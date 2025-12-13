Johanna feiert im inside-digital-Podcast überMORGEN ein Wiedersehen mit dem Zukunftsforscher Markus Neumann von Space und Lemon Innovations. Das bedeutet, das Thema ist u.a. wieder mal KI. Was dürfen wir da im nächsten Jahr erwarten?

Wer beim überMORGEN-Podcast schon länger dabei ist, wird sich erinnern: Ein Gespräch mit Markus Neumann von Space und Lemon Innovations gab es nämlich schon einmal. Vor etwa einem Jahr sprach er mit Johanna über KI, hatte aber als Zukunftsforscher auch die Themen Ernährung und autonomes Fahren auf dem Schirm. Das Thema KI dominierte wenig überraschend auch den heutigen Talk.

KI: Gekommen, um zu bleiben!

Konkret dürfen wir festhalten, dass KI längst mehr ist als „nur“ ein Technik-Trend. Die künstliche Intelligenz hat sich zur eigenständigen Technologie ausgewachsen, die unsere Berufe, unser Privatleben und generell alle Bereiche des Lebens betrifft. Hört also unbedingt in die neue Folge unseres Podcasts rein, falls Euch interessiert, was der Zukunftsforscher fürs kommende Jahr 2026 prognostiziert.

In den Rubriken Tech-Check, Tech-Ticker und Zukunftsrausch stehe schließlich ich Johanna Rede und Antwort. Wir besprechen, was in der KI-Welt gerade los ist, und ob wir es mehr mit Hypes oder tatsächlich der Realität zu tun haben. Worauf wir uns gefasst machen müssen in den nächsten Monaten und Jahren? Das könnt Ihr direkt herausfinden, denn hier geht es direkt zur Folge bei Eurem Podcast-Anbieter:

