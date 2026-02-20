Ein echtes Marken-Smartphone mit 512-GB-Speicherplatz, einer 50-MP-Hauptkamera und riesigem 6,77-Zoll-Display für deutlich weniger als 250 Euro klingt spannend? Dann könnt Ihr Euch das Ganze jetzt bei Gomibo schnappen und schon morgen in den Händen halten.

Xiaomi hat mit seiner Poco-Serie einige richtig spannende Geräte auf dem deutschen Markt etabliert. Die Smartphones sind nicht nur günstig, sondern hängen die preisliche Konkurrenz häufig in puncto Leistung deutlich ab. Auch das Poco M8 zählt hierzu und kann mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis glänzen. Vor allem dann, wenn Ihr Euch das Einsteiger-Smartphone schon für 224 Euro schnappen könnt.

Xiaomi Poco M8 224,00 € Das Xiaomi Poco M8 ist ein 5G‑Smartphone mit 6,77‑Zoll‑AMOLED‑Display (120 Hz), Snapdragon 6 Gen 3, bis zu 8 GB RAM und 512 GB Speicher. Es hat eine 50‑MP‑Kamera, 20‑MP‑Selfie‑Kamera, 5.520‑mAh‑Akku und 45‑W‑Schnellladen. Zum Angebot

Poco M8 im Angebot: Das erwartet Euch

Das Smartphone erschien erst im Januar 2026 und ist bereits jetzt deutlich reduziert erhältlich. Der Online-Shop Gomibo zieht aktuell fast 50 Euro von der unverbindlichen Preisempfehlung ab, wodurch Ihr das Gerät zum echten Schnäppchenpreis erhaltet. Allerdings kommen noch einmal 1,95 Euro für den Versand hinzu, wodurch Ihr insgesamt 225,95 Euro zahlt. Dafür erhaltet Ihr das Poco M8 bereits am Folgetag, wenn Ihr Eure Bestellung bis 12:30 Uhr aufgebt. Seid Ihr nicht zufrieden, könnt Ihr eine Retoure innerhalb von 31 Tagen beauftragen.

Features des Xiaomi Poco M8 Bildquelle: Xiaomi

Auch das Datenblatt zum Poco M8 weiß zu überzeugen. Wie eingangs erwähnt, setzt Hersteller Xiaomi hier auf ein 6,77-Zoll-Display, das Bilder mit 120 Hz wiederholt und eine Auflösung von 1.080 x 2.392 Pixel nutzt. Im Inneren findet sich der etwas in die Jahre gekommene Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, der mit einer Speicherkonfiguration von 8 GB RAM und 512 GB Flash-Speicher läuft. Damit ist er auch im Jahre 2026 noch immer interessant, auch wenn er mit modernen Chips nicht mithalten kann – bei einem solchen Preis sind Abstriche aber völlig akzeptabel. Dahingegen kann die Akkulaufzeit völlig überzeugen, denn hier kommt eine 5.520-mAh-Batterie zum Einsatz, die Euch problemlos durch den Tag begleitet.

Lohnt sich das Xiaomi-Smartphone unter 250 Euro?

Ein weiterer Nachteil findet sich im Kamera-Setup. Während die Hauptkamera mit 50 MP und f/1.8-Blende durchaus überzeugt, hat Xiaomi erneut auf eine 2-MP-Tiefenkamera gesetzt, die eher ein nettes Gimmick, als wirklich nützlich ist. Alles in allem bekommt Ihr hier ein richtig starkes Einsteiger- bzw. Mittelklasse-Smartphone geboten, das es problemlos mit einigen kostspieligeren Modellen aufnehmen kann. Seid Ihr auf der Suche nach einem guten Ersatzgerät oder möchtet gerne in die Xiaomi-Welt eintauchen, ist dieser Deal definitiv eine Empfehlung wert.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Xiaomi Poco M8 spannend für Euch oder greift Ihr doch lieber zu potenteren Smartphones? Lasst es uns wissen!