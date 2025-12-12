Kein Witz: Derzeit kommt Ihr schon für nur 99 Euro an eine Marken-Soundbar inklusive Subwoofer. Welcher Händler das Schnäppchen in petto hat und um welches Gerät es genau geht, lest Ihr in unserem Deal-Check.

Fernseher haben sich über die Jahre technisch immer weiterentwickelt. Dennoch gibt es einen Bereich, in dem so ziemlich alle Modelle zu wünschen übrig lassen. Beim Sound! Genau dafür eignet sich diese 99-Euro-Soundbar von TCL bei Otto aber perfekt. Wichtig: Um für unter 100 Euro an das Gerät zu kommen, müsst Ihr auf der Angebotsseite den Extra-Rabatt aktivieren (gültig bis 17.12).

TCL S55H 2.1-Kanal DTS Virtual:X Soundbar inkl. Subwoofer 99,00 € 2.1-Kanal-Soundbar mit kabellosem Subwoofer und bis zu 220 W Gesamtleistung. DTS Virtual:X und Dolby-Atmos-Unterstützung. Unter anderem HDMI eARC und digitaler Audioausgang sowie Bluetooth 5.2. Automatische AI-Raumklang-Kalibrierung. Für den Angebotspreis muss auf der Produktseite ein Rabatt aktiviert werden. 99,00 € bei Otto

Für nur 99 Euro: Das bietet die preiswerte Soundbar

Eigentlich mit einem UVP von fast 350 Euro ausgestattet, haut Otto die TCL-Soundbar jetzt schon für nur 99 Euro raus. Möglich wird der Preis zum einen durch einen Direktabzug von 67 Prozent, sowie einen weiteren 15-Prozent-Coupon, den Ihr jedoch unbedingt vorm Kauf manuell auf der Produktseite aktivieren müsst. Hinzu kommen in jedem Fall noch Versandkosten von 4,95 Euro, außer Ihr meldet euch vorher kostenlos für Otto UP Basic an.

Einfach den Extra-Rabatt anklicken und schon kostet die Soundbar nur noch 99 Euro (Affiliate-Link*) Bildquelle: Screenshot / Otto

Dann sichert Ihr euch aber tatsächlich eine vollwertige 2.1-Kanal-Soundbar inklusive kabellosem Subwoofer. Sie bietet bis zu 220 W Gesamtleistung und unterstützt DTS Virtual:X sowie Dolby Atmos für einen satten und möglichst raumfüllenden Klang. Als Anschlussmöglichkeiten stehen euch unter anderem ein HDMI-Slot (eARC) sowie ein digitaler Audioausgang zur Verfügung. Natürlich verfügt die Soundbar ebenso über Bluetooth 5.2, wodurch Ihr sie etwa easy mit eurem Smartphone verbinden könnt. Hinzu kommen dann noch Extras wie Soundoptimierungen, beispielsweise ist eine AI-Raumklang-Kalibrierung vorhanden.

