Zum 31. Dezember verschwindet ein Stück TV-Geschichte. MTV 80s, MTV 90s und MTV 00s werden in Europa abgeschaltet. Und genau in diese Lücke könnte sich ein anderer Sender schieben, der jetzt Lizenzen bekommen hat.

Wenn Paramount zum Jahresende bei mehreren linearen MTV-Spartensendern den Stecker zieht, geht es nicht nur um „noch ein paar Kanäle weniger“. Diese Sender waren ein Komfort-Produkt: Dekade auswählen, laufen lassen, fertig. Wer Musikvideos gezielt nach Jahrzehnt sortiert sehen wollte, verliert mit dem 31. Dezember genau diese Einfachheit. Parallel zur Abschaltung hat die tschechische Medienbehörde RRTV vier neue Lizenzen an Music Box Television s.r.o. vergeben. Die Laufzeit: zwölf Jahre. Die Länderabdeckung: mehrere europäische Staaten, ausdrücklich inklusive Deutschland. Das ist zwar ein wichtiges Signal, aber noch kein Startschuss auf Euren Geräten. Eine Lizenz macht die Ausstrahlung zulässig – sie zwingt keine Plattform, den Sender auch tatsächlich einzuspeisen. Die entscheidende Frage ist also nicht „dürfen sie?“, sondern „landet es in den Paketen?“.

Music Box bekommt vier Lizenzen – und zielt direkt auf MTVs Terrain

Geplant sind Music Box 80s, Music Box 90s, Music Box 00s und Music Box Sexy. Die ersten drei sind praktisch das Retro-Dreigestirn: 24 Stunden am Tag Musikvideos, strikt nach Jahrzehnt kuratiert. Music Box 00s deckt 2000 bis 2010 ab und zielt damit genau auf die Nische, die MTV 00s bisher bedient hat. Der vierte Sender fällt aus dem Raster: Music Box Sexy soll elektronische Musik, Dance-Pop und R’n’B bündeln. Alle vier Programme sind als 24/7-Kanäle lizenziert, die Hauptsprache ist laut Lizenz Englisch. Das ist klar auf ein internationales Publikum ausgelegt – so, wie es viele von MTVs Spartenkanälen kannten.

IP only: Der Verbreitungsweg ist die eigentliche Strategie, Music Box soll ausschließlich über IP-basierte Wege verbreitet werden. Gemeint sind Internetstreams, OTT-Plattformen, Set-Top-Boxen – und die eigene Website musicboxtv.pl. Klassische Satelliten- oder Kabelkapazitäten sind für den Start damit nicht zwingend nötig. In der Praxis rücken damit Anbieter wie Waipu.tv oder Zattoo automatisch ins Blickfeld. Der bisher greifbarste Fingerzeig: Music Box Classic ist bereits im Juli bei Waipu.tv gestartet.