Was ein Tag: Der Nikolaus bringt Geschenke und wir haben auch noch was für Euch. Hier findet Ihr nämlich Apps, die üblicherweise Geld kosten, aktuell aber gratis zu haben sind. Schlagt am besten schnell zu – egal, ob bei Android oder iOS.

Es ist gar nicht so einfach, unter Millionen Apps in den Stores von Apple und Google eine vernünftige Auswahl zu treffen. Wir haben für Euch ein paar Apps zusammengesucht, bei denen Ihr zumindest sicher sein könnt, dass Ihr kein Geld verplempert. Wir haben darauf geachtet, dass sie nicht zu mies bewertet sind und noch wichtiger: Es müssen kostenpflichtige Premium-Apps sein, die nur für einen kleinen Augenblick lang kostenlos zu haben sind.

Kostenlose Pro-Apps (Android)

Clear Wave – Water Eject Pro ( 2,29 Euro ) – Klappt das wirklich, dass man mit Soundwellen und Vibrationen Wasser aus den Lautsprechern bekommt? Da die App derzeit gratis ist, könnt Ihr das ja mal unverbindlich ausprobieren. (4,5 Sterne, 703 Bewertungen)

Schallmesser & Detektor PRO ( 3,29 Euro ) – Na? Steht Ihr wieder mal zufällig beim Konzert oder hinter einer Flugzeugturbine und habt keinen Schimmer, ob das gerade echt zu laut ist? Diese App bringt Gewissheit, versprochen! (4,3 Sterne, 1.850 Bewertungen)

Evertale ( 0,50 Euro ) – Das Game ist schon etwas betagter. Aber wenn Ihr Bock habt, Euch in einem netten RPG durch Dungeons zu kämpfen und Monster zu besiegen, solltet Ihr mal den Download-Button drücken. (4,6 Sterne, 554.000 Bewertungen)

Shadow Hunter: Offline Premium ( 3,29 Euro ) – Steht Euch der Sinn nach einem Hack-and-Slay-Game mit RPG-Elementen und epischen Boss-Kämpfen? Dann seid Ihr hier richtig! (4,7 Sterne, 59.700 Bewertungen)

Gratis Premium-Apps (iOS)

Effects Studio ( 0,99 Euro ) – Wer eine App zum Bearbeiten seiner Bilder sucht, findet hier massig Filter, Effekte und weitere Bearbeitungsmöglichkeiten. (4,7 Sterne, 786 Bewertungen)

Mindkeeper: The Lurking Fear ( 1,99 Euro ) – Grafisch ansprechendes Game mit knackigen Rätseln und Lovecraft-Vibes. (4,3 Sterne, 178 Bewertungen)

Palingenesis ( 1,99 Euro ) – Noch was für Rätselfreunde. Bei diesem Puzzle Adventure solltet Ihr allerdings auch auf den Sound achten! (4,9 Sterne, 10 Bewertungen)

Resting Heart Rate Tracker ( 1,99 Euro ) – Zusammen mit einer Apple Watch behaltet Ihr hier Euer Herz ständig im Auge. (4,7 Sterne, 26 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Tücken: Darauf solltet Ihr achten

Alle der hier aufgezählten Apps waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kostenlos erhältlich. Wie lange diese Aktionen jedoch gelten, verraten uns die Entwickler leider meist nicht. Wenn Euch also eine App zusagt, solltet Ihr sie besser zügig herunterladen, bevor der Preis wieder steigt.

Trotzdem lohnt sich vor dem Download immer ein kurzer Blick auf die App-Seite im Store. Denn auch bei vermeintlich kostenlosen Angeboten gibt es gelegentlich Haken, die leicht übersehen werden.

In-App-Käufe und Werbung

Viele Gratis-Apps finanzieren sich über Werbung oder optionale In-App-Käufe. Das ist nicht weiter ungewöhnlich – selbst manche ehemals kostenpflichtige App setzt inzwischen auf dieses Modell. Besonders bei Spielen, die sich an Kinder richten, sollte man jedoch genau hinschauen, um ungewollte Käufe oder übermäßige Werbung zu vermeiden.

App-Berechtigungen

Ein weiterer Punkt, der oft übersehen wird: die Berechtigungen. Viele Apps sammeln Nutzerdaten oder geben sie an Dritte weiter. Wer auf Datenschutz achtet, sollte nur die Zugriffe erlauben, die wirklich nötig sind. Ein Wecker braucht keinen Kamerazugriff, und eine Taschenlampen-App hat nichts mit Eurem Standort zu tun. Ein kurzer Check vor der Installation kann hier viel Ärger ersparen.

Damit sind wir dann auch schon wieder durch für diese Woche. Sollte nichts für Euch dabei gewesen sein: Halb so wild, auch nächste Woche sind wir zweimal mit neuen Anwendungen und Mobile Games am Start.