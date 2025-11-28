Apple-Smartphones zählen nicht wirklich zu den Geräten, die während des Black Fridays günstiger werden. Ihr könnt sicherlich einige Euro sparen, aber echte Deals entstehen dadurch nur bedingt. Anders sieht die Sache aus, wenn Ihr Euch noch einen Tarif dazu schnappt. Soll dieser dann noch am besten mit unendlichen Daten aufwarten und eine optimale Download-Bandbreite bieten, ist auch dieses Angebot schnell bei Kosten von 50 Euro oder mehr im Monat. LogiTel hat jetzt allerdings genau so ein Schnäppchen auf Lager und legt Euch das aktuelle iPhone 17 Pro dazu – für nur 34,99 Euro monatlich. Bestimmte Personen können sogar noch mehr sparen.
Top-Deal von LogiTel – Darum solltet Ihr hier zugreifen
Das Apple iPhone 17 Pro kostet auch jetzt noch mindestens 1.189,90 Euro im Netz – und das für die Variante mit der kleinsten Speicherkonfiguration. Möchtet Ihr nicht ganz so viel Geld auf einmal zahlen, bietet LogItel die optimale Alternative. In Verbindung mit dem „Vodafone Smart Lite“-Aktionstarif sinkt der einmalige Preis nämlich auf 499 Euro.
Der Tarif selbst bietet Euch ein unlimited Datenvolumen, eine maximale Download-Bandbreite von 300 Mbit/s und natürlich das 5G-Netz von Vodafone. Nehmt Ihr zudem Eure alte Rufnummer mit, gibt’s nochmal 100 Euro als Dankeschön. Dadurch entstehen folgende Konditionen:
Apple iPhone 17 Pro (256 GB) im Kosten-Check
- Vodafone Smart Lite
- Apple iPhone 17 Pro (256 GB)
- Unbegrenztes Datenvolumen
- max. 300 Mbit/s
- Mindestlaufzeit von 24 Monaten
- 5G
- Einmalige Gerätekosten: 499,99 Euro
- Sonstige einmalige Kosten: 4,99 Euro (Versand)
- Monatliche Grundgebühr: 34,99 Euro
- Wechselbonus: 100,00 Euro
- Gesamtkosten: 1.244,74 Euro
- Effektive monatliche Tarifkosten: ~ 2,29 €
- Zum Angebot bei LogiTel
Nur noch wenige Tage!
Im Vergleich zwischen den aktuellen Kosten für das Smartphone und denen für das angebotene Tarif-Paket, zahlt Ihr rund 60 Euro drauf, erhaltet dafür jedoch einen Handyvertrag mit unbegrenztem Datenvolumen. Ich lehne mich wohl nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das ein wirklich gutes Angebot ist.
Denn das iPhone 17 Pro werdet Ihr nicht mit negativen Effektivkosten sehen – im Gegenteil. Häufig liegen diese, die auch als Indikator für solche Deals dienen, deutlich höher. Ihr habt auf einen guten Deal zum Apple-Flaggschiff gewartet? Dann ist jetzt Eure Chance gekommen – allerdings nur noch für sehr kurze Zeit. Seid Ihr Euch noch nicht ganz sicher, empfiehlt sich ein Blick in unserem Test zum iPhone 17 Pro.
- Weitere Deals: Diese 22 Angebote lohnen sich am Black Friday wirklich
Noch ein Hinweis: Die Anschlussgebühr müsst Ihr zuerst entrichten, könnt sie Euch aber in der MeinVodafone-App wieder erstatten lassen. Außerdem können Personen, die bereits das Internetangebot von Vodafone nutzen, von der GigaKombi profitieren. Dadurch sinken die monatlichen Kosten auf 29,99 Euro. Denkt also daran, dies im Bestellprozess anzugeben.
Was haltet Ihr von dem Angebot? Denkt Ihr, dass es sich lohnt oder ist der Deal noch immer zu teuer? Lasst es uns wissen!
Mit diesem Symbol kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, nextpit weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!
0 Kommentare