Beim Händler Proshop ist einiges los. Der erste Sale des Jahres findet hier gerade statt und bringt einige Deal-Perlen mit sich. Darunter befindet sich auch ein Lenovo-Tablet, das Ihr jetzt 60 Euro günstiger als beim nächstbesten Händler erhaltet.

Mit dem ersten großen Ausverkauf möchte Proshop schon im Januar die Kassen klingeln lassen. Schauen wir uns die Angebote an, sind hier einige richtige Kracher dabei. Das Lenovo Tab 2025 mit der Bezeichnung ZAEH0167SE stiehlt hier jedoch allen anderen die Show. Proshop reduziert das Android-Tablet kurzerhand um 35 Prozent, wodurch Ihr nicht einmal mehr 100 Euro zahlen müsst.

Lenovo Tab 2025 89,00 € Das Lenovo Tab 2025 überzeugt mit 10,1-Zoll-FHD-Display und MediaTek-Prozessor mit 4 GB RAM für flüssigen Alltagseinsatz. Es bietet 64 GB erweiterbaren Speicher, Wi-Fi 5. Auch eine passende Hülle und der zugehörige Stift sind inklusive. Jetzt zum Lenovo-Tablet

Lenovo Tab 2025: Starkes Tablet für Arbeit und Studium

Das angebotene Tablet bietet ein 10,1-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung. Der Bildschirm hellt auf bis zu 400 Nits auf und erreicht eine Bildwiederholrate von 60 Hz, was für die Arbeit und Serien mehr als ausreichend ist. Angetrieben wird es von einem MediaTek Helio G85-Prozessor, der mit 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher aufwartet, der sich durch eine microSD-Karte auf bis zu 1 TB erweitern lässt. Über die 5-MP-Front- und 8-MP-Rückkamera seid Ihr zudem auch in Meetings gut zu sehen. Der 5.100-mAh-Akku bringt Euch darüber hinaus problemlos durch den Tag.

Für die Arbeit oder das Studium ist das Tablet also bestens ausgestattet. Auch Games in niedriger Auflösung funktionieren hier dank ARM Mali-G52-GPU problemlos. Die IP52-Zertifizierung bestätigt zusätzlich, dass es gegen Staub und Regen geschützt ist.

Top-Deal oder Schrottkauf? Darum lohnt sich das Tablet

Wie bereits erwähnt, zahlt Ihr jetzt besonders wenig. Genauer gesagt war das Lenovo Tab 2025 bisher nie günstiger erhältlich. Regulär würde Proshop 154,01 Euro für das Android-Tablet verlangen. Doch bis zum 18. Januar sinkt der Preis auf gerade einmal 89 Euro. Versandkosten in Höhe von 2,99 Euro kommen jedoch noch obendrauf. Kunden können maximal fünf Tablets gleichzeitig kaufen. Die Aktion endet zudem, sollte die Stückzahl vorab aufgebraucht sein. Ein schneller Preisvergleich zeigt, dass Ihr hier richtig sparen könnt. Das nächstbeste Angebot gibt Lenovo selbst aus, verlangt allerdings bereits 149 Euro.

Das Tablet selbst zählt eher zur Einsteigerklasse. Für die Leistung ist der Preis jedoch mehr als gerechtfertigt. Möchtet Ihr Euch das Lenovo Tab 2025 also schnappen, macht Ihr mit dem aktuellen Proshop-Deal nichts falsch.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Lenovo Tab 2025 interessant für Euch oder ist Euch der Preis noch zu hoch? Lasst es uns wissen!