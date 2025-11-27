Einige kostenpflichtige Premium-Apps für iOS und Android sind derzeit für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich. Die Zeit drängt, lasst uns also keine Zeit verlieren: Hier sind unsere Vorschläge für Apps und Spiele, die du aktuell gratis einsacken kannst!

Ihr kennt das: Sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store gibt es eine Unmenge von Apps und Spielen. Einige dieser Apps sind kostenlos, für andere müsst Ihr etwas Geld ausgeben.

Viele sind sich dessen jedoch nicht bewusst, dass einige kostenpflichtige Apps zu bestimmten Zeiten auch kostenlos erhältlich sind. Das gilt allerdings nur für eine begrenzte Zeit. Wir haben die beiden App-Stores durchforstet und einige der spannendsten Apps herausgesucht, die es derzeit gibt, ohne dass Ihr einen einzigen Cent dafür ausgeben müsst!

Kostenlose Profi-Apps und Spiele (Android)

Emoji Guess Challenge ( 0,99 € ) – Sprecht Ihr fließend „Emoji“? Wenn ja, dann solltet Ihr Euch dieses Spiel ansehen und versuchen, die verschiedenen Emojis zu erraten! (4,4 Sterne, 46 Bewertungen)

) – Sprecht Ihr fließend „Emoji“? Wenn ja, dann solltet Ihr Euch dieses Spiel ansehen und versuchen, die verschiedenen Emojis zu erraten! RFS – Real Flight Simulator ( 0,99 € ) – Denkt Ihr, Ihr habt das Zeug zum Piloten? Dann solltet Ihr Euch diesen Flugsimulator auf Eurem Handy ansehen, der mit realistischer Grafik und realistischer Physik aufwartet. (4,2 Sterne, 196.000 Bewertungen)

) – Denkt Ihr, Ihr habt das Zeug zum Piloten? Dann solltet Ihr Euch diesen Flugsimulator auf Eurem Handy ansehen, der mit realistischer Grafik und realistischer Physik aufwartet. Shout Screen – Big Text Screen ( 0,69 € ) – Möchtet Ihr mit Passanten kommunizieren, wenn Ihr gerade nicht sprechen könnt oder wollt? Vielleicht möchtet Ihr jemandem auf der anderen Seite des Flurs ein Zeichen geben, dann könntet Ihr das dank der App mit Eurem Smartphone erledigen. (4,3 Sterne, 444 Bewertungen)

) – Möchtet Ihr mit Passanten kommunizieren, wenn Ihr gerade nicht sprechen könnt oder wollt? Vielleicht möchtet Ihr jemandem auf der anderen Seite des Flurs ein Zeichen geben, dann könntet Ihr das dank der App mit Eurem Smartphone erledigen. Quick Volume Control ( 0,79 € ) – Zwar verfügen fast alle Smartphones über Tasten zur Lautstärkeregelung, aber was passiert, wenn man stattdessen den Lautstärkeregler in der Benachrichtigungsleiste hat? Es bietet eine Alternative, vor allem, wenn die Lautstärkewippe nicht wie vorgesehen funktioniert. (4,2 Sterne, 1.140 Bewertungen)

Kostenlose Premium-Apps und Handyspiele (iOS)

Real Combat Simulator ( 0,99 € ) – Denkt an Top Gun und Ihr bekommt ein Bild von stahlhartem Blick und eiskaltem Blut, das durch die Adern der Piloten fließt, bereit, kalte, kalkulierte Bewegungen auszuführen, um in der Luft am Leben zu bleiben. Holt Euch in diesem Spiel einen Vorgeschmack auf den Luftkampf. ( 4,1 Sterne, 41 Bewertungen )

) – Denkt an Top Gun und Ihr bekommt ein Bild von stahlhartem Blick und eiskaltem Blut, das durch die Adern der Piloten fließt, bereit, kalte, kalkulierte Bewegungen auszuführen, um in der Luft am Leben zu bleiben. Holt Euch in diesem Spiel einen Vorgeschmack auf den Luftkampf. ( ) Daily Sparks ( 0,99 € ) – Mit zunehmendem Alter merke ich, dass ich mich immer mehr auf meine Smartphone-Apps verlasse, die mir als mein zweites Gehirn helfen, durch den Tag zu kommen. Es gibt viele Dinge, die man im Auge behalten muss, und eine Erinnerungs-App wie diese ist immer sehr nützlich. ( 4,7 Sterne, 30 Bewertungen )

) – Mit zunehmendem Alter merke ich, dass ich mich immer mehr auf meine Smartphone-Apps verlasse, die mir als mein zweites Gehirn helfen, durch den Tag zu kommen. Es gibt viele Dinge, die man im Auge behalten muss, und eine Erinnerungs-App wie diese ist immer sehr nützlich. ( ) Distances Pro ( 0,99 € ) – Wer hätte gedacht, dass im Finger so viel Macht steckt? Mit dieser App könnt Ihr Entfernungen messen, indem Ihr einen Weg auf einer Karte skizziert und die App die Berechnung für Euch durchführen lasst. ( 4,5 Sterne, 34 Bewertungen )

) – Wer hätte gedacht, dass im Finger so viel Macht steckt? Mit dieser App könnt Ihr Entfernungen messen, indem Ihr einen Weg auf einer Karte skizziert und die App die Berechnung für Euch durchführen lasst. ( ) PlunderChess ( 0,99 € ) – Dies ist kein gewöhnliches Schachspiel, sondern eines, das deutlich mehr Strategie erfordert. Stellt Euch vor, Eure Schachfigur schlägt eine gegnerische Figur, die dann die Bewegungsmöglichkeiten der geschlagenen Figur erhält! Das wird den Veteranen des Spiels sicherlich einen Strich durch die Rechnung machen. (4,5 Sterne, 43 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen: Darauf müsst Ihr achten

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos verfügbar. Doch leider ist es häufig so, dass Entwickler nicht angeben, wie lange diese Angebote Bestand haben. Wenn Euch also eine App gefällt, solltet Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Ihr eine kostenlose App herunterladet, werft jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store. Manchmal gibt es nämlich versteckte Stolpersteine, auf die Ihr achten solltet.

In-App-Käufe und Werbung

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Bei einigen kostenpflichtigen Apps bleibt das jedoch ebenfalls nicht aus. Besonders dann, wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, solchen Aspekten die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

App-Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen diese oftmals weiter. Wenn Ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, achtet darauf, dass Ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker benötigt beispielsweise keinen Zugriff auf Eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an Euren Standortdaten interessiert sein.