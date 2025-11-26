Der Höhepunkt der Black-Friday-Aktionen rückt immer näher. Während am 28. November die großen Schnäppchen im Fokus stehen, könnt ihr euch bereits jetzt einige Top-Deals sichern. Unter den Angeboten findet sich unter anderem MediaMarkt mit ausgewählten Sonos-Lautsprechern.

Sonos-Lautsprecher und Soundbars zählen normalerweise zu den teureren Geräten, überzeugen dafür aber mit einer Klangqualität, die günstigere Modelle oft nicht erreichen. In der Black Week habt Ihr bei MediaMarkt jetzt die Gelegenheit, ausgewählte Sonos-Produkte zu besonders attraktiven Preisen zu ergattern.

Sonos Era 100 & 300: Top-Soundqualität endlich günstiger

Den Anfang machen die beiden Sonos Era 100 und Sonos Era 300. Hierbei handelt es sich um Bluetooth-Lautsprecher, die beide in puncto Soundqualität überzeugen können. Der kleinere Era 100 liefert dabei einen Top-Stereo-Sound mit kräftigem Bass, während der Era 300 auf Dolby Atmos und 3D-Spatial-Audio setzt, um den Raum mit Klängen zu füllen. Ersterer nutzt dafür einen Woofer und zwei Tweeter, während er sich via WLAN, Bluetooth, USB-C und Apple AirPlay 2 mit einem Endgerät verbinden lässt. Dieselbe Konnektivität erwartet Euch auch beim größeren Modell, allerdings kommen hier gleich zwei Woofer und vier Tweeter zum Einsatz.

Auch der Sonos Era 300 ist jetzt bei MediaMarkt im Angebot. Image source: Sonos

Preislich gibt es hier deutliche Unterschiede. Der Sonos Era 100 positioniert sich eher als richtig starker Mittelklasse-Lautsprecher, der sich vor allem für Einsteiger lohnt. Er passt vor allem gut in kleine Räume und ist für Musik oder Podcasts mit Stereo-Sound geeignet. Die schwarze Version des Bluetooth-Lautsprechers bekommt Ihr bei MediaMarkt für 179 Euro (-21 Prozent im Vergleich zum UVP), während die weiße Variante 10 Euro mehr kostet.

Sonos Era 100 179,00 € Der Sonos Era 100 bietet beeindruckenden Stereo-Sound mit kraftvollem Bass und klaren Höhen. Dank Bluetooth, WLAN und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten ist er flexibel im Einsatz. Sein kompaktes Design passt überall und integriert sich nahtlos ins Sonos Multiroom-System. Außerdem ist er mit Apple AirPlay 2 kompatibel. Schwarze Version: 179,00 €Weiße Version: 189,00 €

Beim Sonos Era 300 hingegen werden satte 399 Euro fällig. Damit spart Ihr zwar 20 Prozent im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung, dennoch müsst Ihr für den High-End-Speaker deutlich tiefer in die Tasche greifen, als für den Sonos Era 100. Dafür eignet sich das Modell vor allem für Musik oder als Rear-Speaker für Eure Heimkino-Anlage, was unter anderem an der Kompatibilität zu Dolby Atmos liegt. Durch den kraftvollen Sound und das Spatial-Audio füllt der kleine Bluetooth-Lautsprecher kleine bis mittelgroße Räume problemlos mit Musik.

Sonos Beam Gen 2 – Schicke Soundbar mit ordentlich Power

Neben den beiden Speakern könnt Ihr bei MediaMarkt auch eine Soundbar von Sonos abgreifen. Hierbei handelt es sich um die Beam der zweiten Generation. Sie lässt sich per HDMI eARC oder WLAN mit Eurem Smart-TV verbinden und bietet zudem Dolby Atmos. Die Beam Gen 2 nutzt vier Mittel- sowie einen Hochtöner. Hier gesellen sich noch drei passive Bassstrahler hinzu, die den Tiefton optimieren sollen. Durch diese Aufteilung entstehen klare Dialoge und es wird zudem ein virtueller Surround-Effekt erzeugt.

Dank der Sonos-App ist das Gerät zudem recht fix installiert und lässt sich zudem über Sprachbefehle (Amazon Alexa und Google Assistant) bedienen. Auch Apple AIrPlay 2 ist hier möglich. Habt Ihr vor, Euren nächsten Serien-Marathon mit einer guten Soundqualität zu genießen und hört zudem gerne Musik im Wohnzimmer, macht Ihr mit der Beam Gen 2 nichts verkehrt. Durch das aktuelle Angebot spart Ihr 26 Prozent im Vergleich zur UVP (499 Euro). Dadurch zahlt Ihr für die weiße und schwarze Variante noch 369 Euro, was für ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis spricht.

Sonos Beam Gen 2 369,00 € Die Sonos Beam Gen 2 liefert beeindruckenden TV-Sound mit Dolby Atmos und kristallklaren Dialogen. Dank kompakter Bauform passt sie unauffällig ins Wohnzimmer und wird per HDMI eARC, WLAN und Sprachsteuerung bequem integriert. Ihre Multiroom-Fähigkeit und optimiertes Streaming machen sie zur vielseitigen Soundbar für Musik und Film. Zur schwarzen VersionZur weißen Version

Die Lautsprecher und Soundbars von Sonos zählen eher zu den Premium-Modellen in ihren jeweiligen Segmenten, bieten aber dafür auch eine entsprechende Qualität. Für die nächsten Tage habt Ihr noch die Möglichkeit während der Black-Friday-Aktion von MediaMarkt zu sparen und zahlt zudem keine Versandkosten auf eine Vielzahl von Produkten. Spätestens mit dem Ende des „Black Month“ enden allerdings auch diese Deals.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist eines der Sonos-Modelle interessant für Euch oder ist Euch der Hersteller zu kostspielig? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!