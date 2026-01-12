Manche Gadgets dürfen in keinem Haushalt fehlen. Dies gilt auch für ein Gerät, dass Ihr Euch bei Amazon für aktuell weniger als 13 Euro und somit satte 35 Prozent günstiger schnappen könnt. Wir haben uns den Deal näher angeschaut.

In manchen Fällen spricht man bei Angeboten von sogenannten „No-Brainern“. Dabei handelt es sich um Deals, bei denen Ihr bedenkenlos zuschlagen könnt. Ein anschauliches Beispiel liefert ein Ugreen-Gadget, das Ihr jetzt zum Schnapperpreis von 12,98 Euro bei Amazon ergattern könnt. So ziemlich jeder von Euch dürfte so ein Gerät bereits besitzen, dennoch kann man nie genug davon im Haus haben.

Ugreen-Gerät für unter 13 Euro: Das bekommt Ihr bei Amazon

Spannen wir Euch aber nicht mehr länger auf die Folter: Bei dem besagten Angebot handelt es sich um ein 45-Watt-Schnellladegerät von Top-Hersteller Ugreen. Zwei USB-C- und ein USB-A-Slot sind auf der Rückseite integriert, wodurch Ihr mehrere Geräte gleichzeitig wieder mit Saft versorgen könnt. Dabei handelt es sich zudem um einen Galiumnitrid-Charger (GaN), der auf eine höhere Effizienz und Sicherheit, sowie PD (Power Delivery) als Ladeprotokoll setzt. Es ist unter anderem kompatibel mit der aktuellen Smartphone-Serie von Samsung oder Apple.

Ugreen-Schnellladegerät 12,98 € Das Ugreen-Schnellladegerät bietet eine maximale Leistung von 45 Watt. Zwei USB-C- und ein USB-A-Port sind auf der Rückseite integriert, es nutzt PD als Ladestandard und unterstützt aktuelle Android- sowie iOS-Geräte. Zum Angebot

Wie bereits erwähnt, kostet Euch das Ugreen-Schnellladegerät aktuell nur 12,98 Euro. Damit spart Ihr 35 Prozent im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung. Dabei handelt es sich zudem um einen „Amazon Tipp“ und auch die Wertung von 4,7 Sternen aus 911 Bewertungen lässt auf einen zuverlässigen Helfer tippen. Solche Gadgets sind immer nützlich. Egal, ob Ihr Zuhause oder auf Reisen seid. Aufgrund der kompakten Größe eignet sich das Ladegerät nämlich auch perfekt für Euer Handgepäck. Seid Ihr also auf der Suche nach einem neuen Ladegerät oder möchtet noch ein weiteres in der Hinterhand haben, könnt Ihr hier bedenkenlos zugreifen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Ugreen-Ladegerät sinnvoll oder braucht Ihr so etwas nicht? Lasst es uns wissen!