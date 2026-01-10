De’Longhi dürfte den meisten von Euch ein Begriff sein. Der Hersteller bietet unzählige Kaffeevollautomaten – vom Einsteigermodell bis zum Profigerät. Immer wieder gibt es einige richtig geniale Angebote, die Ihr Euch schnappen könnt. Das gilt nun auch für die De’Longhi Magnifica Evo.

Zu einem guten Morgen gehört auch ein leckeres Heißgetränk. In den meisten Fällen ist das ein frisch aufgebrühter Kaffee. Ein Vollautomat kann Euch hierbei nicht nur einiges an Arbeit abnehmen, sondern bietet Euch zudem auch zahlreiche Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck. Mit der De’Longhi Magnifica Evo (ECAM292.91.B) schnappt Ihr Euch nicht nur einen Kaffeevollautomaten, der gut aussieht, sondern auch bis zu sieben One-Touch-Getränke bietet. Jetzt gibt’s das Küchengerät bei Amazon zum Bestpreis.

De\’Longhi Magnifica Evo 399,99 € Die De’Longhi Magnifica Evo ECAM292.81.B bereitet per 7 Direktwahltasten unter anderem Espresso, Kaffee und Milchgetränke mit LatteCrema Hot-Schaum zu. Das abnehmbare Milchsystem reinigt sich automatisch. Perfekt für Einsteiger und Kenner. Zum Angebot

De’Longhi Magnifica Evo: (Fast) zum Black-Friday-Preis sichern

Der Kaffeevollautomat bietet neben dem klassischen Kaffee auch Direktwahltasten für Latte macchiato, Cappuccino und mehr. Über die „My Latte“-Funktion könnt Ihr zudem Euer Heißgetränk nach Euren Wünschen abspeichern. Bedient wird das Gerät über ein Touch-Display, auf dem Ihr auch die Kaffeemenge oder die „Autoclean“-Funktion auswählen könnt. Der integrierte Milchaufschäumer ermöglicht zudem einen optimalen Milchschaum auf Eurem Getränk. Das Gerät ist sowohl mit Kaffeebohnen als auch mit gemahlenem Kaffee nutzbar.

Optisch sieht die Magnifica Evo ebenfalls recht hochwertig aus. Sie richtet sich vor allem an Einsteiger und Kenner. Echte Kaffee-Profis stoßen hier allerdings schnell an ihre Grenzen. Dafür kann sich der Preis in jedem Fall sehen lassen. Amazon verlangt derzeit nur noch 399,99 Euro für die De’Longhi-Maschine. Das entspricht einer Ersparnis von 32 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Der nächstbeste Preis im Netz liegt mit 555,12 Euro ebenfalls deutlich über dem aktuellen Amazon-Deal. Das Gerät ist zudem eher selten reduziert erhältlich. Das letzte Mal konntet Ihr am Black Friday 2025 ein Angebot ergattern. Damals lag der Preis bei 379,89 Euro.

Seht Ihr Euch nach einem Kaffeevollautomaten um, der mehr zu bieten hat, als simple Einsteigermaschinen und dennoch nicht die Urlaubskasse leert, seid Ihr mit diesem Deal hervorragend beraten. Aber Vorsicht: Das Angebot gilt laut Amazon nur noch bis zum 16. Januar.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die De’Longhi Magnifica Evo interessant für Euch? Lasst es uns wissen!