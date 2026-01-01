Smartphones gibt es wie Sand am Meer. Selbst im TikTok-Shop werden aktuell Samsung Galaxy S25 Ultra-Fälschungen für 80 Euro verkauft. Möchtet Ihr jedoch Leistung und Qualität, aber nicht gleich 500 Euro auf den Tisch legen, solltet Ihr Euch jetzt bei MediaMarkt umschauen.

Der Elektrofachmarkt bietet derzeit ein erst kürzlich erschienenes Android-Smartphone zum Schnäppchenpreis an. Das Nothing Phone (3a) Lite komplettiert die Serie und gilt als Einsteigermodell, das sich dank Top-Display, langer Akkulaufzeit und dem Glyph-System nicht verstecken muss. Im Gegenteil: Durch das aktuelle Angebot bei MediaMarkt könnte es zum besten Smartphone unter 200 Euro avancieren.

Nothing Phone (3a) Lite 199,00 € Das Nothing Phone (3a) Lite überzeugt durch ein helles 6,77-Zoll-AMOLED-Display mit 3000 Nits und 120 Hz. Es bietet solide Mittelklasse-Leistung mit MediaTek Dimensity 7300, 5000-mAh-Akku und Glyph-Interface. Preiswert ab ca. 249 € mit 50-MP-Kamera und Nothing OS. Perfekt für alle, die ein günstiges und leistungsfähiges Smartphone suchen. Zum Angebot

Nothing Phone (3a) Lite: Das erwartet Euch beim Budget-Handy

Nothing setzte mit dem Phone (3a) bereits in der Mittelklasse an. Die Lite-Variante ist noch einmal etwas abgespeckter, kostet dafür jedoch noch einmal deutlich weniger. Dennoch kann sich die Ausstattung sehen lassen. Ein 6,77-Zoll-AMOLED-Display mit 120-Hz-Bildwiederholrate und einer maximalen Helligkeit von bis zu 3.000 Nits ziert die Frontseite, während eine 50-MP-Haupt-, eine 8-MP-Ultraweitwinkel- und eine 2-MP-Macrokamera auf der Rückseite angebracht wurden. Hier ist auch das Glyph-System, bei dem es sich um eine LED handelt, die Euch visuell über neue Benachrichtigungen informiert.

Auch beim Nothing Phone (3a) Lite setzt der Hersteller auf ein minimalistisches Design. Bildquelle: Nothing

Als Prozessor findet sich zudem ein MediaTek Dimensity 7300 Pro mit 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Den Prozessor kennen wir bereits aus dem CMF Phone 2 Pro von Hersteller Nothing. Für alltägliche Aufgaben und einige Games in geringer Auflösung ist dieser mehr als ausreichend. Zusätzlich bringt Euch der 5.000-mAh-Akku problemlos durch den Tag. Mit Nothing OS 3.5, das wiederum auf Android 15 basiert, bekommt Ihr das hauseigene Betriebssystem aufs Handy. Drei Jahre Android-Updates und sechs Jahre Sicherheitspatches runden das Gesamtpaket ab.

Lohnt sich das Smartphone für unter 200 Euro?

Fehlt also nur noch der Preis – und der hat es in sich. Das Smartphone bekommt Ihr jetzt für 199,99 Euro sowohl in Weiß als auch in Schwarz geboten. Damit unterbietet MediaMarkt die UVP des vor wenigen Wochen erschienen Handys um 50 Euro. Günstiger war bisher ebenfalls kein anderer Händler.

Seid Ihr auf der Suche nach einem aktuellen Smartphone, das mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen kann und Eure Urlaubskasse nicht direkt leert, seid Ihr mit dem Nothing Phone (3a) Lite also gut beraten. Mit dem Deal, der noch bis zum 19. Januar laufen soll, schnappt Ihr Euch eines der aktuell besten Smartphones für unter 200 Euro.

Was haltet von dem Angebot? Ist das Nothing Phone (3a) Lite zu diesem Preis spannend? Lasst es uns wissen!