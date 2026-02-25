Endlich ist es soweit und Samsung hat auf seinem neuesten Event die Galaxy-S26-Serie offiziell vorgestellt. Auch bei MediaMarkt bekommt Ihr jetzt die neuen Flaggschiff-Smartphones in allen Varianten angeboten. Zusätzlich profitiert Ihr von einer starken Vorbesteller-Aktion.

Das Samsung Galaxy S26 soll den neuen Android-Maßstab setzen. Ob das klappt, wird sich erst noch zeigen müssen. Allerdings könnt Ihr Euch ab jetzt die Neuauflage der beliebten Smartphones vorbestellen. Bei MediaMarkt bekommt Ihr die Flaggschiffe in allen Farb- und Speicherversionen geboten. Zusätzlich könnt Ihr von der beliebten Speicherupgrade-Aktion profitieren, wodurch sich vor allem die größeren Modelle richtig lohnen können. Warum Ihr Euch das S26 bestellen solltet, klären wir jetzt.

Samsung Galaxy S26 – Die Kurzfassung zum Flaggschiff

Mein Kollege Timo hat sich das neue Samsung-Smartphone bereits für Euch angeschaut. Und eines ist klar: Ein Umstieg vom Samsung Galaxy S25 auf das S26 lohnt sich nur bedingt. Denn der Hersteller ist sich beim Standard- und Plus-Modell treu geblieben. Tatsächlich setzt Samsung bei diesen Varianten auf einen Exynos 2600-Prozessor, während das S26 Ultra einen besseren Chip erhält. Große Änderungen blieben bei den günstigeren Modellen also aus, allerdings kann auch hier wieder einmal die Software punkten. Mit One UI bietet das Unternehmen nämlich eine der besten Android-Oberflächen und versorgt diese auch regelmäßig mit Updates. Einer der größten Unterschiede findet sich jedoch im Design. Denn statt einem Note-ähnlichen Samsung-Handy, wird das Design einheitlicher und das Galaxy S26 Ultra passt sich der Reihe an.

Die drei Modelle der S26-Reihe ähneln sich sehr.

Doch warum lohnt sich der Umstieg dennoch (zumindest in einigen Fällen)? Der Grund liegt in der Update-Politik. Denn Samsung verspricht erneut sieben Jahre Support, die beim S25 bereits angezählt werden. Vor allem Menschen, die noch mit dem S22 oder ähnlichen Modellen hantieren, können vom neuen S26 jedoch profitieren. Denn hier erwartet Euch alles, was Samsung in den letzten Jahren verbessert hat, in Verbindung mit den Verbesserungen der aktuellsten Generation.

Preise & Vorbesteller-Aktion zum Galaxy S26

Habt Ihr also vor, das neue Samsung-Smartphone zu bestellen, könnt Ihr dies ab sofort tun. Vom 25. Februar bis einschließlich 23. März habt Ihr die Möglichkeit, die Smartphones zu ordern. Die Preise setzen sich dabei wie folgt zusammen:

Bei MediaMarkt könnt Ihr aus den vier Farben Cobalt Violet, Sky Blue, Black und White wählen. Zusätzlich habt Ihr die Möglichkeit, ordentlich Geld zu sparen. Denn über die Speicherupgrade-Aktion könnt Ihr Euch die 512-GB-Version der Geräte zum Preis der 256-GB-Variante schnappen. Für das größte Modell, die 512-GB-Version des S26 Ultra gilt zudem, dass Ihr Euch die 1-TB-Variante jetzt zum günstigeren Preis schießen könnt. So spart Ihr in jedem Fall 200 Euro und bekommt zusätzlichen Speicher geboten. Möchtet Ihr Euch das S26 mit neuem Design, einigen Soft- und Hardware-Verbesserungen und der bekannten, genialen Kamera schnappen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür.