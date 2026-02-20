Ein neuer Monitor muss nicht zwingend dein ganzes Budget auffressen. Das beweist ein aktueller Deal von MediaMarkt, bei dem Ihr Euch einen 27-Zoll-Bildschirm für weniger als 90 Euro schnappen könnt. Warum es sich hier um einen Preis-Leistungs-Kracher handelt, verrät Euch nextpit.

Asus zählt zweifelsohne zu den bekanntesten Herstellern, wenn Ihr Euch nach Gaming-Monitoren umschaut. Das Unternehmen bietet verschiedenste Modelle, die sich nicht nur für Zocker eignen. Einer davon wird jetzt bei MediaMarkt angeboten und kann mit einer 27-Zoll-Bilddiagonale und bis zu 120 Hz zum richtig günstigen Preis überzeugen.

Asus VY279HGR 89,99 € Der ASUS VY279HGR ist ein 27‑Zoll‑Full‑HD‑IPS‑Monitor mit 120 Hz und 1 ms MPRT, ideal für Gaming und Multimedia. Er bietet Adaptive‑Sync, Eye‑Care‑Plus‑Technologie (Flicker‑Free, Low‑Blue‑Light), antibakterielle Oberfläche und Anschlüsse wie HDMI und VGA . Zum Angebot

Gaming-Monitor unter 90 Euro: Was taugt das Billig-Modell?

Schauen wir uns den Monitor erst einmal im Detail an. Asus setzt hier auf ein IPS-Panel, das mit einer Helligkeit von 250 Nits aufwartet. Nativ bietet er eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz, die sich jedoch auf 120 Hz erhöhen lässt, um flotte Bildinhalte deutlich flüssiger darzustellen. Eine Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel) ist vor allem bei Shooter-Spielern sehr beliebt, eignet sich jedoch auch hervorragend für Serien oder die Arbeit. Mit einer Reaktionszeit von 1 ms reagiert der Asus VY279HGR zudem schnell auf Eingaben. Über 16 Mio. Farben sorgen für ein lebendiges Bild, während das Kontrastverhältnis von 1.500:1 zwar ausbaufähig, dennoch vollkommen ausreichend für diese Preisklasse ist.

Mit einem Blickwinkel von 178 Grad könnt Ihr zudem problemlos von der Seite auf den Bildschirm schauen. Mit einer PPI von 81 wirken die Pixel zwar etwas groß, was bei normalem Abstand zum Monitor jedoch noch immer scharf wirkt. Auf der Rückseite befinden sich zudem ein VGA-, ein HDMI-1.4- und ein 3,5-mm-Klinkenanschluss. DP fehlt hier also. Positiv ist jedoch, dass der Monitor mit der Energieklasse C ausgzeichnet wurde, was ihn energieärmer macht, als viele kostspieligere Modelle. Gesonderte Gaming-Features oder integrierte Lautsprecher fehlen hier allerdings komplett.

Lohnt sich der Monitor für Sparfüchse?

Dass Ihr beim Preis von 89,99 Euro keinen 4K-OLED-Monitor erwarten dürft, sollte jedem klar sein. Einige Abstriche, etwa im Kontrastverhältnis oder den Anschlussmöglichkeiten, sind ebenfalls verkraftbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt hier zduem bei 149,90 Euro, die MediaMarkt kurzerhand um 40 Prozent reduziert. Somit bekommt Ihr einen soliden Gaming-Monitor ohne viel SchnickSchnack zum richtig guten Kurs geboten. Seid Ihr also auf der Suche nach einem Zweit-Bildschirm oder möchtet Euren alten Monitor endlich in den Ruhestand schicken, aber nicht mehr als 100 Euro ausgeben, seid Ihr mit dem Asus VY279HGR sehr gut beraten.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Monitor interessant für Euch oder stört Euch etwas am Preis-Leistungs-Verhältnis? Lasst es uns wissen!