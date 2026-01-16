Endlich ist es soweit: Das Google Pixel 10 Pro XL knackt eine wichtige Preismarke. Bei MediaMarkt bekommt Ihr das Flaggschiff-Smartphone mit 512 GB Speicherplatz jetzt so günstig, wie nie zuvor. Wir haben uns den Deal näher für Euch angesehen.

Mit dem Google Pixel 10 Pro XL hat der Hersteller im vergangenen Jahr sein größtes (und kostspieligstes) Modell auf den deutschen Markt geworfen. Das Smartphone bietet allerhand Superlative und kann vor allem mit einem hervorragenden Display und den exklusiven Software-Features punkten. MediaMarkt reduziert das Gerät nun und verlangt weniger als 1.000 Euro für die 512-GB-Variante.

Google Pixel 10 Pro XL 999,00 € Das Google Pixel 10 Pro XL besticht mit einer Profi-Kamera (50/48/48 MP, 100x Zoom), Tensor G5 mit Gemini-KI und 6,8\\\“-Display (120 Hz, 3.300 Nits) plus 7 Jahren Updates. Zum Angebot

Google Pixel 10 Pro XL bei MediaMarkt: Wenige Tage zum Bestpreis erhältlich

Habt Ihr das Flaggschiff-Smartphone bereits länger ins Auge gefasst, bietet Euch der Elektrofachmarkt jetzt die optimale Möglichkeit. Bisher gab es selten Angebote unter 1.050 Euro. Üblicher waren Deals, die sogar noch höher angesetzt waren. Mit der aktuellen Gutscheinheft-Aktion ändert sich dies jedoch. Erstmals sinkt der Preis auf 999 Euro, während das nächstbeste Angebot mit 1.095,75 Euro fast 100 Euro darüber liegt. Ein Preisvergleich zeigt also: Ihr bekommt hier den absoluten Bestpreis geboten. Doch es geht sogar noch günstiger.

Jetzt mit Ankaufprämie zuschlagen

Das aktuelle Angebot läuft noch bis zum 19. Januar. Hinzu kommt jedoch eine weitere Aktion, mit der Ihr noch mehr Geld sparen könnt. Habt Ihr ein gebrauchtes Smartphone, könnt Ihr eine Ankaufprämie von bis zu 250 Euro kassieren und somit noch mehr sparen. Dies gilt jedoch nur für Geräte ohne Android-Betriebssystem. Bis zu 200 Euro gibt es immerhin für Smartphones mit dem OS. Somit sinken die Kosten des Smartphones noch einmal weiter.

Die Smartphone-Highlights in aller Kürze

Das Google Pixel 10 Pro und Pro XL ähneln sich in ihrer technischen Ausstattung. Dementsprechend empfehlen wir Euch einen Blick in unseren Test zum Pixel 10 Pro, falls Ihr mehr zum Smartphone erfahren möchtet. Der Hauptunterschied liegt bei den Geräten in der Displaygröße. Diese ist beim XL mit 6,8 Zoll deutlich größer als bei der einfachen Pro-Version (6,3 Zoll). Weitere Highlights sind die sieben Jahre Sicherheits- und System-Updates, sowie die gestochen scharfe Auflösung in Verbindung mit dem leistungsstarken Google-Tensor-G5-Prozessor, der Euch mit 16 GB RAM und 512 GB Speicherplatz versorgt. Auch die Kamera auf der Rückseite ist in typischer Google-Manier richtig gut gelungen.

Das Google Pixel 10 Pro XL (links) und das Google Pixel 10 Pro (rechts) im Größenvergleich. Bildquelle: nextpit

Das Google Pixel 10 Pro XL ist somit nicht nur eines der besten Android-Smartphones auf dem Markt, sondern auch eines der größten. Möchtet Ihr Euch das Gerät schnappen und habt im besten Fall sogar ein altes Smartphone, das Ihr zu Geld machen wollt, ist dieser Deal definitiv eine Empfehlung wert.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Denkt Ihr, dass der Preis zeitnah weiter sinken wird? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!