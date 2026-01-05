Bei Lidl könnt Ihr Euch jetzt im „Deal des Tages“ eines der begehrtesten Küchengeräte der letzten Jahre zum Kracher-Preis schnappen. Der Discounter verlangt hierfür nicht einmal 80 Euro. Allerdings läuft das Angebot nur für sehr kurze Zeit.

„Ich könnte nur von meinem Airfryer leben“ ist ein Gedanke, den ich immer dann habe, wenn ich wieder leckere Pommes oder schnelle Onepot-Gerichte esse. Das Gerät erleichtert vieles und frittiert dabei ohne jegliche Fettzugabe. Lidl verkauft jetzt genau so ein Gerät zum absoluten Top-Preis. Dabei handelt es sich zudem um eine Heißluftfritteuse von Cosori, die über einen großen 5,5-Liter-Korb verfügt.

Cosori CP158-AF 72,00 € Die Cosori Heißluftfritteuse bietet ein großes 5,5‑Liter-Fassungsvermögen und 1700-Watt-Leistung für schnelle, fettarme Mahlzeiten. Mit 11 Programmen, LED-Touchdisplay und spülmaschinenfestem Antihaftkorb ist sie besonders komfortabel in Bedienung und Reinigung, wodurch sie sich für kleine und große Fami ​lien eignet. Airfryer zum Bestpreis sichern

Cosori-Heißluftfritteuse bei Lidl: Darum lohnt sich der Deal

Cosori zählt zu den wohl bekanntesten Herstellern solcher Küchengeräte. Mit der CP158-AF bekommt Ihr einen Airfryer, der für große Mengen ausgelegt ist. Über ein Touch-Display könnt Ihr aus 11 vorinstallierten Programmen auswählen. Sowohl die Temperatur (75 bis 205°C) als auch die Zubereitungszeit (bis zu 60 Minuten) lassen sich zudem manuell einstellen. Mit einer Leistung von bis zu 1.700 Watt liefert das Gerät zudem mehr als genug Power. Der Frittierkorb ist darüber hinaus spülmaschinenfest und bietet dank Cool-Touch-Griff auch einen Verbrennungsschutz.

Möchtet Ihr Euch die Cosori-Heißluftfritteuse sichern, habt Ihr jedoch nur wenige Tage Zeit. Lidl nennt das Ganze zwar den „Deal des Tages“, allerdings läuft dieser die gesamte Woche. Ein Timer auf der Produktseite zeigt derzeit noch über 150 Stunden.

So viel zahlt Ihr jetzt beim Discounter

Preislich kann sich dieser Deal definitiv sehen lassen: Der Discounter verkauft die Cosori CP158-AF jetzt für 72 Euro, was einer Ersparnis von 48 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung entspricht. Dabei handelt es sich zudem um den bisher besten Preis für den Airfryer. Bedenkt jedoch, dass Ihr hier noch mit Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro rechnen müsst. Wir können Euch diesen Deal empfehlen, falls Ihr eine Heißluftfritteuse zum kleinen Preis sucht und dabei nicht auf Qualität oder eine hervorragende Leistung verzichten möchtet.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist die Cosori interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu anderen Marken? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!