Seid Ihr noch auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk? Dann könnt Ihr mit einem aktuellen MediaMarkt-Deal zumindest Musik-Fans richtig glücklich machen. Denn für kurze Zeit könnt Ihr Euch die Marshall Monitor III für unter 200 Euro schnappen. Die Over-Ears gab es nie günstiger.

Marshall ist eine echte Kult-Marke. Neben den bekannten Gitarren-Verstärkern bietet das Unternehmen auch hochwertige Bluetooth-Kopfhörer mit dem coolen „Mesh“-Design an. Dieses soll an die Verstärker erinnern und wirkt schon beim Berühren recht hochwertig. Doch nicht nur das Aussehen überzeugt: Die Mashall Monitor III bieten nämlich auch eine exzellente Audioqualität und bis zu 70 Stunden Akkulaufzeit – mit eingeschaltetem ANC. Jetzt gibt’s die Over-Ear-Kopfhörer für 199 Euro bei MediaMarkt.

Marshall Monitor III 199,00 € Die Marshall Monitor III A.N.C. überzeugen mit aktivem Noise Cancelling und Transparenzmodus für immersives Hören überall. 70 Stunden Akkulaufzeit (mit ANC), dynamische Lautstärke und räumliches Soundstage-Audio sorgen für legendären Marshall-Sound. Der multidirektionale Bedienknopf bietet zudem eine intuitive Kontrolle per Bluetooth 5.3. Zum Angebot

Marshall Monitor III – Lange Akkulaufzeit zum Bestpreis

Gespickt mit einer guten aktiven Geräuschunterdrückung, satten Bässen und einem genialen Marshall-Sound, kosten die Monitor III in der Regel satte 349 Euro. Selbst Angebote unter der 250-Euro-Marke waren bisher eine Seltenheit. Seit dem Black Friday 2025 hat sich das jedoch geändert: Zum Deal-Event gab’s die Over-Ears für 229 Euro. Kurz vor Weihnachten legt MediaMarkt allerdings noch einmal einen drauf, wie der aktuelle Preisverlauf belegt.

Sony WH-1000XM6 im Test

Gerade einmal 199 Euro kosten die Marshall Monitor III beim Elektrofachhändler. Möchtet Ihr Euch selbst ein Geschenk zu Weihnachten machen oder habt einen besonders guten Freund, der Musik liebt und dringend neue Kopfhörer benötigt, bekommt Ihr hier ein richtig starkes Modell im echten Schnäppchen-Deal geboten. Der aktuell nächstbeste Preis liegt übrigens mit 242 Euro deutlich über dem Angebot von MediaMarkt. Wie lange das Ganze noch gilt, ist jedoch unbekannt – es kann also jederzeit enden.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind die Marshall Monitor III interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!