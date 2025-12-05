Wer ein top Samsung-Smartphone möchte, kommt um das Galaxy S25 eigentlich nicht drumherum. Immerhin vereint das Handy hochwertige Technik mit einer kompakten Größe – und einem im Verhältnis deutlich geringeren Preis als etwa die Ultra-Variante. MediaMarkt macht das Preis-Leistungs-Verhältnis des Galaxy S25 jetzt kurzzeitig sogar noch besser. Denn nur noch bis Montag (8. Dezember) gibt’s das Samsung-Gerät schon für nur 599 Euro im Angebot.
Samsung Galaxy S25: Jetzt bei MediaMarkt im Angebot
Im Rahmen der Cyber Week Deals (bis 8. Dezember, 9 Uhr) senkt MediaMarkt aktuell den Preis des Galaxy S25 um 33 Prozent. Statt fast 900 zahlt Ihr dadurch jetzt nur noch 599 Euro für das Samsung-Smartphone. Dies ist zwar historisch betrachtet nicht der absolut beste Preis aller Zeiten fürs S25, wer derzeit aber ein neues top Samsung-Handy sucht, kann hier trotzdem bedenkenlos zugreifen. Denn gut ist der MediaMarkt-Preis allemal.
Zeitgleich ist übrigens auch das Galaxy S25 mit 256-GB-Speicher bei MediaMarkt im Angebot. Hier fallen derzeit 649 Euro an – Ihr zahlt also 50 Euro Aufpreis für die Speicher-Verdopplung.
Das bietet Euch das Samsung-Smartphone
Wer vor dem Kauf noch mehr über das Samsung Galaxy S25 erfahren möchte, findet in unserem Datenblatt alle technischen Infos auf einen Blick. Kurz zusammengefasst kann man aber sagen: Das S25 ist endlich mal wieder ein kompaktes Smartphone (6,2-Zoll-Displaygröße), liefert aber dennoch eine ansprechende Leistung für den Alltag. Hobbyfotografen werden ebenfalls Ihre Freude haben und dank des langen Update-Supports (7 Jahre) ist das S25 auch langfristig eine gute Wahl.
Kein Bild zum Produkt
Galaxy S25
vorhanden
Allgemein
|Betriebssystem
|Android
|Prozessor
|Snapdragon 8 Elite
|Arbeitsspeicher
|12 GB
|Kabellos aufladbar (Qi)
|✓
|Wasser- und Staubdicht
|Strahlwasser (Wasserhahn)
|Farbe
|
|Marktstart
|Januar 2025
|Gewicht
|162 g
