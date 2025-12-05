Wer ein top Samsung-Smartphone möchte, kommt um das Galaxy S25 eigentlich nicht drumherum. Immerhin vereint das Handy hochwertige Technik mit einer kompakten Größe – und einem im Verhältnis deutlich geringeren Preis als etwa die Ultra-Variante. MediaMarkt macht das Preis-Leistungs-Verhältnis des Galaxy S25 jetzt kurzzeitig sogar noch besser. Denn nur noch bis Montag (8. Dezember) gibt’s das Samsung-Gerät schon für nur 599 Euro im Angebot.

Samsung Galaxy S25
Galaxy S25 599,00 €
Das Samsung Galaxy S25 besitzt ein 6,2-Zoll-Dynamic-AMOLED-Display mit adaptiven 120 Hz. Es wird über den Snapdragon 8 Elite-Chip und 12 GB RAM angetrieben und unterstützt Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, sowie IP68-Schutz. Fotos macht Ihr mit der Triple-Kamera (50 MP Haupt + 12 MP Ultraweitwinkel + 10 MP Tele mit 3× optischem Zoom) sowie der 12-MP-Frontkamera. Der Update-Support beträgt 7 Jahre.
S25 mit 128 GB Speicher für 599 EuroS25 mit 256 GB Speicher für 649 Euro

Samsung Galaxy S25: Jetzt bei MediaMarkt im Angebot

Im Rahmen der Cyber Week Deals (bis 8. Dezember, 9 Uhr) senkt MediaMarkt aktuell den Preis des Galaxy S25 um 33 Prozent. Statt fast 900 zahlt Ihr dadurch jetzt nur noch 599 Euro für das Samsung-Smartphone. Dies ist zwar historisch betrachtet nicht der absolut beste Preis aller Zeiten fürs S25, wer derzeit aber ein neues top Samsung-Handy sucht, kann hier trotzdem bedenkenlos zugreifen. Denn gut ist der MediaMarkt-Preis allemal.

Zeitgleich ist übrigens auch das Galaxy S25 mit 256-GB-Speicher bei MediaMarkt im Angebot. Hier fallen derzeit 649 Euro an – Ihr zahlt also 50 Euro Aufpreis für die Speicher-Verdopplung.

Samsung Galaxy S25
Galaxy S25 599,00 €
Das Samsung Galaxy S25 besitzt ein 6,2-Zoll-Dynamic-AMOLED-Display mit adaptiven 120 Hz. Es wird über den Snapdragon 8 Elite-Chip und 12 GB RAM angetrieben und unterstützt Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, sowie IP68-Schutz. Fotos macht Ihr mit der Triple-Kamera (50 MP Haupt + 12 MP Ultraweitwinkel + 10 MP Tele mit 3× optischem Zoom) sowie der 12-MP-Frontkamera. Der Update-Support beträgt 7 Jahre.
S25 mit 128 GB Speicher für 599 EuroS25 mit 256 GB Speicher für 649 Euro

Das bietet Euch das Samsung-Smartphone

Wer vor dem Kauf noch mehr über das Samsung Galaxy S25 erfahren möchte, findet in unserem Datenblatt alle technischen Infos auf einen Blick. Kurz zusammengefasst kann man aber sagen: Das S25 ist endlich mal wieder ein kompaktes Smartphone (6,2-Zoll-Displaygröße), liefert aber dennoch eine ansprechende Leistung für den Alltag. Hobbyfotografen werden ebenfalls Ihre Freude haben und dank des langen Update-Supports (7 Jahre) ist das S25 auch langfristig eine gute Wahl.

Kein Bild zum Produkt
Galaxy S25
vorhanden

Samsung Galaxy S25
Datenblatt

Allgemein

Betriebssystem Android
Prozessor Snapdragon 8 Elite
Arbeitsspeicher 12 GB
Kabellos aufladbar (Qi)
Wasser- und Staubdicht Strahlwasser (Wasserhahn)
Farbe
  • Blau
  • Gold
  • Pink
  • Schwarz
  • Silber
  • Grau
Marktstart Januar 2025
Gewicht 162 g
Samsung Galaxy S25
Galaxy S25 599,00 €
Das Samsung Galaxy S25 besitzt ein 6,2-Zoll-Dynamic-AMOLED-Display mit adaptiven 120 Hz. Es wird über den Snapdragon 8 Elite-Chip und 12 GB RAM angetrieben und unterstützt Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, sowie IP68-Schutz. Fotos macht Ihr mit der Triple-Kamera (50 MP Haupt + 12 MP Ultraweitwinkel + 10 MP Tele mit 3× optischem Zoom) sowie der 12-MP-Frontkamera. Der Update-Support beträgt 7 Jahre.
S25 mit 128 GB Speicher für 599 EuroS25 mit 256 GB Speicher für 649 Euro

Mit diesem Symbol kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, nextpit weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!