Monat für Monat an Tarife gebunden zu sein, ist nicht jedermanns Sache. Wenn Ihr Euch mehr Freiheit wünscht und trotzdem viel Datenvolumen braucht, könnte dieses Angebot von Vodafone interessant für Euch sein.

Vodafone geht bei diesen Angeboten einen etwas anderen Weg. Statt monatlicher Abrechnung zahlt Ihr den Preis einmalig für zwölf Monate und habt danach Ruhe. Gleichzeitig bleibt Ihr flexibel, denn Ihr bindet Euch nicht langfristig wie bei klassischen Verträgen. Sollte sich ein besseres Angebot ergeben, könnt Ihr problemlos wechseln. Besonders stark: Ein Paket stellt Euch ganze 1.000 GB zur Verfügung – umgerechnet für etwa 16 Euro pro Monat. Wir erklären Euch, wie die Vodafone-Jahrespakete funktionieren und für wen sie sich lohnen.

Vodafone CallYa Jahrestarife 49,99 € Die neuen Vodafone CallYa-Jahrespakete sind flexible Prepaid-Tarife ohne Vertragsbindung, bei denen Ihr einmal jährlich zahlt und Euer Datenvolumen frei über das Jahr verteilen könnt. Sie bieten 5G, Telefon- und SMS-Flat, EU-Roaming sowie unterschiedliche Datenpakete und eignen sich besonders für Nutzer, die unabhängig bleiben wollen. Zu den Angeboten!

Bis zu 1.000 GB pro Jahr: Das bieten die Vodafone-Jahrespakete

Klassische Laufzeitverträge bringen oft einen entscheidenden Nachteil mit sich: Ihr legt Euch langfristig fest, während der Markt in der Zwischenzeit gegebenenfalls längst attraktivere Angebote bereithält. Prepaid-Tarife bieten zwar mehr Freiheit, verlangen jedoch regelmäßiges Aufladen oder das Nachkaufen von Datenpaketen. Genau an diesem Punkt setzen die neuen CallYa-Jahrespakete von Vodafone an, die in den Varianten XS, M und XL erhältlich sind:

CallYa-Jahrespaket XS mit 20 GB für einmalig 49,99 Euro

CallYa-Jahrespaket M mit 180 GB für einmalig 99,99 Euro

CallYa-Jahrespaket XL mit 1.000 GB für einmalig 199,99 Euro

Je nach Tarif stehen Euch 20, 180 oder sogar 1.000 Gigabyte für zwölf Monate zur Verfügung, über die Ihr frei verfügen könnt. Ihr entscheidet also selbst, wann Ihr wie viel Datenvolumen nutzt: Im Urlaub könnt Ihr problemlos mehr verbrauchen, während Ihr in anderen Monaten überwiegend im WLAN bleibt und entsprechend weniger benötigt. Falls das enthaltene Datenvolumen doch einmal nicht ausreichen sollte, lässt es sich jederzeit kostenpflichtig erweitern.

Alle Jahrestarife enthalten mobiles Internet im 5G-Netz sowie eine Telefon- und SMS-Flatrate in sämtlichen deutschen Netzen. Dank EU-Roaming nutzt Ihr die Pakete außerdem ohne Einschränkungen im gesamten EU-Ausland. Zusätzlich stellt Vodafone pro Jahr 2.400 Freiminuten oder SMS bereit, die Ihr von Deutschland aus in andere EU-Länder verwenden könnt. Funktionen wie WiFi-Calling sorgen zudem für bessere Sprachqualität in Gebäuden.

Rund 50 bis 200 Euro pro Jahr: Diese Kosten kommen auf Euch zu

Das CallYa-Jahrespaket XS umfasst 20 GB Datenvolumen und kostet einmalig 49,99 Euro pro Jahr, was rechnerisch rund 1,6 GB monatlich entspricht. Diese Menge eignet sich vor allem für Messenger, gelegentliche Online-Abfragen oder Navigation. Deutlich mehr Spielraum bietet das Jahrespaket M: Für 99,99 Euro pro Jahr stehen Euch 180 GB zur Verfügung, ideal für Musik-Streaming, Podcasts und soziale Netzwerke unterwegs.

Am umfangreichsten fällt das CallYa-Jahrespaket XL aus. Hier erhaltet Ihr insgesamt 1.000 GB, die Ihr flexibel über das gesamte Jahr verteilen könnt. Durchschnittlich entspricht das etwa 83 GB pro Monat – Ihr könnt aber auch in einem Monat nur wenige Gigabyte nutzen und in einem anderen deutlich mehr. Der Preis liegt bei 199,99 Euro für 365 Tage, was rund 16,50 Euro pro Monat entspricht. Damit bietet dieses Paket das stärkste Gesamtpaket in Sachen Preis und Leistung.

