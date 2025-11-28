Endlich ist es soweit: Der Black Friday ist da. Am heutigen Freitag erreicht der Shopping-Monat seinen Höhepunkt und die Onlineshops quellen über vor Top-Deals. Damit Ihr den Überblick behaltet, haben wir uns 22 echte Top-Deals herausgesucht und präsentieren sie Euch.

Die Black Week hat endlich ihren Höhepunkt erreicht und lockt mit zahlreichen Schnäppchen. Am Black Friday locken Händler mit teilweise irrwitzigen Angeboten, die leider nicht immer so gut sind, wie sie auf den ersten Blick aussehen. Aus diesem Grund haben wir Euch nachfolgend 22 echte Angebote herausgesucht.

Unsere Empfehlungen zum Black Friday: Nuki, DAZN, Adobe & mehr!

Zum Black Friday bekommt Ihr einen der besten Smart-Home-Deals des Jahres noch einmal geboten. Denn Ihr könnt Euch das Nuki Smart Lock Pro (5. Gen) mit dem passenden Keypad 2.0 und einem Door Sensor für erhöhte Sicherheit aktuell bei tink zum absoluten Bestpreis schnappen.

Nuki Smart Lock Pro (5. Gen) + Keypad + Door Sensor 329,95 € Das Nuki Smart Lock Pro 5. Gen mit Keypad 2.0 und Door Sensor bietet Auto-Unlock/-Lock, Fernzugriff ohne Bridge und sichere Zutrittskontrolle per App, Code oder Fingerabdruck. Es ist Matter-kompatibel und lässt sich einfach ins Smart Home integrieren. Zum Angebot

Für Energiesparer gibt’s bei Kleines Kraftwerk mit dem „Duo“-Komplettpaket ein Balkonkraftwerk mit 900 Wp jetzt für deutlich weniger als 300 Euro.

Kleines Kraftwerk Duo 269,00 € Balkonkraftwerk mit 900 Wp, die sich auf zwei bifazialen Full-Black-Solarpanels aufteilt. Inklusive Anschlussleitung nach Wahl und Hoymiles-Wechselrichter. Made in Germany. Dieses Angebot ist gesponsort von Kleines Kraftwerk. Auf die redaktionelle Meinung hat diese Zusammenarbeit keine Auswirkung. Zum Angebot

Ganz ohne Abonnement kommt ein aktueller Amazon-Deal aus. Denn hier könnt Ihr Euch die Adobe Creative Cloud Pro in der Version für Studierende und Lehrer für einmalig 79 Euro schnappen. Diese kostet Euch normalerweise rund 30 Euro pro Monat!

Adobe Creative Cloud Pro 79,00 € Sichert Euch jetzt Zugang zu Photoshop, Premiere Pro, Lightroom & mehr – ohne jegliche Abonnementkosten. Es handelt sich hier um die EDU-Variante! Zum Angebot

Mit den Angeboten von Laifen sorgt Ihr zum Black Friday für schönere und gesündere Zähne. Mit der Laifen Wave in der Farbe „Aluminium Alloy“ schnappt Ihr Euch eine der begehrten Schallzahnbürsten aktuell um 30 Euro günstiger.

Laifen Wave 69,99 € Die Laifen Wave Aluminium Alloy reinigt mit bis zu 66.000 Vibrationen/Minute und 60°-Oszillation besonders gründlich. Das Aluminium-Design sorgt für Langlebigkeit und ein edles Finish. Die Zahnbürste ist IPX7-wasserdicht und bietet eine lange Akkulaufzeit. Dieses Angebot ist gesponsort von Laifen. Auf die redaktionelle Meinung hat diese Zusammenarbeit keine Auswirkung. Direkt zu AmazonDirekt zu Laifen

Das Google Pixel 10 Pro XL zählt zweifelsfrei zu den besten Android-Smartphones auf dem Markt. Während der Black-Friday-Aktion bei MediaMarkt könnt Ihr Euch das Gerät jetzt im Paket mit der Google Pixel Watch 3 zum absoluten Top-Preis schnappen.

Google Pixel 10 Pro XL + Pixel Watch 3 1.099,00 € Das Google Pixel 10 Pro XL bietet ein 6,8\\\“ Super Actua-Display mit 120 Hz, den Tensor G5 für starke KI-Performance und eine Triple-Kamera inkl. 5‑fach Telezoom.​ Die Pixel Watch 3 punktet mit tief integrierten Pixel-Features (Assistant, KI-Health), präzisem Fitness- und Schlaftracking und nahtloser Einbindung ins Google-Ökosystem.​ Dieses Angebot ist gesponsort von MediaMarkt. Auf die redaktionelle Meinung hat diese Zusammenarbeit keine Auswirkung. Zur 256-GB-VersionZur 512-GB-Version

Als nächstes Highlight findet sich aktuell was für alle Gamer unter Euch. Denn die Playstation 5 Slim in der Digital Edition ist aktuell schon ab 329 Euro erhältlich. Zockt Ihr zudem Fortnite, könnt Ihr Euch jede Menge Goodies für den Battle-Royale-Shooter schnappen, wenn Ihr Euch die Playstation 5 im Erblühendes-Chaos-Bundle bei MediaMarkt zum selben Preis sichert.

Keine Lust auf lange Texte? Die besten Deals im Ticker

Möchtet Ihr einfach nur einige spannende Deals entdecken? Dann folgt hier eine Liste an Angeboten, die sich jetzt besonders lohnen.

Logitech G305 Lightspeed 28,99 € HERO-Sensor bis 12.000 DPI, kabellose LIGHTSPEED-Technologie mit 1 ms Reaktionszeit und 250 Stunden Batterielaufzeit. Dazu 6 programmierbare Tasten und leichtes Design (99 g). Zum Angebot

BlueBrixx Pro Pirateninsel 38,97 € 1455 Teile, 4 Minifiguren, modulare Pirateninsel-Hafenkneipe als Teil der erweiterbaren „Legenden der Schatzküste“-Serie. Ideal zum Sammeln und Spielen. Zum Angebot

Garmin Fenix 7 Pro Solar 399,99 € Garmin Fenix 7 Pro Solar bietet bis zu 37 Tage Akkulaufzeit mit Solarladung, ein 1,3 Zoll großes MIP-Display und ist wasserdicht bis 10 ATM. Sie verfügt über GPS mit Multi-Band und mehr als 80 Sport-Apps sowie eine integrierte LED-Taschenlampe für beste Outdoor-Performance.​ Direkt zum Angebot

Lenovo Tab M11 118,00 € Lenovo Tab M11 mit 4 GB RAM, MediaTek Helio G88 Prozessor und 11 Zoll Full-HD Display (1920×1200, 90 Hz). Der Akku hat 7040 mAh mit 15 W Schnellladung. Es bietet 128 GB Speicher (erweiterbar), Dolby Atmos Lautsprecher und läuft mit Android 13. Zum Angebot

Xiaomi TV F 65 339,00 € Der Xiaomi TV F 65 bietet ein 4K UHD Display mit 100 Hz Bildwiederholrate für besonders flüssige Bilder und eignet sich gut für Gaming. Er läuft mit Fire TV OS und integriert Alexa für einfache Sprachsteuerung. Zudem überzeugt er mit guter Farbdarstellung, HDR10-Unterstützung und schneller Bedienung. Zum Black-Friday-Kracher

Samsung Galaxy Watch 7 129,00 € Samsung Galaxy Watch 7 in Grün mit 1,5\“ sAMOLED Display (480×480), Exynos W1000 Prozessor, 2 GB RAM, 32 GB Speicher. Sie bietet präzises Tracking mit Dual-GPS, 13-LED-Herzfrequenzsensor, EKG, Blutsauerstoffmessung und ist wasserdicht (5 ATM, IP68) Zum Angebot

TCL 75T8C 669,00 € Der TCL 75T8C ist ein 75 Zoll QLED 4K Fernseher mit 144 Hz Bildwiederholrate, Dolby Vision & HDR10+ und Onkyo 2.1 Sound. Er läuft mit Google TV, unterstützt Sprachsteuerung und bietet FreeSync für flüssige Bilder. Die Quantum Dot-Technologie sorgt für lebendige Farben und klare Details. Zum Angebot

Cherry KC 200 MX MX2A 44,00 € Die CHERRY KC 200 MX MX2A ist eine mechanische kabelgebundene Tastatur mit leisen MX2A-Schaltern, eloxierter Metallplatte und minimalistischem Design. Sie bietet 4 Hotkeys (Lautstärke, Taschenrechner), Anti-Ghosting, N-Key-Rollover und eine lange Lebensdauer der Tasten. Ideal fürs Büro und Gaming Zum Angebot

Jackery Home Power 2000 Ultra + 2 x500Wp Bifaziales Solarmodul 550,00 € Der Jackery HomePower 2000 Ultra liefert regulär bis zu 800 Watt und bietet sogar bis zu 1.500 W AC-Leistung im Inselbetrieb. Der Heimspeicher bietet eine flexible Solareingangsleistung von bis zu 2.800 W und ist mit bis zu 8 kWh erweiterbar.​ Zertifiziert nach IP65. Für kurze Zeit zahlt Ihr nur 1 Euro zusätzlich für zwei Solarmodule im Bundle-Deal. Zum Angebot

Bose QuietComfort Ultra Earbuds 132,82 € Die Bose QuietComfort Ultra Earbuds bieten erstklassiges Active Noise Cancelling (ANC), bis zu 6 Stunden Akkulaufzeit und 360-Grad-Surround-Sound. Sie unterstützen aptX Adaptive, haben Bluetooth 5.3 und bieten komfortablen Sitz mit IPX4-Spritzwasserschutz. Mit dem Code BFDE20 sparen

SwitchBot Smart Lock Ultra 229,99 € Das SwitchBot Smart Lock Ultra mit Vision Keypad bietet innovative 3D-Gesichtserkennung für schnelles und sicheres Entriegeln der Tür. Es unterstützt zudem Fingerabdruck, PIN-Code, NFC und Sprachsteuerung via Alexa, Google Assistant und Siri, sowie eine Integration mit Matter. Die Auto-Kalibrierung sorgt für präzise und leise Bedienung, mit einem Upgrade für europäische Türen, inklusive Nachtmodus und robuster Backup-Stromversorgung. Direkt zu Amazon

Baseus EnerFill FM12 28,49 € Die Baseus EnerFill FM12 ist eine kompakte Powerbank mit 10.000 mAh Kapazität und Qi2-zertifiziertem 15W MagSafe Wireless Charging. Sie bietet außerdem 22,5W schnelles kabelgebundenes Laden per USB-C und starke Magnetkraft für eine sichere Befestigung an MagSafe-kompatiblen Geräten. Die Powerbank unterstützt gleichzeitiges Laden von zwei Geräten und hat intelligente Temperaturkontrolle für sichere Nutzung unterwegs. Jetzt mit 41 Prozent Rabatt bei Amazon! Zum Angebot

Ninja Crispi 129,99 € Tragbare Heißluftfritteuse mit einem 3,8-Liter-Korb und 4-in-1-Funktion. So bekommt Ihr immer frisches Essen direkt aus dem Air Fryer. Zum Angebot

Das war’s! Habt Ihr weitere Deals entdeckt, die wir uns unbedingt einmal genauer anschauen sollten? Dann packt sie uns in die Kommentare!