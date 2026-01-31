Vodafone stellt sich neu auf: Die Kabel-Internet-Tarife gibt es jetzt mit neuen Bandbreiten, und auch die Uploadgeschwindigkeit steigt. Gerade aktuell sind viele der Tarife besonders spannend, da sie in den ersten Monaten weniger als 20 Euro kosten und Ihr Euch zusätzlich Cashback sichern könnt.

Bisher konntet Ihr Euch bei Vodafone für Kabeltarife mit Bandbreiten von 50, 100, 250, 500 oder 1.000 Mbit/s entscheiden. 50 und 1.000 Mbit/s gibt es weiterhin, die anderen drei Optionen werden jedoch ersetzt – durch 150, 300, 600 und 800 Mbit/s. Außerdem gibt es bei allen Tarifen – bis auf den GigaZuhause 50 Kabel (50 Mbit/s) – nun 75 Mbit/s Uploadgeschwindigkeit und somit 25 MBit/s mehr als bisher. Zusätzlich gibt es jetzt bis zu 240 Euro Cashback.

Vodafone Kabel-Internet Tarife 19,99 € Vodafone hat seine Kabeltarife angepasst: Die bisherigen Geschwindigkeiten werden durch 50, 150, 300, 600, 800 und 1.000 Mbit/s ersetzt, außerdem steigt die Uploadgeschwindigkeit bei allen Tarifen ab 150 Mbit/s (im Download) auf 75 Mbit/s, was vor allem beim Hochladen großer Dateien, Online-Gaming und Videocalls spürbar ist. Zusätzlich profitieren Kunden von vergünstigten Startpreisen in den ersten 9 Monaten, einer Telefon-Flat, einem einmaligen Anschlusspreis von 49,99 Euro und bis zu 240 Euro Cashback. Zu den Angeboten!

Das bringt Euch eine höhere Upload-Geschwindigkeit

Bislang waren selbst beim Gigabit-Kabel-Tarif (mit bis zu 1.000 Mbit/s) von Vodafone nur Uploadgeschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s möglich. Gerade beim Online-Gaming oder beim Hochladen größerer Dateien haben die Kabeltarife damit vergleichsweise geschwächelt. Das ändert sich ab sofort, denn Vodafone erhöht die Uploadrate bei allen Kabeltarifen (ab 150 Mbit/s im Download) auf 75 Mbit/s.

Den Unterschied werdet Ihr vor allem beim Hochladen größerer Dateien in eine Cloud bemerken. Aber auch bei Videocalls profitiert Ihr von einer besseren Qualität, die bei Eurem Gegenüber ankommt.

50 bis 1.000 MBit/s: Diese Kabel-Internet-Optionen habt Ihr jetzt

Wie eingangs erwähnt, gibt es nun außerdem neue Tarif-Optionen zur Auswahl. Insgesamt stehen Euch sechs Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung. Aufgepasst, der 50-MBit/s-Tarif bietet nur 25 MBit/s im Upload:

Aktuell bekommt Ihr – mit Ausnahme des 1.000-Mbit/s-Tarifs – alle Kabeltarife in den ersten neun Monaten für nur 19,99 Euro monatlich. Ab dem 10. Monat steigt die Monatsgebühr dann an. Bei allen Tarifoptionen kommt außerdem einmalig ein Anschlusspreis von 49,99 Euro hinzu. Alle Tarife beinhalten zudem eine Telefon-Flat und haben eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten.

Bis zu 240 Euro Cashback

Noch interessanter werden die neuen Kabel-Internet-Angebote von Vodafone durch das Cashback, das Ihr Euch jetzt sichern könnt: Bei den Optionen von 50 bis 800 Mbit/s im Download erhaltet Ihr nach 6 Monaten Vertragslaufzeit 120 Euro Cashback, die direkt auf das Konto überwiesen werden. Beim 1.000-Mbit/s-Tarif gibt’s sogar 240 Euro Cashback.

