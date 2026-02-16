Aktuell laufen bei MediaMarkt die Android Weeks. Bis zum 22. Februar könnt Ihr auf den Kauf von Tablets, Smartphones und Co. kräftig sparen. Ein Angebot ist uns dabei besonders ins Auge gefallen. Hier kommen alle Details.

Ein kompaktes Tablet für Streaming, Surfen und einfache Alltagsaufgaben muss kein Vermögen kosten. Aktuell sorgt MediaMarkt während der Android Weeks einem starken Angebot für Aufmerksamkeit: Das Amazon Fire HD 10 wird dort derzeit für nur 99 Euro angeboten – und damit sogar günstiger als direkt beim Hersteller.

Amazon Fire HD 10 88,00 € Das Amazon Fire HD 10 (64 GB) bietet ein 10,1‑Zoll‑Full‑HD‑Display, einen schnellen Octa‑Core‑Prozessor und bis zu 13 Stunden Akkulaufzeit – perfekt für Streaming und Alltag. Direkt zum Deal

Amazon-Tablet im Angebot: Darum lohnt es sich für Euch

Das Android-Tablet aus dem Jahr 2023 setzt auf ein 10,1 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.200 Pixeln. Im Inneren arbeiten ein Octa-Core-Prozessor und 3 GB Arbeitsspeicher, was für typische Anwendungen wie Video-Streaming, Web-Browsing oder E-Books problemlos ausreicht. Für alle, die ein preiswertes Zweitgerät oder ein Tablet für einfache Aufgaben suchen, ist das Angebot einen Blick wert.

Es handelt sich hierbei um die Variante mit 64 GB internem Speicher, die sich hervorragend als Smart-Home-Zentrale oder Multimedia-Gerät eignet. Serien könnt Ihr in Full-HD genießen, während Ihr beim Surfen im Netz flüssige Bildinhalte geboten bekommt. Auch einige Games laufen bei entsprechenden Einstellungen. Selbst ein 3,5-mm-Klinkenstecker-Anschluss und Bluetooth 5.3 sind mit an Bord.

Das Tablet ist natürlich kein High-End-Gerät. Zu diesem Preis wäre das auch etwas zu viel des Guten. Dennoch erhaltet Ihr ein solides Einsteiger-Modell, das vor allem für Reisen bestens ausgestattet ist. Die UVP liegt bei 194,99 Euro und wird von MediaMarkt gerade um 49 Prozent reduziert. Dadurch zahlt Ihr nur noch 99 Euro für das Amazon Fire HD 10. Versandkosten müsst Ihr ebenfalls keine zahlen. Der nächstbeste Preis für die hier angebotene Version liegt zudem bei 149,00 Euro.

Top-Deals während der Android Weeks bei MediaMarkt

Neben dem Tablet tummeln sich noch deutlich mehr Schnäppchen bei MediaMarkt. Während der Android Weeks, die noch bis zum 22. Februar laufen, gibt es noch einige Angebote, die sich lohnen. Schaut über den nachfolgenden Link also unbedingt in die Aktionsübersicht.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Amazon Fire HD 10 zu diesem Preis interessant für Euch? Lasst es uns wissen!