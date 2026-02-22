Mit dem Release des Google Pixel 10a ist die aktuelle Smartphone-Reihe offiziell abgeschlossen. Doch genau jetzt ist ein Tarif-Kracher bei MediaMarkt aufgetaucht, bei dem Ihr das Pixel 10 Pro XL samt Pixel Watch 3 zum absolut irren Preis erhaltet Wir haben alle Details.

Manchmal lohnt es sich, Smartphones nicht direkt am Release-Tag zu bestellen. Ich habe mir das Pixel 9 Pro pünktlich am 13.08.2024 bestellt und zahle nach wie vor rund 50 Euro pro Monat dafür. Großer Fehler, wenn wir uns einen aktuellen Top-Deal aus der MediaMarkt-Tarifwelt genauer anschauen. Denn hier gibt es mit dem Pixel 10 Pro XL nicht nur den Nachfolger, sondern auch die passende Google Pixel Watch 3 als Gratis-Zugabe obendrauf. Dank Wechselbonus wird das Bundle-Angebot richtig spannend.

Smartwatch inklusive: Google Pixel 10 Pro XL nur 1 Euro

Das Google Pixel 10 Pro und Pro XL ähneln sich in den meisten Aspekten. Letzteres bietet ein größeres Display und ist lediglich etwas schwerer. Möchtet Ihr mehr erfahren, empfiehlt sich also ein Blick in unseren Test zum Pixel 10 Pro. Beim Google-Smartphone handelt es sich um eines der besten Android-Geräte auf dem Markt. Und genau das bekommt Ihr bei MediaMarkt jetzt geboten. In Verbindung mit der Vodafone Allnet Flat und einer Google Pixel Watch 3 könnt Ihr jetzt satt Geld sparen. Denn das Bundle gibt es schon für einmalig 1 Euro. Hierzu kommen noch monatlich 34,99 Euro, sowie 39,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr und 5,95 Euro für den Versand.

Pixel-Bundle 1,00 € Mit dem MediaMarkt‑Bundle gibt es das Google Pixel 10 Pro XL, eine Google Pixel Watch 3 und einen Vodafone‑Allnet‑Tarif mit 30 GB 5G schon für einmalig 1 Euro plus 34,99 Euro monatlich. Inklusive Wechsel‑ und Online‑Bonus spart Ihr deutlich im Vergleich zum Einzelkauf. Zum Top-Deal

Dafür erhaltet Ihr nicht nur beide Geräte, sondern auch einen Handyvertrag, der Euch mit 30 GB Datenvolumen jeden Monat versorgt. Dabei surft Ihr mit maximal 50 Mbit/s durch das 5G-Netz von Vodafone. Eine Allnet- und SMS-Flat ist natürlich ebenfalls inbegriffen. Nehmt Ihr Eure alte Rufnummer mit, gibt zudem 50 Euro Wechselbonus gutgeschrieben und weitere 100 Euro könnt Ihr Euch in Form eines Online-Bonus abgreifen, wenn Ihr die ersten beiden Monatsrechnung einsendet. Anschließend bekommt Ihr einen Aktionscode geschickt, den Ihr auf der Vorteilsseite von MediaMarkt eingeben müsst und schon bekommt Ihr die 100 Euro auf Euer Konto überwiesen.

Lest auch: Vorverkauf zu Pixel 10a gestartet

Dadurch ergibt sich über die Mindestlaufzeit ein Gesamtpreis von 736,70 Euro. Das Smartphone mit 256 GB kostet derzeit jedoch mindestens 899 Euro im Netz, wodurch Ihr bereits über 160 Euro im Vergleich zum Einzelkauf spart. Rechnen wir hier noch den aktuellen Marktwert der Smartwatch (204,99 Euro) hinzu, spart Ihr monatlich rund 15 Euro. Alle Details haben wir Euch nachfolgend noch einmal aufgelistet:

Der nextpit-Tarif-Check

Tarif-Check Tarif Vodafone Allnet Flat (freenet) Datenvolumen 30 GB 4G/5G 5G Download-Banbreite max. 50 Mbit/s Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 34,99 € Einmalige Gesamtkosten 46,94 € Wechselbonus + Online-Bonus 150 € Monatliche Ersparnis ~ 15,30 € Besonderheit Google Pixel Watch 3 inklusive Zum Angebot*

Nur wenige Tage: Pixel 10 Pro XL im Mega-Deal sichern

Wie Ihr der Tabelle entnehmen könnt, lohnt sich das Angebot sogar dann noch, wenn Ihr den Wechselbonus nicht wahrnehmen wollt. Ihr zahlt in jedem Fall weniger, als Euch das Pixel 10 Pro XL im Einzelkauf kostet. Dementsprechend gibt es die Pixel Watch 3 tatsächlich als kostenlose Zugabe, die den Deal noch einmal deutlich aufwertet. Möchtet Ihr in die Pixel-Welt eintauchen oder seid das iPhone einfach Leid, habt Ihr jetzt eine richtig gute Gelegenheit relativ günstig an das aktuelle Google-Flaggschiff zu kommen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Pixel 10 Pro XL zu diesen Konditionen interessant oder doch zu teuer? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!