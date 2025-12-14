Ihr sucht ein neues Smartphone, wollt aber nicht gleich ein kleines Vermögen ausgeben? Dann lohnt sich ein Blick in die Preisklasse unter 200 Euro – denn dort verstecken sich oft echte Preis-Leistungs-Überraschungen.

Motorola gehört zu den traditionsreichsten Herstellern im Mobilfunkbereich. Zwar konnte das Unternehmen nach den ersten Smartphone-Jahren nicht mehr ganz an alte Erfolge anknüpfen, hat sich aber inzwischen in der Mittelklasse fest etabliert. Die Geräte der Moto-g-Serie sind vor allem für den Alltag gebaut: solide Performance, gute Akkulaufzeiten und ein rundes Gesamtpaket. Richtig interessant wird es allerdings beim aktuellen Motorola Moto g86 5G, das Ihr sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt für gerade einmal 199 Euro bekommt – ein Preis, der das Smartphone noch attraktiver macht.

Das Smartphone bietet ein hochwertiges Design und ist dank eines Soft-Touch-Finish nicht so rutschig, wie andere Geräte. Zertifizierungen nach IP68 und IP69 bestätigen zudem einen Schutz gegen Wasser und hohen Temperaturen. Das pOLED-Display hingegen misst 6,67 Zoll und liefert eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Es wird bis zu 4.500 Nits hell, was in dieser Preisklasse eher eine Seltenheit darstellt und Euch selbst bei stärkerer Sonneneinstrahlung alles gut erkennen lässt. Auf der Rückseite findet sich das Kamera-Modul mit der 50-MP-Hauptkamera und 8-MP-Ultraweitwinkelkamera. Auch ein 3-in-1-Lichtsensor gesellt sich hier dazu.

Das Kamera-Setup ist nichts Weltbewegendes, aber bei einem Smartphone für 200 Euro muss man nun mal einige Abstriche machen. Gute Fotos bei Tageslicht könnt Ihr hiermit dennoch schießen. Für die nötige Leistung sorgt ein MediaTek Dimensity 7300. Den 5G-Prozessor findet man auch in Smartphones, die 400 Euro oder mehr kosten. Dieser liefert 8 GB RAM (die sich virtuell auf bis zu 24 GB steigern lassen) und 256 GB internen Speicher. Mit seiner Akkukapazität von 5.100 mAh ist das Motorola Moto g86 5G ebenfalls gut ausgestattet und hält somit, laut Hersteller, bis zu 41 Stunden durch. Auch KI-Funktionen sind hier dank „moto AI“ möglich.

Smartphone unter 200 Euro: Darum lohnt sich dieser Deal

Schauen wir also noch auf den Preis. Amazon verlangt nur 198,99 Euro für das Smartphone – welches übrigens als „Amazons Tipp“ gekennzeichnet wird. Könnt Ihr mit Amazon nichts anfangen (oder ist das Angebot vielleicht schon wieder vergriffen), hat auch MediaMarkt das Motorola Moto g86 5G für 199 Euro auf Lager. Möchtet Ihr ein Smartphone, das Euch zuverlässig durch den Alltag bringt, nicht viel kostet und zudem noch richtig gut aussieht, macht Ihr mit diesem Deal absolut nichts falsch.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Motorola Moto g86 interessant für Euch oder greift Ihr zu anderen Smartphones? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!