Der Winter ist da, und so auch die großen Sporthighlights, die uns regelmäßig vor die Bildschirme locken. Anstatt vor dem Fernseher zu sitzen, bietet Soundcore auf der CES 2026 eine neue Premium-Lösung für Beamer an.

Wenn die Stadien wieder beben und die Fußballfans kollektiv jubeln, entstehen Erlebnisse, die man am liebsten mit Freunden teilt. Genau hier setzen immer mehr Unterhaltungstechnologien an. Von smarten Streaming-Lösungen über ausgeklügelte Lautsprecher bis hin zu mobilen Projektoren – die Geräte werden leistungsfähiger, flexibler und machen die heimische oder mobile Sport- und Filmübertragung zu einem echten Event. Mit dem Nebula X1 Pro bietet Soundcore eine verrückte neue Beamer-Lösung an.

Soundcore Nebula X1 Pro: 5000-Euro-Beamer im Detail

Mit dem Soundcore Nebula X1 Pro bringt das Unternehmen nun sein bislang leistungsstärkstes Modell auf den Markt. Die technischen Daten lesen sich wie aus einem High-End-Kinohandbuch: Die 4K Triple-Laser-Technologie liefert helle 3.500 ANSI-Lumen auf Bilddiagonalen von bis zu 300 Zoll. Damit sind gestochen scharfe, kontrastreiche Inhalte garantiert. Und das unabhängig davon, ob Ihr drinnen im Wohnzimmer oder draußen im Garten filmisch unterwegs ist. Im Vergleich zu anderen Beamern in diesem Preisbereich, etwa von Epson oder Optoma, spielt der X1 Pro hier ganz vorne mit.

Soundcore Nebula X1 Pro Bildquelle: Souncore

Viele Geräte der Konkurrenz erreichen gerade mal 2.500 bis 3.000 ANSI-Lumen, was bei Tageslicht oder in größeren Räumen schnell an seine Grenzen stößt. Trotz seiner Größe lässt sich der X1 Pro dank ausfahrbarem Griff und Rollen problemlos transportieren. Automatische Fokus-, Keystone- und Bildgrößenanpassungen sorgen dafür, dass der Beamer in wenigen Minuten startklar ist. Im Vergleich zu Konkurrenzmodellen, die oft noch manuelle Justierungen verlangen, punktet der X1 Pro hier klar mit Komfort.

Das Herzstück des Nebula X1 Pro

Das Herzstück ist allerdings das integrierte 7.1.4-Soundsystem mit Dolby Atmos® und Dolby Audio®. Die proprietäre FlexWave™-Soundkalibrierung passt den Klang intelligent der Raumakustik an. Zusätzlich bleiben das Bild und der Ton dank der Wi‑Fi-Latenz von nur 25 Millisekunden perfekt synchron. Im Marktvergleich ist ein integriertes Dolby-Atmos-System in einem mobilen Beamer fast einmalig. Für gewöhnlich müsst Ihr für einen vergleichbaren Raumklang externe Lautsprecher anschließen.

Soundcore Nebula X1 Pro Bildquelle: Soundcore

Streaming-Fans kommen dank Google TV-Integration und nativer Apps wie Netflix voll auf ihre Kosten. Auch hier überzeugt der Nebula X1 Pro auf dem Papier: Viele Konkurrenten setzen noch auf Android TV oder eigene Oberflächen, die teils weniger intuitiv und app-kompatibel sind.

Ab dem 10. Februar ist das 32,8 Kilogramm schwere Kraftpaket für 4.999 Euro im Handel erhältlich. Wer früh vorbestellt, spart 500 Euro und bekommt zusätzlich die Anker SOLIX C1000 Power Station gratis dazu.