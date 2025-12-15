Ladegeräte müssen nicht immer langweilig sein. Das beweist Ugreen mit seiner Uno-Serie nun schon seit einigen Jahren. Dass sie allerdings nicht nur richtig cool aussehen, sondern auch einiges drauf haben, macht ein aktuelles Amazon-Angebot noch besser.

Kennt Ihr noch Tamagotchis? Genauer gesagt, die kleinen Begleiter aus den 90er-Jahren, die ständig gefüttert werden wollten, um nicht das zeitliche zu segnen. Das Ugreen Uno gibt mir ein ähnliches Gefühl. Denn das Schnellladegerät bietet ein TFT-Display, auf dem Emojis angezeigt werden. Diese richten sich danach, ob beispielsweise gerade ein Gerät geladen wird oder der Ladevorgang bereits beendet ist. Seid Ihr noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk für Technik-Fans, könnt Ihr Euch den Charger jetzt bei Amazon mit 34 Prozent Rabatt schnappen.

Ugreen Uno 100W 45,99 € Der UGREEN Uno 100W ist ein kompaktes GaN-Ladegerät mit 100-W-Gesamtleistung, das Laptops und Smartphones blitzschnell über 4 Ports (3x USB-C, 1x USB-A) versorgt. Er unterstützt PD 3.1 und PPS für präzise Leistungsanpassung, auch bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Geräte. Perfekt für unterwegs – klein, aber leistungsstark. Zum Angebot

Schon im Test überzeugt: Ugreen Uno im Angebot bei Amazon

Das kompakte Ladegerät wirkt wie ein kleiner Roboter. Die Kontakte verstecken sich unter zwei „Füßen“, wodurch das Gadget auch eigenständig stehen kann. Eine Leistung von 100 Watt sorgt dafür, dass Smartphones und sogar Laptops innerhalb kürzester Zeit wieder voll aufgeladen werden. Insgesamt drei USB-C-Ports und ein USB-A-Anschluss ermöglichen den Ladevorgang. Welche Ladeprotokolle zum Einsatz kommen, wie sich die Leistung aufteilt und warum ich absolut überzeugt von dem Ladegerät bin, erfahrt Ihr in unserem Test zum Ugreen Uno.

Das Ugreen Uno 100W gibt Euch über Emojis an, ob der Ladevorgang beendet ist.

Amazon bietet den Charger jetzt günstiger an. Satte 34 Prozent reduziert der Versandriese das Gadget. Dadurch spart Ihr im Vergleich zur UVP (69,99 Euro) immerhin 24 Euro und zahlt für den Ugreen Uno nur noch 45,99 Euro. Selbst bei eBay zahlt Ihr für die 100-W-Variante mindestens 56,99 Euro. Günstiger gab es das Gerät bisher nie. Wie lange der Deal noch gilt, ist jedoch unklar. Möchtet Ihr ein sinnvolles und gleichzeitig einzigartiges Geschenk für einen Technik-Fan finden, seid Ihr mit diesem Ugreen-Deal gut beraten.

Ugreen Uno 100W 45,99 € Der UGREEN Uno 100W ist ein kompaktes GaN-Ladegerät mit 100-W-Gesamtleistung, das Laptops und Smartphones blitzschnell über 4 Ports (3x USB-C, 1x USB-A) versorgt. Er unterstützt PD 3.1 und PPS für präzise Leistungsanpassung, auch bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Geräte. Perfekt für unterwegs – klein, aber leistungsstark. Zum Angebot

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist der Ugreen Uno sinnvoll oder nur eine Spielerei? Lasst es uns wissen!