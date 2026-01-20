Wenn Ihr nach einem preiswerten Tablet mit großem Bildschirm sucht, gibt es bei Coolblue gerade ein starkes Angebot von Samsung für das Galaxy Tab A11 Plus. Hier zahlt Ihr aktuell nur noch 199 Euro. Doch was kann das Tablet im Detail?

Ihr nutzt ein Tablet vor allem für YouTube oder Netflix, kleinere Spiele oder zum Recherchieren im Internet, lest die Zeitung oder schreibt E-Mails? Dann werdet Ihr mit dem Samsung Galaxy Tab A11 Plus glücklich. Dabei handelt es sich um ein Gerät mit nicht ganz so viel Leistung, aber dafür ist der Preis absolut fair. Für die meisten alltäglichen Aufgaben reicht die Ausstattung vollkommen aus.

Samsung Galaxy Tab A11 Plus 199,00 € Das Samsung Galaxy Tab A11 Plus ist ein preiswertes 11-Zoll-Tablet für alltägliche Aufgaben wie Streaming, Surfen und E-Mails, das bei Coolblue aktuell für 199 Euro erhältlich ist. Es bietet ein scharfes 90-Hz-Display, ausreichend Leistung für einfache Anwendungen sowie erweiterbaren Speicher, ist aber nicht für anspruchsvolle Games oder Videobearbeitung gedacht. Zum Angebot!

Hierfür ist das Samsung Tablet ideal

Das Samsung Galaxy Tab A11 Plus verfügt über ein 11 Zoll großes Display, auf dem Ihr Videos und Serien angenehm schauen sowie Texte gut lesen könnt. Dank der Auflösung von 1.200 × 1.920 Pixeln wirkt alles scharf, und die 90-Hz-Bildwiederholfrequenz sorgt für flüssige Bewegungen. Im Inneren arbeitet ein Octa-Core-Prozessor mit 6 GB RAM, der für einfache Anwendungen absolut ausreichend ist. Allerdings solltet Ihr keine Geschwindigkeit und Leistung wie bei einem Tablet für 600 bis 1.000 Euro erwarten. Für grafikintensive Games oder Videobearbeitung ist es daher eher nicht geeignet. Wenn Ihr diese Art von Anwendungen nicht nutzt, ist das Tablet vollkommen in Ordnung.

Bei diesem Modell stehen Euch außerdem 128 GB Speicherplatz zur Verfügung, was in der Regel für eine längere Zeit genügt. Solltet Ihr allerdings viele Fotos, Videos und Apps nutzen, könnte eine größere Speicherkapazität sinnvoll sein. Der Speicher lässt sich jedoch per Micro-SD-Karte erweitern. Somit könnt Ihr zunächst die 128-GB-Variante bestellen und bei Bedarf später einfach eine Micro-SD-Karte einsetzen. Das ist ein echter Vorteil gegenüber vielen aktuellen Tablets, bei denen eine Speichererweiterung nicht mehr möglich ist und man immer einen hohen Aufpreis für mehr Kapazität zahlen muss.

Auf der Rückseite befindet sich zudem eine 8-Megapixel-Kamera für Schnappschüsse oder zum Einscannen von Dokumenten. Die Frontkamera mit 5 Megapixeln eignet sich für Videoanrufe. Im Lieferumfang ist ein USB-C-Kabel enthalten, ein Ladegerät müsst Ihr jedoch separat kaufen oder ein bereits vorhandenes verwenden.

80 Euro Rabatt: So gut ist der Preis

Von dem UVP in Höhe von 279 Euro zieht Coolblue aktuell 80 Euro ab und verkauft das Tablet für nur noch 199 Euro. Der Versand ist kostenlos. Laut Preisvergleich gibt es zwar ein Angebot, das ein paar Euro günstiger ist, allerdings kennen wir den Shop nicht. Daher empfehlen wir, beim niederländischen Händler Coolblue zu kaufen.

