauf. Eines der Trendprodukte der vergangenen Jahre war allerdings auf der Nase von Benutzern zu finden. Die Rede ist natürlich von sogenannten AI Glasses (KI-Brillen). XGIMI beweist mit seinen Projektoren bereits seit 2013, dass sie wissen, worauf es bei guter Bild- und Soundqualität ankommt. Mit MemoMind möchte XGIMI diese Expertise nutzen und smarte Brillen auf dem Markt etablieren, die nicht nur über einen hohen Tragekomfort verfügen, sondern auch weitere Vorteile bieten – vor allem im Alltag.

XGIMI legt mit den MemoMind-Brillen einen hohen Wert auf Tragekomfort. Bildquelle: XGIMI / MemoMind

Das Line-up soll aus drei verschiedenen Modellen bestehen: Memo One, Memo Air Display und einer dritten, bisher nicht bekannten Version, die zu einem späteren Zeitpunkt das Licht der Welt erblicken soll. In allen Fällen handelt es sich um leichte Brillen, die sowohl mit Voll- als auch mit Halb-Rahmen-Gestellen präsentiert werden. XGIMI hat sich zudem an modernen Modellen orientiert und bietet neben stylischen „Nerd“-Brillen mit eckiger Form auch runde oder halbrunde Designs.

Die KI-Unterstützung soll zudem im Hintergrund passieren. Bedeutet, dass Ihr nicht mit irgendwelchen Sprachanfragen zugemüllt werdet, sondern der Support dezent genutzt werden kann, während Ihr Euch auf die Szenerie konzentriert. Hierzu zählen beispielsweise Übersetzungen, Zusammenfassungen, Erinnerungen oder Notizen, welche die Brille direkt für Euch anfertigen kann. XGIMI gibt zudem an, dass der Akku den gesamten Tag halten soll und das beiliegende Case für eine noch längere Laufzeit von bis zu einer Woche sorgt. Auf eine Kamera verzichten ebenfalls beide Brillen.

Perfekt für Brillenträger

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die MemoMind-Brillen auch Gläser mit Stärke unterstützen. Der Hersteller verspricht einen „vollen Support“. Während andere Modelle an dieser Stelle also limitierter sind, möchte XGIMI wirklich jeder Person die Möglichkeit bieten, die smarten Brillen zu nutzen.

Mit einem geringen Gewicht, bei der Memo Air Display sind es nur 28,9 Gramm, zählen die AI Glasses zu den leichtesten auf dem Markt. Vor allem beim täglichen Tragen ist das ein ungemeiner Vorteil. Ich bin selbst Brillenträger und weiß, wie anstrengend es sein kann, wenn ein riesiger Klotz auf der Nase sitzt.

Unterschiede der Memo One und Memo Air Display

Die Grundfunktionen der beiden MemoMind-Modelle sind ähnlich. Allerdings gibt es doch einige Differenzen, die XGIMI auf der CES präsentierte. Die Memo One gilt als „Allround“-Modell. Sie bietet ein Display auf beiden Linsen, nutzt die Modi Audio, Visuell sowie KI und verfügt über integrierte Lautsprecher. Mit einem Gewicht von circa 40 Gramm ist sie zudem etwas schwerer als die Memo Air Display. Die Memo One ist für den alltäglichen Gebrauch konzipiert und unterstützt Euch hier mit verschiedensten KI-Funktionen über mehrere LLMs, wie etwa OpenAI, Azure und Qwen.

Über das Display könnt Ihr jederzeit Notizen oder Übersetzungen live einsehen. Bildquelle: XGIMI / MemoMind

Das leichtere Modell setzt auf eine „Monokulare“ Version des Displays. Dadurch sitzt dieses nur in einer Linse – nicht in beiden. Einen integrierten Lautsprecher gibt es nicht, wodurch auch die auditive Unterstützung ausbleibt. Das ist vor allem bei Funktionen, wie der Übersetzung, wichtig, da Ihr diese zwar noch auf der Linse seht, aber nicht mehr hören könnt. Ein Mikrofon wurde dennoch verbaut, um Eure Befehle an die Brille direkt zu übermitteln. Die Memo Air Display ist insbesondere für simplere Aufgaben konzipiert und eignet sich vor allem für Menschen, die gerne etwas Unterstützung im Alltag benötigen, aber auch Wert auf ein leichtes Design legen.

Kosten und Verfügbarkeit der MemoMind-Brillen

Im Vergleich zur Konkurrenz sind die MemoMind-Modelle deutlich dezenter und zeichnen Eure Umgebung visuell nicht auf. XGIMI legt einen hohen Wert auf Komfort und ein klares Bild, während die KI ihre Arbeit im Hintergrund erledigt. Das Ganze schlägt sich preislich ebenfalls nieder. Die Memo One und Memo Air Display werden auf der CES 2026 in Las Vegas erstmals präsentiert. Möchtet Ihr sie selbst ausprobieren, findet Ihr den Stand in der „Venetian Expo – Galileo 1005“ vom 5. bis 9. Januar. Die Vorbestellungen sollen in Kürze verfügbar sein. Als Preis gibt XGIMI für die Memo One rund $599 an.

Damit zahlt Ihr für die Brille jedoch nicht immens viel. Die Sehhilfen sind ohnehin schon recht teuer – auch ohne KI-Funktionen. Dadurch ist das Allround-Modell tatsächlich günstiger, als man denkt. Wie viel die Air Display und das ominöse dritte Modell kosten sollen, wann der offizielle Release stattfindet und wie lange Ihr auf die Brillen warten müsst, hat XGIMI bisher jedoch nicht kommuniziert. Sobald es hier neue Informationen gibt, findet Ihr sie aber natürlich auf nextpit.

Was haltet Ihr von den Smart Glasses? Lasst es uns wissen!