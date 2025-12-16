Künstliche Intelligenz macht unser Leben leichter – oft! Aber KI nervt auch so richtig. Beispielsweise, wenn wir bei Google oder YouTube nach Inhalten suchen, und nur AI Slop sehen. Ein kleines Tool kann in diesem Fall echte Wunderdinge bewirken und die Suche zur KI-freien Zone machen.

Wir werden förmlich zugemüllt mit KI-Inhalten: KI-Songs, KI-Bilder, KI-Texte! All das taucht überall millionenfach auf, egal ob wir bei Reddit rumhängen, bei YouTube – oder vor allem bei der Google-Suche. Die australische Ingenieurin und Künstlerin Tega Brain war auch genervt. Bis sie sich ein eigenes Tool ausdachte, um dem AI Slop Herr zu werden.

Eine kleine Zeitreise

Zunächst einmal: Was ist überhaupt dieser „AI Slop“? Der Begriff bezeichnet massenhaft produzierten, minderwertigen KI-Inhalt, der das Internet und Suchergebnisse zunehmend wie Spam verstopft, ohne Euch einen echten Mehrwert zu bieten.

Mehr zum Thema? Hört gerne in unsere Podcast-Folge zu AI Slop und zur Dead Internet Theory rein

Mit einer kleinen Browsererweiterung (Chrome, Firefox) namens Slop Evader könnt Ihr diese KI-Flut in den Griff bekommen. Dabei bedient sie sich im Grunde lediglich eines kleinen Tricks: Die Erweiterung dreht die Zeit zurück auf den 30. November 2022. Was da passiert ist? Genau, ChatGPT wurde weltweit vorgestellt. Die Erweiterung versetzt Euch also quasi an den Punkt in der Zeit, als von KI-Inhalten noch längst nicht so viel zu sehen war wie heute.

So einfach könnt Ihr den AI Slop ausblenden

Der Slop Evader stößt eine Google-Suche an mit dem Stichtag: 30. November 2022. Bildquelle: Screenshot: Carsten Drees / nextpit

Die Nutzung ist denkbar einfach. Nach der Installation habt Ihr die Möglichkeit, über das Symbol in der Werkzeugleiste Eures Browsers ein kleines Menü aufzurufen. Wie Ihr oben auf dem Bild sehen könnt, gibt es dabei nicht nur die Möglichkeit, bei Google zu suchen, sondern auch bei DuckDuckGo, Reddit, YouTube usw.

Dort gebt Ihr dann in der gewünschten Zeile Euren Suchbegriff ein. Die Anfrage landet dann jeweils immer in der Google-Suche, aber eben entsprechend gefiltert. Suche ich also bei Pinterest nach „Dragon“, erhalte ich eine Google-Ergebnisseite mit Links zu Drachen auf der Seite Pinterest, die allesamt vor dem 30. November 2022 gepostet wurden.

Um es kurz einzuordnen: Ja, im Grunde könnt Ihr auch händisch auf der Google-Seite suchen und jüngere Inhalte ausblenden. So geht es aber selbstverständlich schneller und unkomplizierter. Und nochmal ja, es ist keine Garantie, dass Ihr wirklich keine KI-Inhalte mehr seht. Schließlich wurde KI nicht mit ChatGPT erfunden, aber fürs Zumüllen des Internets mit AI-Kram ist das schon ein durchaus valides Datum.