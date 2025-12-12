Fernseher haben sich über die Jahre technisch immer weiterentwickelt. Dennoch gibt es einen Bereich, in dem so ziemlich alle Modelle zu wünschen übrig lassen. Beim Sound! Genau dafür eignet sich diese 99-Euro-Soundbar von TCL bei Otto aber perfekt. Wichtig: Um für unter 100 Euro an das Gerät zu kommen, müsst Ihr auf der Angebotsseite den Extra-Rabatt aktivieren (gültig bis 17.12).
Für nur 99 Euro: Das bietet die preiswerte Soundbar
Eigentlich mit einem UVP von fast 350 Euro ausgestattet, haut Otto die TCL-Soundbar jetzt schon für nur 99 Euro raus. Möglich wird der Preis zum einen durch einen Direktabzug von 67 Prozent, sowie einen weiteren 15-Prozent-Coupon, den Ihr jedoch unbedingt vorm Kauf manuell auf der Produktseite aktivieren müsst. Hinzu kommen in jedem Fall noch Versandkosten von 4,95 Euro, außer Ihr meldet euch vorher kostenlos für Otto UP Basic an.
Dann sichert Ihr euch aber tatsächlich eine vollwertige 2.1-Kanal-Soundbar inklusive kabellosem Subwoofer. Sie bietet bis zu 220 W Gesamtleistung und unterstützt DTS Virtual:X sowie Dolby Atmos für einen satten und möglichst raumfüllenden Klang. Als Anschlussmöglichkeiten stehen euch unter anderem ein HDMI-Slot (eARC) sowie ein digitaler Audioausgang zur Verfügung. Natürlich verfügt die Soundbar ebenso über Bluetooth 5.2, wodurch Ihr sie etwa easy mit eurem Smartphone verbinden könnt. Hinzu kommen dann noch Extras wie Soundoptimierungen, beispielsweise ist eine AI-Raumklang-Kalibrierung vorhanden.
