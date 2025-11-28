Die Black Week hat endlich ihren Höhepunkt erreicht und lockt mit zahlreichen Schnäppchen. Am Black Friday locken Händler mit teilweise irrwitzigen Angeboten, die leider nicht immer so gut sind, wie sie auf den ersten Blick aussehen. Aus diesem Grund haben wir Euch nachfolgend 22 echte Angebote herausgesucht.
Unsere Empfehlungen zum Black Friday: Nuki, DAZN, Adobe & mehr!
Zum Black Friday bekommt Ihr einen der besten Smart-Home-Deals des Jahres noch einmal geboten. Denn Ihr könnt Euch das Nuki Smart Lock Pro (5. Gen) mit dem passenden Keypad 2.0 und einem Door Sensor für erhöhte Sicherheit aktuell bei tink zum absoluten Bestpreis schnappen.
Für Energiesparer gibt’s bei Kleines Kraftwerk mit dem „Duo“-Komplettpaket ein Balkonkraftwerk mit 900 Wp jetzt für deutlich weniger als 300 Euro.
Ganz ohne Abonnement kommt ein aktueller Amazon-Deal aus. Denn hier könnt Ihr Euch die Adobe Creative Cloud Pro in der Version für Studierende und Lehrer für einmalig 79 Euro schnappen. Diese kostet Euch normalerweise rund 30 Euro pro Monat!
Mit den Angeboten von Laifen sorgt Ihr zum Black Friday für schönere und gesündere Zähne. Mit der Laifen Wave in der Farbe „Aluminium Alloy“ schnappt Ihr Euch eine der begehrten Schallzahnbürsten aktuell um 30 Euro günstiger.
Das Google Pixel 10 Pro XL zählt zweifelsfrei zu den besten Android-Smartphones auf dem Markt. Während der Black-Friday-Aktion bei MediaMarkt könnt Ihr Euch das Gerät jetzt im Paket mit der Google Pixel Watch 3 zum absoluten Top-Preis schnappen.
Als nächstes Highlight findet sich aktuell was für alle Gamer unter Euch. Denn die Playstation 5 Slim in der Digital Edition ist aktuell schon ab 329 Euro erhältlich. Zockt Ihr zudem Fortnite, könnt Ihr Euch jede Menge Goodies für den Battle-Royale-Shooter schnappen, wenn Ihr Euch die Playstation 5 im Erblühendes-Chaos-Bundle bei MediaMarkt zum selben Preis sichert.
Keine Lust auf lange Texte? Die besten Deals im Ticker
Möchtet Ihr einfach nur einige spannende Deals entdecken? Dann folgt hier eine Liste an Angeboten, die sich jetzt besonders lohnen.
Das war’s! Habt Ihr weitere Deals entdeckt, die wir uns unbedingt einmal genauer anschauen sollten? Dann packt sie uns in die Kommentare!
Mit diesem Symbol kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, nextpit weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!
0 Kommentare