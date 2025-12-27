MediaMarkt haut zum Jahresende noch einmal richtig auf den Putz und präsentiert gleichzeitig einige Kracher-Deals. Mit dabei ist auch ein Tablet eines bekannten Versandriesen, das Ihr jetzt für 88 Euro abgreifen könnt. Wir haben uns das Angebot näher angesehen.

Das Android-Tablet bietet ein 10,1 Zoll großes Display, löst Bilder mit 1.920 x 1.200 Pixel auf und kann auf einen Octa-Core-Prozessor mit 3 GB RAM zurückgreifen. Die Rede ist vom Amazon Fire HD 10, das 2023 erschien. MediaMarkt haut das Gerät aktuell aus dem Lager und verlangt nur noch 88 Euro dafür – sogar weniger, als Amazon selbst.

Amazon Fire HD 10 88,00 € Das Amazon Fire HD 10 (64 GB) bietet ein 10,1‑Zoll‑Full‑HD‑Display, einen schnellen Octa‑Core‑Prozessor und bis zu 13 Stunden Akkulaufzeit – perfekt für Streaming und Alltag. Direkt zum Deal

Amazon-Tablet im Angebot: Darum lohnt es sich für Euch

Es handelt sich hierbei um die Variante mit 64 GB internem Speicher, die der Versandriese derzeit nicht auf Lager hat. MediaMarkt gibt es zwar nicht an, allerdings müsst Ihr hier mit Werbung vorliebnehmen. Diese ist jedoch nicht störender als beim Zocken auf dem Smartphone. Dafür bekommt Ihr ein irre günstiges Android-Tablet, dass sich hervorragend als Smart-Home-Zentrale oder Multimedia-Gerät eignet. Serien könnt Ihr in Full-HD genießen, während Ihr beim Surfen im Netz flüssige Bildinhalte geboten bekommt. Auch einige Games laufen bei entsprechenden Einstellungen. Selbst ein 3,5-mm-Klinkenstecker-Anschluss und Bluetooth 5.3 sind mit an Bord.

Das Amazon Fire HD 10 läuft mit Fire OS. Bildquelle: Amazon

Das Tablet ist natürlich kein High-End-Gerät. Zu diesem Preis wäre das auch etwas zu viel des Guten. Dennoch erhaltet Ihr ein solides Einsteiger-Modell, das vor allem für Reisen bestens ausgestattet ist. Die UVP liegt bei 194,99 Euro und wird von MediaMarkt gerade um 54 Prozent reduziert. Dadurch zahlt Ihr nur noch 88 Euro für das Amazon Fire HD 10. Versandkosten müsst Ihr ebenfalls keine zahlen. Der nächstbeste Preis für die hier angebotene Version liegt zudem bei 174,99 Euro, während das Gerät bisher nie günstiger erhältlich war. Als nachträgliches Weihnachtsgeschenk dürfte das Fire HD 10 also eine wirklich gute Figur machen.

Top-Deals zum Jahresende bei MediaMarkt

Neben dem Tablet tummeln sich noch deutlich mehr Angebote bei MediaMarkt. Egal, ob Ihr auf der Suche nach Gaming-, Smartphone- oder Saugroboter-Angeboten seid – jetzt legt der Elektrofachhändler noch einmal richtig los. Schaut über den nachfolgenden Link also unbedingt in die Aktionsübersicht.

