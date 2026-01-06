Wenn Nothing eins wirklich gut kann, ist es ausgefallene Designs auf den Markt zu bringen. Auch die Nothing Headphone (1) sind hier keine Ausnahme. Die Bluetooth-Kopfhörer bieten das typische Nothing-Aussehen, was sie klar von der Masse abhebt. Jetzt reduziert Amazon die Over-Ears deutlich.

Doch nicht das einzigartige Aussehen lässt die Nothing Headphone (1) zu einem echten Geheimtipp werden. Denn unter der Haube verbirgt sich allerhand Technik. Von ANC bis Hi-Res und einer herausragenden Akkulaufzeit ist alles mit dabei, was man sich von einem Bluetooth-Kopfhörer wünscht. Beim Versandriesen und bei MediaMarkt gibt’s die Over-Ear-Kopfhörer jetzt mit einem Rabatt von 37 Prozent. Dadurch fallen beide Farbvarianten auf ein neues Preistief.

Nothing Headphone (1): Die speziellen Bluetooth-Kopfhörer

Am auffälligsten ist hier natürlich das besondere Design. Nothing setzt bei seinen Smartphones, wie dem Nothing Phone (3a), auf eine durchsichtige Rückseite. Einen ähnlichen Effekt haben die Nothing Headphone (1). Die Außenseite ist quadratisch mit abgerundeten Ecken, und es wirkt, als würde man auf die Kamera-Insel eines Nothing-Handys schauen. Die Ohrpolster sind hingegen rund, wodurch sie sich wie gewöhnliche Over-Ears tragen lassen. Hinzu kommen eine Akkulaufzeit von bis zu 80 Stunden, die mit aktiviertem ANC auch mit 35 Stunden beeindruckt. Auch Bluetooth-Codecs, wie LDAC, sind mit an Bord.

Nothing Headphone (1) 189,00 € Die Nothing Headphone (1) setzen auf ein minimalistisches, transparentes Design mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) für fokussiertes Hören. Für Alltagsnutzung sind Bluetooth‑Konnektivität, Touch-Bedienung und ein auf lange Laufzeit optimierter Akku vorgesehen. Auch Bluetooth-Codecs, wie LDAC, sind mit an Bord. ​ Direkt zu AmazonOder zu MediaMarkt

Möchtet Ihr Euch die kabellosen Kopfhörer mit Hi-Res Audio schnappen, werden regulär 299 Euro fällig. Diesen Preis kürzt Amazon sowohl bei der schwarzen als auch bei der weißen Version jetzt um 37 Prozent. Dadurch zahlt Ihr noch 189 Euro für die Nothing Headphone (1) – so wenig wie nie zuvor. Könnt Ihr mit Amazon nichts anfangen, bietet auch MediaMarkt dieses Angebot. Hier könnt Ihr Euch im Übrigen auch das Nothing Phone (3a) Lite für unter 200 Euro sichern. Der nächstbeste Preis liegt dann jedoch wieder mit 224,99 Euro deutlich höher. Möchtet Ihr also ein paar ausgefallene Over-Ears besitzen und legt nicht nur Wert auf eine gute Audioqualität, sondern auch auf eine wirklich lange Akkulaufzeit, können wir Euch die Nothing Headphone (1) zu diesem Preis nur empfehlen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Angebot interessant für Euch oder ist Euch das Design doch zu auffällig? Lasst es uns wissen!