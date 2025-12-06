Alle Jahre wieder … schauen wir im Dezember zurück auf die letzten zwölf Monate. Das tut auch Google und verrät uns, was Deutschland im Jahr 2025 interessiert hat. Wir schauen auf Promis, Memes – und Labubus!

Was verbindet Spotify, Google und das ZDF? Genau: Sie liefern jedes Jahr aufs Neue frische Jahresrückblicke. Nun hat auch Google seine Daten veröffentlicht – und darin steckt einiges, was Ihr vermutlich nicht erwartet hättet. Manche Trends wirken fast ein bisschen surreal.

Deutschland und seine Promis

Wie üblich hat Google zunächst festgehalten, welche bekannten Persönlichkeiten 2025 besonders häufig gesucht wurden. International lagen folgende Namen ganz vorne:

Andy Byron Kendrick Lamar Jimmy Kimmel Papst Leo Melania Trump

Falls Ihr Andy Byron bereits wieder verdrängt habt: Das war der Herr, der während eines Coldplay-Konzerts mitsamt Affäre von der Kiss-Cam ertappt wurde – ein Moment, der ihn über Nacht in die weltweiten Suchtrends katapultierte.

In Deutschland ergibt sich ein ganz anderes Bild:

Hättet Ihr diese Top Ten so erwartet?

Überraschend führte 2025 tatsächlich Haftbefehl die Suchanfragen an. Die viel diskutierte Netflix-Doku rund um den Rapper sorgte dafür, dass er sogar Kanzler Friedrich Merz hinter sich ließ. Merz steht auf Platz 2, gefolgt von der Politikerin Heidi Reichinnek.

Bei Sportlerinnen und Sportlern lag Basketball-Profi Dennis Schröder vorn, dahinter die Fußballerin Ann-Katrin Berger und Stürmer Nick Woltemade. Google erinnerte zudem an Persönlichkeiten, die 2025 verstorben sind. Der Tod von Laura Dahlmeier stach dabei besonders hervor. In den Suchanfragen tauchten außerdem Charlie Kirk, Xatar, Ozzy Osbourne und Papst Franziskus weit oben auf.

Memes und Trends 2025

Richtig skurril wird es bei den Themen, die viral gingen oder als Meme die Runde machten. Das 6-7-Meme, das zwar jeder gesehen hat, aber kaum jemand erklären kann, führte diese Liste an. Mit dabei sind außerdem mehrere Promis – und Conni, die eigentlich aus Kinder- und Jugendbüchern stammt, aber durch KI-generierte Bilder eine neue Meme-Karriere gestartet hat.

Ist Euch das Lizard-Meme bekannt?

Auch bei den viralen Trends zeigt sich ein deutlicher KI-Schwerpunkt: Ganz oben landete der Hype um KI-generierte Actionfiguren, bei denen Nutzerinnen und Nutzer sich selbst als Figur nachbauen ließen. Der Ghibli-Trend auf Rang 4 basierte ebenfalls auf KI-Bildern. Außerdem suchten viele nach Tradwifes oder dem recht befremdlichen Mukbang-Trend aus Südkorea, bei dem Menschen im Livestream enorme Mengen essen.

Was suchten die Deutschen 2025?

Schaut mal im Google-Beitrag vorbei, dort bekommt Ihr die komplette Übersicht. Ihr erfahrt unter anderem, dass Japan ein beliebtes Reiseziel war, Haftbefehls Geschichte auf Netflix viele beschäftigte und es rund um Sahne-Proteine unerwartet viele Fragen gab.

Bei den allgemeinen Suchbegriffen und Schlagzeilen dominierte klar die Bundestagswahl. Und mitten in den Top 10 tauchte ein sehr spezieller Hype auf: Labubu, die kleine Kultfigur, die Euch vielleicht schon aus unserem Podcast Casa Casi bekannt ist.

Wir suchten 2025 nach Politik, Sport, Versorbenen – und Labubu!

In der Kategorie „Schlagzeilen“ finden sich außerdem die Anschläge von Aschaffenburg und Mannheim, das große Feuer in Los Angeles und der Kunstraub im Louvre.

Neu war in diesem Jahr die Frage-Kategorie rund um KI: Viele wollten wissen, ob künstliche Intelligenz beim Gärtnern, bei der MPU-Vorbereitung oder sogar beim Abnehmen helfen kann.

Insgesamt ergibt sich ein durchaus typischer Mix aus Nachrichten, Sport und Popkultur – ergänzt um allerlei Kuriositäten und Ereignisse, die dieses Jahr geprägt haben. Wenn Ihr noch tiefer einsteigen wollt, könnt Ihr Euch den deutschen Google-Blogpost ansehen oder beim globalen Year in Search 2025 durch die verschiedenen Kategorien und Nationen stöbern. Viel Spaß beim Entdecken der Trends.