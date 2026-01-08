Beim Onlinehändler Proshop könnt Ihr bis zum 18. Januar von einer spannenden Aktion profitieren. Zahlreiche Tech-Gadgets werden gerade deutlich reduziert geboten. Hierzu zählt auch der Handheld-PC MSI Claw, den Ihr jetzt rund 140 Euro günstiger bekommt.

Die Nintendo Switch gilt als beliebteste Handheld-Konsole unserer Zeit. Dennoch gibt es eine große Auswahl anderer Hersteller, zu denen auch MSI zählt. Mit der MSI Claw bietet der Hersteller einen Handheld-PC, mit dem Ihr eine Vielzahl von Computerspielen unterwegs zocken könnt. Hierzu zählen eine Vielzahl von Games, wie etwa Elden Ring, Black Desert, Stardew Valley oder God of War. Jetzt könnt Ihr Euch die handliche Konsole zum Bestpreis bei Proshop schnappen.

MSI Claw 393,99 € Die MSI Claw überzeugt mit einem leistungsstarken Prozessor, starker Arc-Grafik und einem 120-Hz-7-Zoll-Display für flüssige AAA-Games. Hall-Effect-Sticks und Xbox- Full-Screen sorgen für Konsolen-Feeling auf Windows 11. Direkt zum Angebot

MSI Claw: Das bietet der tragbare Gaming-PC

Die Konsole nutzt ein 7-Zoll-FHD-Touchdisplay, das mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz arbeitet, wodurch auch schnellere Games flüssig dargestellt werden können. Neben dem Bildschirm befinden sich die Bedienelemente, die aus zwei Joysticks, vier Schultertasten, einem Steuerkreuz, vier Bedientasten und vier weiteren zusätzlichen Buttons bestehen. Technisch kann sich das Gerät ebenfalls sehen lassen: Es bietet 16 GB LPDDR5-RAM, eine erweiterbare 1-TB-NVMe-SSD und eine Intel-Arc-Grafikeinheit. Der 53-Wh-Akku wird zudem über einen Thunderbolt-4-Anschluss geladen.

Die MSI Claw bietet ein 7-Zoll-FHD-Display Bildquelle: MSI

Games werden durch das MSI Center M und Intel XeSS optimiert, um die bestmögliche FPS zu erzielen. Als Betriebssystem setzt die MSI Claw zudem auf Windows 11. Mit einem Gewicht von 675 Gramm fällt sie im Rucksack zudem kaum auf. Anders, als bei der Switch, seid Ihr zudem nicht auf bestimmte Spiele beschränkt. Im Gegenteil: Steam und der Epic Games Store lassen sich problemlos installieren, wodurch Ihr auf Eure Bibliotheken zugreifen könnt. Wichtig ist lediglich, dass diese mit einer Intel-Arc-GPU und Windows 11 kompatibel sind. Selbst AAA-Spiele, wie Cyberpunk 2077, lassen sich mit einer geringeren Auflösung zocken.

Günstiger als Nintendo Switch 2: Nur für wenige Tage!

Die beliebte Konsole aus Japan kostet derzeit mindestens 439,90 Euro im Netz. Dahingegen kostet Euch die MSI Claw regulär stolze 529 Euro, bietet jedoch auch mehr Freiheiten bei den Spielen und dem multimedialen Einsatz. Proshop setzt nun jedoch den Rotstift an und reduziert den Handheld-PC auf gerade einmal 389 Euro. Rechnet Ihr hier noch 4,99 Euro für den Versand hinzu, kommen wir auf einen Gesamtpreis von 393,99 Euro für die MSI Claw – günstiger ist aktuell niemand. Auf eBay gab es zwar schon bessere Angebote, aber selbst hier zahlt Ihr gerade mehr. Nächstbester Händler (ohne Drittanbieter) ist derzeit Alternate mit einem Gesamtpreis von 506,99 Euro.

Dementsprechend zahlt Ihr nicht nur über 100 Euro weniger als bei allen anderen Shops, sondern auch deutlich weniger, als für eine Nintendo Switch 2. Die MSI Claw lohnt sich jedoch vor allem dann, wenn Ihr hauptsächlich auf dem PC zockt. Seid Ihr von Nintendo-Spielen angetan, ist die Konsole sicherlich nicht so interessant. Dennoch könnt Ihr Euch bei Proshop einen Handheld schnappen, der technisch überzeugt und Euch eine Vielzahl von Spielen bietet, wodurch Ihr auf Reisen weder Laptop noch Gaming-PC benötigt.

Was haltet Ihr von der MSI Claw? Ist die Handheld-Konsole interessant für Euch oder greift Ihr lieber zum Steam Deck? Lasst es uns wissen!