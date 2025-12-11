Wenn Ihr Eure Solarenergie aus der PV-Anlage endlich komplett selbst nutzen wollt, solltet Ihr Euch die SolarFlow 2400 AC Serie von Zendure genau ansehen. Die Speicherlösung lohnt sich im Set jetzt dank satter Rabatte nämlich umso mehr.

Mit einer passenden Speicherlösung lässt sich ungenutzte Energie von Eurer Anlage komplett ausschöpfen. Zendure hat dafür die SolarFlow 2400 AC Serie im Programm, ein System, das Euch nicht nur unabhängiger macht, sondern aktuell auch überraschend günstig zu haben ist. Statt wertvolle Energie ins Netz einzuspeisen, nutzt Ihr sie hiermit bei Bedarf einfach selbst. Das senkt langfristig Eure Kosten und erhöht spürbar den Eigenverbrauch.

So viel zahlt Ihr aktuell

Aktuell gibt’s die SolarFlow 2400 AC Systeme mit ordentlichen Rabatten, sodass sich die Investition gerade jetzt zur Weihnachtszeit richtig lohnt.

Wie groß der Speicher sein soll, entscheidet Ihr selbst – auch ein Kauf ohne Batterie ist möglich. Ab zwei Batterien legt Zendure sogar noch einen intelligenten Stromzähler im Wert von 99 Euro obendrauf. Der niedrige Preis ist vor allem der Mehrwertsteuerbefreiung für Photovoltaik geschuldet. Damit fällt der Preis für die SolarFlow 2400 AC inklusive einer Batterie auf unter 1.000 Euro. Zudem bietet Zendure attraktive Rabatte bei mehreren Batterien an:

Noch mehr sparen lässt sich zudem mit dem Code 97MW7B, der Euch noch bis zum 31. Januar 5 Prozent Extrarabatt beschert.

Zendure SolarFlow 2400 AC 999,00 € Die Zendure SolarFlow 2400 AC ist ein AC-gekoppeltes Plug&Play-Speichersystem, das sich unkompliziert in bestehende PV- oder Balkonkraftwerke integrieren lässt und eine bidirektionale Leistung von 2.400 W bietet. Über die KI-Steuerung Zenki HEMS optimiert das System automatisch Euren Eigenverbrauch, während sich die Kapazität flexibel auf bis zu 17,28 kWh erweitern lässt – inklusive Notstromfunktion . Durch den aktuellen Rabatt sowie die Mehrwertsteuerbefreiung für Photovoltaik fällt der Gesamtpreis jetzt richtig niedrig aus. Zum Angebot!

Die Zendure SolarFlow 2400 AC Speicherlösung

So viel also zum Preis, aber was steckt eigentlich hinter der Speicherlösung? Das SolarFlow 2400 AC ist ein cleveres, KI-gestütztes Plug&Play-System, das Ihr dank AC-Kopplung einfach in bestehende PV-Anlagen oder Balkonkraftwerke integrieren könnt. In Kombination mit einem 2.000-W-Mikrowechselrichter und einem Hub-Controller erreicht Ihr so bis zu 2.400 W Leistung – ideal, wenn Ihr Euch teilweise netzunabhängig machen oder eine Notstromversorgung aufbauen möchtet.

Der Speicher selbst, die AB3000X-Batterie, bietet 2,88 kWh Kapazität und lässt sich über mehrere Batterien auf großzügige 17,28 kWh erweitern. Mit einem Gesamtwirkungsgrad von 96,5 Prozent nutzt Ihr Eure erzeugte Energie obendrein besonders effizient.

Ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal von Zendure ist die integrierte KI ZENKI HEMS. Sie wertet in Echtzeit Euren Verbrauch, Wetterdaten und Tarife von über 700 Stromanbietern aus Europa aus. Dadurch steigert Ihr automatisch den Eigenverbrauch und könnt in der App exakt verfolgen, wohin Eure Energie fließt – auch von unterwegs aus. ZENKI HEMS hat im Dezember übrigens ein umfassendes Update erhalten, wodurch das Energiespeichersystem in einen intelligenten Heimcomputer verwandelt wird: Wärmepumpen laufen automatisch, wenn der Strom am günstigsten oder der Strompreis sogar negativ ist; das Gleiche gilt für Elektrofahrzeuge.

Auch weitere Zendure-Geräte im Angebot

Neben der 2400-AC-Serie bietet Zendure auch den SolarFlow 800 Plus für kleinere Anlagen wie Balkonkraftwerke – mit 800 W Ausgangsleistung und 1,92 kWh Speicher. SolarFlow 800 Pro legt mit 1.000 W Notstromleistung und zwei statt vier Solareingängen noch einen drauf. Beide Systeme kommen mit unterschiedlichen Specs: SolarFlow 800 Plus verfügt über zwei 750-W-MPPTs, SolarFlow 800 Pro hingegen über 4 x 660-W-MPPTs.