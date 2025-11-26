Ob zum Camping, Angeln oder im Notfall: Eine ordentliche Taschenlampe darf eigentlich in keinem Haushalt fehlen. Bei Amazon bekommt Ihr jetzt mehrere extra starke Modelle mit Black-Friday-Rabatt. Das gibt’s zu holen.

Egal, ob Ihr gerne campen geht, zum Angeln oder einfach nur eine abendliche Runde mit dem Hund drehen wollt: Mit einer der Taschenlampen von Olight seid Ihr im Notfall oder bei Eurem nächsten Outdoor-Abenteuer bestens ausgerüstet. Die Geräte punkten mit einer kompakten Größe bei gleichzeitig extra starker Leistung. Jetzt sind sie mit Black-Friday-Rabatt zu haben, sodass wir mal genauer hinschauen.

Taschenlampen von Olight

Ein Flaggschiff-Modell von Olgiht ist die Marauder Mini 2. Diese Lampe ist mit 10.000 Lumen strahlend hell und leuchtet bis zu 750 Meter weit. Dabei stehen Euch fünf verschiedene Modi zur Auswahl. Während das Flutlicht eine größtmögliche Fläche ausleuchtet, könnt Ihr mit dem fokussierten Licht den Lichtkegel auf ein bestimmtes Ziel richten. Flut- und Fokuslicht lassen sich auch zusammen verwenden, perfekt für Unternehmungen im Freien. Zusätzlich ist die Marauder Mini 2 mit seitlichen Lämpchen versehen, sodass Ihr beispielsweise auf Wanderungen den kompletten Weg ausleuchten könnt. Für empfindliche Augen verbaut Olight hier auch noch rotes Licht, das weniger blendet. Einstellen lassen sich die verschiedenen Modi über einen Drehknopfschalter.

Die Taschenlampe ladet Ihr über ein einfaches USB-C-Kabel auf, der Akku hält dann je nach Stufe bis zu fünf Monate. Mit nur rund 13 cm Länge ist die Marauder Mini 2 ziemlich kompakt und kann dank eines praktischen Tragekoffers überall mit hingenommen werden. Während des Black-Friday-Sales zahlt Ihr statt 239,95 nur 191,96 Euro. Der Preis gilt bis zum 4. Dezember.

ArkPro: Kompakt und Leistungsstark

Etwas kompakter ist die ArkPro Taschenlampe von Olight. Sie kostet Euch während des Black Friday Sales 95,96 statt 119,95 Euro. Je nach gewünschter Farbe wird sie jedoch teurer, sodass die Modelle in „Silver Graphite“ und „Phantom Squadron“ 105,56 Euro (UVP: 131,95 Euro) kosten.

Sie erreicht eine maximale Helligkeit von 1.500 Lumen und kommt mit UV- sowie Grünlicht daher. Auch dieses Modell arbeitet wahlweise mit Fokus- oder Flutlicht in fünf verschiedenen Helligkeitsstufen. Das UV-Licht eignet sich laut Hersteller zur Sichtbarmachung von fluoreszierenden Effekten. Dank eines integrierten Clips könnt Ihr die Taschenlampe an der Hose oder einer Kappe befestigen. So habt Ihr die Hände frei zum Arbeiten, während die ArkPro für das nötige Licht sorgt. Dabei wiegt sie nur 115 Gramm und ist damit ziemlich leicht zu transportieren.

Mit dem 2000-mAh-starken Akku hat sie genug Power für bis zu 14 Tage durchgehenden Betrieb. Die ArkPro ist normalerweise auch in einer Ultra-Version mit 1.700 Lumen erhältlich. Bei Amazon ist dieses Modell aber aktuell ausverkauft.